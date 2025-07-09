https://ukraina.ru/20250709/v-rosgvardiyu-nuzhno-privlekat-byvshikh-grazhdan-ukrainy-kotorye-do-svo-poluchili-pasporta-rf--ekspert-1064888780.html

В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт

В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт - 09.07.2025 Украина.ру

В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт

Для кардинального изменения подходов к проведению специальной военной операции России необходимо решить ряд системных кадровых и организационных вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-07-09T04:10

2025-07-09T04:10

2025-07-09T04:10

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вс рф

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Он пояснил, что эта проблема актуальна даже для текущих территорий, не говоря о новых регионах РФ: "А впереди ещё сотни тысяч квадратных километров, где живут миллионы людей".Онуфриенко предложил решение: "Нам необходимо целенаправленно привлекать в Росгвардию бывших граждан Украины, которые ещё до СВО получили российские паспорта". По его словам, это позволит избежать проблем с адаптацией: "Местные жители лучше понимают специфику региона и смогут эффективнее наводить порядок на освобожденных территориях".Эксперт подчеркнул: "Эти люди смогут сказать: "Я пришел к себе домой и буду наводить тут порядок". Такой подход, по мнению Онуфриенко, поможет быстрее нормализовать обстановку в новых российских регионах.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html

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