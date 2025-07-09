https://ukraina.ru/20250709/tramp-snova-menyaet-kurs-pochemu-ssha-vozobnovili-postavki-oruzhiya-ukraine-1064877850.html

Трамп снова меняет курс: почему США возобновили поставки оружия Украине

Трамп снова меняет курс: почему США возобновили поставки оружия Украине - 09.07.2025 Украина.ру

Трамп снова меняет курс: почему США возобновили поставки оружия Украине

Дональд Трамп внезапно возобновил военные поставки Украине. Решение вызвало неоднозначную реакцию: с одной стороны, оно выглядит как попытка давления на Россию, с другой - показывает противоречия в администрации США и в её отношениях с союзниками. Киев пытается использовать ситуацию, но реальный масштаб поддержки остается под вопросом

2025-07-09T11:04

2025-07-09T11:04

2025-07-09T11:04

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украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

минобороны

reuters

пентагон

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Президент США Дональд Трамп сделал резкий разворот и решил возобновить военные поставки на Украину. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который номинировал американского президента на Нобелевскую премию за миротворческие усилия."Мы собираемся отправить еще немного оружия, нам придется это сделать. Они должны уметь защищать себя. Сейчас они терпят очень сильный удар, — сказал Трамп. — В первую очередь, это оборонительное оружие. По ним наносят очень, очень сильный удар".По данным источников издания Axios, Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что Штаты собираются помочь Украине с противовоздушной обороной из-за увеличения интенсивности российских ударов.Своим решением Трамп поставил Пентагон в неудобное положение, так как до разговора с Зеленским все военные поставки были приостановлены. После — возобновлены. По указанию Трампа американское Минобороны "направляет на Украину дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что они смогут себя защитить", пока Штаты работают над перемирием, заявил Axios официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.Первая срочная поставка — 10 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot из замороженной ранее партии. Кроме этого, Киеву обещано содействие в поисках дополнительных каналов поставок. Для этого Трамп переговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, и якобы именно он предложил отправить на Украину эти ракеты.Мерц заявил о готовности купить у США дополнительные батареи Patriot и передать их Киеву. Трамп, как утверждают авторы Axios, предложил Мерцу продать Зеленскому немецкие комплексы Patriot. Немецкая сторона с этим не согласна и заявляет, будто поставила на Украину больше этих комплексов, чем Штаты. Переговоры идут якобы уже несколько недель.Звонок в КиевДональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому вечером в пятницу, 4 июля. Разговор длился около 40 минут, был "хорошим", как настаивают западные источники, и завершился к 10 утра по Вашингтону. На Украине близилась к концу рабочая неделя, в Штатах собирались праздновать День независимости.Зеленский после разговора опубликовал фотографию себя улыбающегося. Он воспользовался возможностью и поздравил через Трампа американцев с праздником. Наученный горьким опытом посещения Овального кабинета, Зеленский начал заявление со слов благодарности на целый абзац из трех предложений. И только потом, вскользь, скромно намекнул на комплексы ПВО."Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире — о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", — сообщил Зеленский.И никакой конкретики. Накануне офис Зеленского торжественно рапортовал о контракте с ноунейм-компанией из США, с которой якобы совместно будут производить дроны-перехватчики. После разговора Зеленский, уже заключивший якобы целый контракт на производство, заявил следующее:"Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий".Подробнее об этом — в материале Зеленский заключил контракт на производство "антиГераней" с фирмой-прокладкой из СШАСтранная получилась ситуация. 3 июля Зеленский радовался, что Украина получила доступ к новым американским оборонным технологиям при помощи частной фирмы, зарегистрированной на волонтеров. 4 июля об этом узнает президент США Дональд Трамп в контексте "о возможностях" и "о готовности" Украины к совместному производству.