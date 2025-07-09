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Кто решает: будет у Украины оружие или нет?

Кто решает: будет у Украины оружие или нет? - 09.07.2025 Украина.ру

Кто решает: будет у Украины оружие или нет?

Ана Паулина Луна, член Палаты представителей от Республиканской партии США, заявила: "Зеленский запретил православную церковь. Могу вас заверить, господин Зеленский, что вы не получите финансирование оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья - копилка!"

2025-07-09T17:27

2025-07-09T17:27

2025-07-09T17:28

эксклюзив

пентагон

дональд трамп

сша

украина

китай

пит хегсет

республиканская партия

цру

владимир зеленский

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Также она заявила, что оружие из Украины потом продаётся на черном рынке.Очень хорошие и правильные слова. Но вряд ли это стало или было причиной отказа Зеленскому в оружии.Запрет православной церкви - это то, что в США "видят", когда это удобно увидеть и вскипеть праведным гневом.А Ана Паулина - девушка умная, красивая, смелая и очень интересный, перспективный политик. Но нет, не она решает, давать Украине оружие или нет.В Республиканской партии действительно многие против финансирования Украины. Далеко не все, но многие.А вот в движении МАГА, выразителем воли которого сегодня является Трамп, практически все - против поддержки Украины.Однако решения принимают не они. И не Паулина Луна. Конгрессвумен выдаёт желаемое за действительное. Из добрых побуждений всё-таки, будем надеяться, действует самая красивая представительница Конгресса! А не только с рекламными целями: чтобы понравиться избирателям.Трамп и США не стали бы прекращать посылать оружие Зеленскому из-за гонений на православную церковь.Трамп не остановил поставки даже после скандала в Овальном кабинете.И после многочисленных криков "я остановлю эту войну!" - не сделал этого.И множество других резонов и причин не подействовали или не подействовали бы на решение президента.Но что действительно подействовало?Причина гораздо глубже. И это не причина, а стратегия.Вне зависимости от того, продолжатся поставки оружия дальше или нет, стратегия "отступления от Украины" есть, и у неё есть автор или авторы.С одним из них обязательно надо познакомиться поближе.Потому что именно он принимал последнее решение о приостановке.Кто мог принять решениеРешение принял, в этом нет сомнений, реальный управляющий Пентагоном, Элбридж Колби.Знакомая фамилия? Это внук бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби.Сегодня Элбридж Колби является заместителем министра обороны США по военно-политическим вопросам. Вообще же он - признанный специалист по национальной безопасности США.Все, конечно, понимают, что бывший журналист, нынешний глава Пентагона Хегсет - просто "говорящая голова". Ничего такого стратегического Хегсет никогда не предлагал, да он в это и не лезет.Он был неплохим журналистом, но на этом пока всё. В принципе, видимо, это и был основной критерий, по которому выбирали Хегсета на место главы Пентагона: внесистемный игрок, не имеет собственной стратегии, симпатичный, умеет держаться перед камерой.Всё стало понятно, когда разразился скандал: глава Пентагона начал ходить на совещания со своей женой. Она была продюсером его телевизионного шоу, вот Хегсет по привычке и прихватывал супругу на совещания оборонного ведомства.Но Хегсету пришлось отказаться от "поводыря", так как жена его не имела никакого доступа к гостайнам.Но в Пентагоне есть кому думать стратегически, без Питера Хегсета и его жены.Кто такой Элбридж КолбиЭлбридж Колби получил прекрасное образование: Йель и Гарвард. Служил в разведке, был в Ираке, работал в Госдепе и в Министерстве обороны. Является тем, кого называют "американский аристократ".Его характеризовали так: "у него членство в вашингтонском клубе "Метрополитен", прическа из салона и идеальное произношение". Казалось бы, это должен быть представитель пресловутого "дипстейт", американского истеблишмента?Но при этом Элбридж Колби - даже больший "трампист", чем сам Трамп. Больше того, он является одним из идеологов "трампизма" и "МАГА" движения.Элбридж, как написала газета "Политико", является "выдающимся интеллектуалом"."Интеллектуальный лидер и восходящая звезда повстанческого крыла Республиканской партии", писал про него "Нэшнл интерес".В чём заключается "восстание"? Они восстали против "десятилетий доминирующего интервенционистского и рейганистского мышления."Элбридж Колби, как и подавляющее большинство в движении "МАГА", считает, что США должны сейчас сосредоточиться на проблемах отношений с Китаем и вообще с Азией. Украина - совершенно второстепенный вопрос.Главная угроза - КитайМного лет Элбридж Колби говорит и пишет о том, что главная угроза для США - это Китай. Для национальной безопасности и торговли США ключевой регион - индотихоокеанский.Он был против войны в Ираке, хотя сам там служил. Но предсказывал "дестабилизацию и поражение" США в этой войне. В 2011 году США покинули Ирак.На первом сроке Трампа именно Колби занимался разработкой стратегии национальной безопасности. И первой угрозой в документе был назван Китай. Второй - Россия.