https://ukraina.ru/20250710/armiya-rossii-obespechena-zaschitoy-ot-ispolzuemogo-vsu-khimoruzhiya-novosti-k-1540-1065019833.html

Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40

Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40 - 10.07.2025 Украина.ру

Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40

Российские военнослужащие обеспечены защитой от используемого ВСУ химического оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-10T15:40

2025-07-10T15:40

2025-07-10T15:40

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Новости к этому часу:🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили пикап и боевую машину противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России;🟦 ВС РФ располагают необходимыми средствами защиты от химического оружия, используемого ВСУ в ходе спецоперации, сообщил депутат ГД генерал-майор запаса Леонид Ивлев;🟦 Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, сообщило британское правительство. Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на стартующей сегодня в Риме конференции. Великобритания выделит на поставки ракет около $3,4 млрд, срок погашения кредита – 19 лет;🟦 Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Вотум был инициирован рядом парламентариев из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Решение, согласно которому фон дер Ляйен сохранила свой пост, было ожидаемым. Однако, по мнению экспертов, сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии.Накануне Глава ЦРУ доложит Трампу о применении химического оружия на Украине До этого стало известно, что ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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2025

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