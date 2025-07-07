https://ukraina.ru/20250707/inzhenery-razrabotchiki-s-pozyvnymi-makar-i-grom-rasskazali-o-novoy-miniatyurnoy-sisteme-svyazi-1064809519.html
Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи - 07.07.2025 Украина.ру
Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
"Маленькая, компактная, весит около одного килограмма, сделана специально для штурмовых групп", - рассказали про новую связь для штурмовых групп инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром".
2025-07-07T00:00
2025-07-07T00:00
2025-07-07T17:58
сво
вс рф
в десятку
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064808893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_025e11d64daafde6bd740ad38390cdb9.jpg
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Архангел" и "Малыха" поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064808893_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8c31aa2fa3c740106ffd2ea849a48d1.jpg
Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
2025-07-07T00:00
true
PT1M31S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
"Маленькая, компактная, весит около одного килограмма, сделана специально для штурмовых групп", - рассказали про новую связь для штурмовых групп инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром".
2025-07-07T00:00
true
PT1M31S
Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи
00:00 07.07.2025 (обновлено: 17:58 07.07.2025)
"Маленькая, компактная, весит около одного килограмма, сделана специально для штурмовых групп", - рассказали про новую связь для штурмовых групп инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.