Звонок в МосквуПока Зеленский заключал контракт с американской фирмой, 3 июля Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. После разговора он заявил, что прогресса в урегулировании украинского конфликта нет. Западная пресса после этого на главные полосы газет поместила репортажи о самом массовом российском ударе по украинской инфраструктуре. Это было представлено так, будто Путин повесил трубку и начал разносить Украину."Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается", — сказал Трамп на встрече с Нетаньяху.В Кремле на этот раз дали информации о разговоре больше, чем в Вашингтоне. Со слов помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп предлагал прекратить боевые действия, Путин заявил о готовности продолжать переговоры."Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится", — сказал Ушаков.Возможно, Трамп спросил, достаточно ли приостановки американских военных поставок для прекращения боевых действий. И на это, возможно, получил лаконичный ответ: для этого необходимо выполнение целей СВО.Киевский прогревЗа неделю до разговора с Путиным Трамп участвовал в саммите НАТО. На пресс-конференции 25 июня по удивительной случайности ему задали вопрос, будет ли он поставлять американские Patriot на Украину. Вопрос задала украинская журналистка Мирослава Пеца.Трамп спросил, воюет ли ее муж, а после утвердительного ответа передал ему привет."Желаю вам большой удачи, вижу, что это вас очень расстраивает, и передайте привет вашему мужу", — сказал Трамп.По данным одного источника Axios, эта короткая беседа произвела на Трампа впечатление. Другой источник отметил, что Трамп отнесся к Пеце с подозрением:"Это была подстава?" — спросил Трамп у членов своей команды.Что дальше?10–11 июля в Риме (Италия) состоится конференция по оказанию помощи Украине (URC). В мероприятии примет участие спецпосланник президента США Кит Келлог. Украинскую делегацию будет представлять министр обороны Рустем Умеров.После серии встреч Келлога и Умерова в Риме и Киеве Штаты могут возобновить военные поставки, сообщили журналисты американского издания Politico. Информацию о встрече в Риме подтвердил источник Reuters в итальянском правительстве.Конференция URC — четвертая по счету. До этого подобные конференции проводили в Лугано (2022), Лондоне (2023) и Берлине (2024 год). Ни одно из мероприятий не привело к какому-либо практическому эффекту. В 2025 году ситуация может измениться, предполагает бывший представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер. Об этом он написал колонку для украинских СМИ. Однако основной акцент Волкер поставил на восстановлении украинской экономики, невозможного без четкого политического лидерства. Путь экономического восстановления Украины, по его мнению, должна возглавить премьер-министр Италии Джорджия Мелони.Источник Reuters сообщил, что на восстановление и модернизацию Украины потребуются 500 млрд евро. В Риме на конференции ожидают Владимира Зеленского, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска.Таким образом, решение Трампа возобновить военные поставки Украине, несмотря на предыдущую паузу, отражает баланс между риторикой о перемирии и реальной поддержкой Киева. Хотя американский президент подчеркивает, что речь идет об "оборонительном оружии", его шаг демонстрирует публичную непоследовательность Вашингтона.Особенно показателен контраст между звонками Трампа Путину и Зеленскому: первый подтвердил твердые позиции Москвы, второй завершился туманными обещаниями о ПВО. И то об этом известно больше от анонимных источников, а не от президента США. Кроме этого, позиция Германии — комплексы Patriot готовы покупать, но свои не отдают — говорит о разногласиях в рядах союзников. При этом Киев, судя по заявлениям Зеленского, пытается использовать любую возможность для получения оружия, даже через сомнительные схемы с частными компаниями.Ключевой вопрос теперь — станет ли возобновление поставок сигналом к дальнейшей эскалации или же это временная мера перед новыми переговорами. Ближайшая конференция в Риме может прояснить, насколько Запад готов не только к военной помощи, но и к долгосрочным экономическим обязательствам. Однако пока что действия Трампа выглядят скорее как тактический маневр под давлением обстоятельств, чем как часть продуманной стратегии.

https://ukraina.ru/20250707/sekretnyy-spisok-vooruzheniya-dlya-kieva-obnazhil-problemy-opk-germanii-1064823696.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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