https://ukraina.ru/20250707/inzhenery-razrabotchiki-s-pozyvnymi-makar-i-grom-rasskazali-o-novoy-miniatyurnoy-sisteme-svyazi-1064809519.html

Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи

Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи - 07.07.2025 Украина.ру

Инженеры-разработчики с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи

"Маленькая, компактная, весит около одного килограмма, сделана специально для штурмовых групп", - рассказали про новую связь для штурмовых групп инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром".

2025-07-07T00:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Архангел" и "Малыха" поделились с нашим изданием подробностями о новом российском дроне-ракете

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи Инженеры-разработчики дронов с позывными "Макар" и "Гром" рассказали о новой миниатюрной системе связи 2025-07-07T00:00 true PT1M31S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео