https://ukraina.ru/20250710/komandir-odnogo-iz-podrazdeleniy-s-pozyvnym-sever-rasskazal-pomogaet-li-reb-v-borbe-s-fpv-dronami-1064874809.html

Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами

Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами - 10.07.2025 Украина.ру

Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами

"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".

2025-07-10T06:00

2025-07-10T06:00

2025-07-10T06:00

сво

вс рф

рэб

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами 2025-07-10T06:00 true PT1M25S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, рэб, в десятку, видео, видео