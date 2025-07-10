https://ukraina.ru/20250710/komandir-odnogo-iz-podrazdeleniy-s-pozyvnym-sever-rasskazal-pomogaet-li-reb-v-borbe-s-fpv-dronami-1064874809.html
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами - 10.07.2025 Украина.ру
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".
2025-07-10T06:00
2025-07-10T06:00
2025-07-10T06:00
сво
вс рф
рэб
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064874017_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e0b3de835a79e473c821382d2f82524.jpg
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
2025-07-10T06:00
true
PT1M25S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, рэб, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, РЭБ, В десятку, Видео
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".
2025-07-10T06:00
true
PT1M25S
Командир одного из подразделений с позывным "Север" рассказал, помогает ли РЭБ в борьбе с FPV дронами
"Если умеешь пользоваться и правильно обученный расчет, работа будет эффективной", - объяснил эффективность РЭБ на фронте командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.