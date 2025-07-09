В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт
Для кардинального изменения подходов к проведению специальной военной операции России необходимо решить ряд системных кадровых и организационных вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"У нас некомплект личного состава во всех силовых ведомствах, которые обеспечивают судопроизводство и поддержание правопорядка", — констатировал эксперт.
Он пояснил, что эта проблема актуальна даже для текущих территорий, не говоря о новых регионах РФ: "А впереди ещё сотни тысяч квадратных километров, где живут миллионы людей".
Онуфриенко предложил решение: "Нам необходимо целенаправленно привлекать в Росгвардию бывших граждан Украины, которые ещё до СВО получили российские паспорта".
По его словам, это позволит избежать проблем с адаптацией: "Местные жители лучше понимают специфику региона и смогут эффективнее наводить порядок на освобожденных территориях".
Эксперт подчеркнул: "Эти люди смогут сказать: "Я пришел к себе домой и буду наводить тут порядок". Такой подход, по мнению Онуфриенко, поможет быстрее нормализовать обстановку в новых российских регионах.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
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