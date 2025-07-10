https://ukraina.ru/20250710/gennadiy-alekhin-rossiyskie-voyska-proryvayut-oboronu-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1065045568.html

Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области

Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области - 10.07.2025 Украина.ру

Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области

Российские войска прорвали оборону ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, зачистили Меловое и продвигаются в лесных массивах между Бараново, Дегтярным и Савкино. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-10T22:30

2025-07-10T22:30

2025-07-10T22:30

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По его словам, операция группировки "Север" вызвала хаос в рядах ВСУ: "Противник просит срочно перебросить подкрепление в район Великого Бурлука, где расположен их штаб оперативного руководства".Алехин подчеркнул, что украинские фортификации в Григоровке, Митрофановке и Колодезном не смогут долго сдерживать натиск: "Пока ВСУ скованы боями под Волчанском и Липцами, наше продвижение севернее Купянска создает угрозу окружения"."ВСУ не имеют достаточно резервов, чтобы остановить наступление группировок "Запад" и "Север", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250710/voenkor-evgeniy-linin-vsu-sozhgli-svoi-rezervy-v-polukotlakh-i-poluchili-krizis-ot-sum-do-pokrovska-1065033520.html

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