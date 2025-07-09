https://ukraina.ru/20250709/vyzhigalos-prakticheski-vse-voenkor-raskryl-kak-razgrom-logistiki-vsu-uskoril-vzyatie-kamenskogo-1064978465.html

"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского

"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского - 09.07.2025 Украина.ру

"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского

Освобождение Каменского стало возможным благодаря планомерному уничтожению украинской логистики на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-07-09T23:00

2025-07-09T23:00

2025-07-09T23:00

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"Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ", — заявил Линин. Он отметил, что Каменское было ключевым опорным пунктом, через который противник снабжал свои войска в Жеребянке и Пятихатках.После взятия Каменского ВС РФ получили оперативный простор для дальнейшего продвижения. "ВСУ откатываются в низины, к берегу Каховского водохранилища, но серьезных укреплений у них там уже нет", — пояснил военкор.Эксперт подчеркнул, что теперь открывается путь на север — в сторону Запорожья. "Каменское был важным укрепрайоном. Взяв его, мы получаем новые возможности", — добавил он.Противник уже не может эффективно сопротивляться из-за нехватки резервов и разрушенной логистики, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.

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