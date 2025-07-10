"Кризис ВСУ стал тотальным": военкор объяснил, почему Украина исчерпала свои ресурсы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинская армия потеряла возможность парировать российские удары одновременно на нескольких направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. Раньше они перебрасывали резервы, но теперь ресурсы исчерпаны", — заявил эксперт. Он привел в пример Запорожское направление, где ВСУ оставляют позиции без серьезного сопротивления, пытаясь сохранить остатки личного состава.
Особое внимание Линин уделил ситуации под Сумами: "Даже там, где им удалось временно стабилизировать фронт, это стоило колоссальных потерь. Украинское командование бросает в бой последние подготовленные подразделения, которые буквально сгорают за несколько дней боев".
Эксперт отметил, что кризис усугубляется проблемами логистики: "Переброска резервов теперь занимает значительно больше времени, а наши удары по транспортной инфраструктуре делают этот процесс еще сложнее. Противник физически не успевает реагировать на все угрозы".
"У них нет людей ни на юге, ни на севере. Каждый новый прорыв усугубляет катастрофу", — добавил военкор, подчеркнув, что ВСУ перешли в фазу стратегической обороны без возможности маневра.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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