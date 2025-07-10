Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами - 10.07.2025 Украина.ру
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Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами - 10.07.2025 Украина.ру
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".
2025-07-10T06:00
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вс рф
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
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сво, вс рф, рэб, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, РЭБ, В десятку, Видео
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".
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Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами

06:00 10.07.2025
 
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"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
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