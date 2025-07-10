Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области - 10.07.2025 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области
Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области - 10.07.2025 Украина.ру
Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области
Российские войска прорвали оборону ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, зачистили Меловое и продвигаются в лесных массивах между Бараново, Дегтярным и Савкино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-10T22:30
2025-07-10T22:30
новости
харьковская область
купянск
волчанск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
белгородская область
купянское направление
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По его словам, операция группировки "Север" вызвала хаос в рядах ВСУ: "Противник просит срочно перебросить подкрепление в район Великого Бурлука, где расположен их штаб оперативного руководства".Алехин подчеркнул, что украинские фортификации в Григоровке, Митрофановке и Колодезном не смогут долго сдерживать натиск: "Пока ВСУ скованы боями под Волчанском и Липцами, наше продвижение севернее Купянска создает угрозу окружения"."ВСУ не имеют достаточно резервов, чтобы остановить наступление группировок "Запад" и "Север", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250710/voenkor-evgeniy-linin-vsu-sozhgli-svoi-rezervy-v-polukotlakh-i-poluchili-krizis-ot-sum-do-pokrovska-1065033520.html
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волчанск
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новости, харьковская область, купянск, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, белгородская область, купянское направление, окружение, окружение всу, наступление, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Харьковская область, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Купянское направление, окружение, окружение ВСУ, наступление, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области

22:30 10.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска прорвали оборону ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, зачистили Меловое и продвигаются в лесных массивах между Бараново, Дегтярным и Савкино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Противник перебросил дополнительные силы из 107-й и 115-й бригад теробороны, но наши штурмовые группы продолжают наступление вглубь Купянского района в направлении Великого Бурлука", — отметил эксперт.
По его словам, операция группировки "Север" вызвала хаос в рядах ВСУ: "Противник просит срочно перебросить подкрепление в район Великого Бурлука, где расположен их штаб оперативного руководства".
Алехин подчеркнул, что украинские фортификации в Григоровке, Митрофановке и Колодезном не смогут долго сдерживать натиск: "Пока ВСУ скованы боями под Волчанском и Липцами, наше продвижение севернее Купянска создает угрозу окружения".
"ВСУ не имеют достаточно резервов, чтобы остановить наступление группировок "Запад" и "Север", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
17:50
Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до ПокровскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
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