В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт - 09.07.2025 Украина.ру
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В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт
В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт - 09.07.2025 Украина.ру
В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт
Для кардинального изменения подходов к проведению специальной военной операции России необходимо решить ряд системных кадровых и организационных вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-09T04:10
2025-07-09T04:10
новости
россия
украина
харьков
михаил онуфриенко
росгвардия
украина.ру
новые регионы
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гражданство
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Он пояснил, что эта проблема актуальна даже для текущих территорий, не говоря о новых регионах РФ: "А впереди ещё сотни тысяч квадратных километров, где живут миллионы людей".Онуфриенко предложил решение: "Нам необходимо целенаправленно привлекать в Росгвардию бывших граждан Украины, которые ещё до СВО получили российские паспорта". По его словам, это позволит избежать проблем с адаптацией: "Местные жители лучше понимают специфику региона и смогут эффективнее наводить порядок на освобожденных территориях".Эксперт подчеркнул: "Эти люди смогут сказать: "Я пришел к себе домой и буду наводить тут порядок". Такой подход, по мнению Онуфриенко, поможет быстрее нормализовать обстановку в новых российских регионах.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html
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новости, россия, украина, харьков, михаил онуфриенко, росгвардия, украина.ру, новые регионы, вс рф, гражданство, дзен новости сво, новости россии, сво, новости сво россия, российский паспорт
Новости, Россия, Украина, Харьков, Михаил Онуфриенко, Росгвардия, Украина.ру, Новые регионы, ВС РФ, гражданство, дзен новости СВО, новости России, СВО, новости СВО Россия, российский паспорт

В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт

04:10 09.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Для кардинального изменения подходов к проведению специальной военной операции России необходимо решить ряд системных кадровых и организационных вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"У нас некомплект личного состава во всех силовых ведомствах, которые обеспечивают судопроизводство и поддержание правопорядка", — констатировал эксперт.
Он пояснил, что эта проблема актуальна даже для текущих территорий, не говоря о новых регионах РФ: "А впереди ещё сотни тысяч квадратных километров, где живут миллионы людей".
Онуфриенко предложил решение: "Нам необходимо целенаправленно привлекать в Росгвардию бывших граждан Украины, которые ещё до СВО получили российские паспорта".
По его словам, это позволит избежать проблем с адаптацией: "Местные жители лучше понимают специфику региона и смогут эффективнее наводить порядок на освобожденных территориях".
Эксперт подчеркнул: "Эти люди смогут сказать: "Я пришел к себе домой и буду наводить тут порядок". Такой подход, по мнению Онуфриенко, поможет быстрее нормализовать обстановку в новых российских регионах.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вчера, 17:03
Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к ЧугуевуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
05:20"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
05:00Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
04:47Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают
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04:10В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт
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