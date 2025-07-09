"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работы экипажа танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Освобождение Каменского стало возможным благодаря планомерному уничтожению украинской логистики на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ", — заявил Линин. Он отметил, что Каменское было ключевым опорным пунктом, через который противник снабжал свои войска в Жеребянке и Пятихатках.
После взятия Каменского ВС РФ получили оперативный простор для дальнейшего продвижения. "ВСУ откатываются в низины, к берегу Каховского водохранилища, но серьезных укреплений у них там уже нет", — пояснил военкор.
Эксперт подчеркнул, что теперь открывается путь на север — в сторону Запорожья. "Каменское был важным укрепрайоном. Взяв его, мы получаем новые возможности", — добавил он.
Противник уже не может эффективно сопротивляться из-за нехватки резервов и разрушенной логистики, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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