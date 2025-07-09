"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского - 09.07.2025 Украина.ру
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"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского
"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского - 09.07.2025 Украина.ру
"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского
Освобождение Каменского стало возможным благодаря планомерному уничтожению украинской логистики на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-07-09T23:00
2025-07-09T23:00
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"Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ", — заявил Линин. Он отметил, что Каменское было ключевым опорным пунктом, через который противник снабжал свои войска в Жеребянке и Пятихатках.После взятия Каменского ВС РФ получили оперативный простор для дальнейшего продвижения. "ВСУ откатываются в низины, к берегу Каховского водохранилища, но серьезных укреплений у них там уже нет", — пояснил военкор.Эксперт подчеркнул, что теперь открывается путь на север — в сторону Запорожья. "Каменское был важным укрепрайоном. Взяв его, мы получаем новые возможности", — добавил он.Противник уже не может эффективно сопротивляться из-за нехватки резервов и разрушенной логистики, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/aleksandr-tikhanskiy-novye-gerani-otpravili-personal-pvo-ukrainy-v-pekhotu-i-nakryli-aerodrom-v-lutske-1064963177.html
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Новости, Россия, Запорожье, Каховское водохранилище, Вооруженные силы Украины, Запорожское направление, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ВС РФ, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Главные новости

"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского

23:00 09.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работы экипажа танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работы экипажа танка Т-80БВМ группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Каменского стало возможным благодаря планомерному уничтожению украинской логистики на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ", — заявил Линин. Он отметил, что Каменское было ключевым опорным пунктом, через который противник снабжал свои войска в Жеребянке и Пятихатках.
После взятия Каменского ВС РФ получили оперативный простор для дальнейшего продвижения. "ВСУ откатываются в низины, к берегу Каховского водохранилища, но серьезных укреплений у них там уже нет", — пояснил военкор.
Эксперт подчеркнул, что теперь открывается путь на север — в сторону Запорожья. "Каменское был важным укрепрайоном. Взяв его, мы получаем новые возможности", — добавил он.
Противник уже не может эффективно сопротивляться из-за нехватки резервов и разрушенной логистики, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
Александр Тиханский интервью
19:30
Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в ЛуцкеЛуцк, судя по сообщениям украинской стороны, это площадка, куда прибывают ракеты Storm Shadow. Американские истребители чаще всего базируются в Румынии, а в Луцке находится аэродром подскока. Там они получают оружие, используют его и опять скрываются за границей. Поэтому аэродром в Луцке - важная военная цель.
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