Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40 - 10.07.2025 Украина.ру
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Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40
Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40 - 10.07.2025 Украина.ру
Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40
Российские военнослужащие обеспечены защитой от используемого ВСУ химического оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-10T15:40
2025-07-10T15:40
новости
россия
великобритания
харьковская область
урсула фон дер ляйен
вооруженные силы украины
еврокомиссия
госдума
всу
химическое оружие
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Новости к этому часу:🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили пикап и боевую машину противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России;🟦 ВС РФ располагают необходимыми средствами защиты от химического оружия, используемого ВСУ в ходе спецоперации, сообщил депутат ГД генерал-майор запаса Леонид Ивлев;🟦 Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, сообщило британское правительство. Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на стартующей сегодня в Риме конференции. Великобритания выделит на поставки ракет около $3,4 млрд, срок погашения кредита – 19 лет;🟦 Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Вотум был инициирован рядом парламентариев из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Решение, согласно которому фон дер Ляйен сохранила свой пост, было ожидаемым. Однако, по мнению экспертов, сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии.Накануне Глава ЦРУ доложит Трампу о применении химического оружия на Украине До этого стало известно, что ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, великобритания, харьковская область, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, еврокомиссия, госдума, всу, химическое оружие, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Великобритания, Харьковская область, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Госдума, ВСУ, химическое оружие, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Армия России обеспечена защитой от используемого ВСУ химоружия. Новости к 15.40

15:40 10.07.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУчения войск радиационной, химической и биологической защиты
Учения войск радиационной, химической и биологической защиты - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Российские военнослужащие обеспечены защитой от используемого ВСУ химического оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Новости к этому часу:
🟥 Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили пикап и боевую машину противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России;
🟦 ВС РФ располагают необходимыми средствами защиты от химического оружия, используемого ВСУ в ходе спецоперации, сообщил депутат ГД генерал-майор запаса Леонид Ивлев;
🟦 Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, сообщило британское правительство. Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на стартующей сегодня в Риме конференции. Великобритания выделит на поставки ракет около $3,4 млрд, срок погашения кредита – 19 лет;
🟦 Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Вотум был инициирован рядом парламентариев из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Решение, согласно которому фон дер Ляйен сохранила свой пост, было ожидаемым. Однако, по мнению экспертов, сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии.
Накануне Глава ЦРУ доложит Трампу о применении химического оружия на Украине
До этого стало известно, что ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия
Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля
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