Колби - тот, кого называют "концентраторами". Он из тех МАГА и республиканцев, кто считает: США должны сосредоточиться на одной цели. И эта цель - конечно, не Украина.В 2021 году Колби издал книгу "Стратегия отрицания", в которой подробно изложил, как он видит оборонную стратегию США. США должны противостоять растущей мощи Китая. И ни на что больше не отвлекаться.Иначе не хватит сил.Обвиняет он во всем "неоконов", так называемых неоконсерваторов, яркими представителями которых были бывший глава Госдепа Блинкен или Виктория Нуланд. Виновата их катастрофическая "20-летняя внешняя политика".Провал в Ираке. Провал в Афганистане. Ответственность за это, по мнению Колби, несут "неоконы", которые решили, что теперь США могут творить собственную реальность.Итак, Колби - "концентратор". Он не одинок, таких людей много в окружении Трампа. Но есть и другие группы влияния. В частности, этим объясняются странные колебания Трампа: сегодня он говорит одно, завтра - другое.Но интересно то, что именно Колби поставлен, фактически, во главе Пентагона.И то, что он, несомненно, очень хорошо знаком с политикой, которую вёл и возглавлял в части разведки его дед, Уильям Колби. И в чём-то наверняка её повторяетПо крайней мере, риски и вызовы перед Америкой сейчас - очень похожие на те, которые были 50 лет назад. На другом уровне, но похожие.И "партнёры" те же, и экономическая ситуация - внушающая опасения, мягко говоря. Как и тогда, при Никсоне.Кто такой Уильям Колби?Дед "нашего" Колби, Уильям Колби возглавлял ЦРУ с 1973 по 1976 год. При президенте Никсоне. Потом при президенте Форде. Госсекретарем был, конечно, Генри Киссинджер.На это время пришлись такие грандиозные для американской истории события, как вывод войск США из Вьетнама и отставка президента Никсона ("Уотергейт"), которая была спровоцирована как раз ЦРУ. Во главе с дедушкой Колби!Но главное для нас - тогда был взят в США курс на "политику разрядки" с СССР.В эти годы Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посетил США (1973 год), с ответным визитом в СССР побывал президент Никсон (1974 год).Никсон до этого уже приезжал в Москву, в 1972 году. Тогда был подписан документ под названием "Основы взаимоотношений между СССР и США". 12 принципов взаимоотношений, в том числе равенство и невмешательство в дела друг друга.Снижались риски ядерной войны. Начиналась программа "Союз - Аполлон".Это была та самая политика разрядки.США приступили в эти годы и к осуществлению плана превращения Китая в "мировую фабрику".И конечно, внедряли "план Киссинджера": отношения США с СССР и Китаем должны быть лучше, чем отношения Китая и СССР.Никсон в 1972 году посетил Китай. Встречался с Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем.Много о чем договорились. В первую очередь - о стимулировании китайского "экономического чуда". И конечно, уж постарались вбили идеологический клин между Китаем и СССР.Но это отдельная большая интересная история.В частности, договорились о том, что США будут употреблять термин "один Китай" (никакого отдельного Тайваня). Уже тогда китайская сторона называла вопрос о статусе Тайваня ключевой проблемой во взаимоотношениях двух стран.Можно представить, сколько тайн американского политического закулисья тех лет знал Уильям Колби.Но Уильям Колби скончался в 1996 году при странных обстоятельствах (погиб на лодке во время одинокой рыбалки).Его внуку тогда было 18 лет. Элбридж впоследствии, видимо, тоже был офицером разведки. Но продолжает дело деда он не только в этом.Украина? Какая Украина?Правда, невозможно не заметить, что политика Никсона - Киссинджера была направлена исключительно на миролюбивое решение вопросов (хотя цель была та же, что и сейчас - сохранение мирового доминирования США).А сегодняшняя администрация Трампа, во главе со своим президентом, только и делают, что всем угрожают.Но различие не только в этом. Фундаментальное различие - сейчас есть раскол внутри верховного руководства США.Кто победит? Чья точка зрения? "Концентраторы" или "неоконы"?"Это кажется удивительным, но старая гвардия неоконсерваторов по-прежнему обладает доминирующим влиянием во многих кругах," - писал Элбридж Колби несколько лет назад.С тех пор ничего не изменилось. Борьба только обострилась.А вот что Колби говорит в связи с этим про Украину:"Украина не должна быть в центре внимания.""Эта внешняя политика была катастрофической 20 лет назад и будет катастрофическая сегодня.Мы действительно можем впервые в нашей истории проиграть войну, будучи великой державой. Украина не является первопричиной этой проблемы, но Украина её усугубила."Нет, всё-таки уникальный народ американцы! И такой подвид этой уникальной общности как американские политики.Как же "впервые проиграть"? А Вьетнам? Ирак? Афганистан?А мы ещё удивляемся Трампу, который всё якобы выиграл и всех "помирил".Группа "реалистов"Но в любом случае, Элбридж Колби - один из тех в Вашингтоне и Пентагоне, кто мыслит рационально.В его "группе" - влиятельная "молодежь" администрации Трампа. Это конечно, вице-президент Джей Ди Вэнс, он даже входит в организации внутри Республиканской партии, основанные Колби. Это, в какой-то степени, глава Госдепа Марко Рубио. Губернатор Флориды Рон Десантис.Десантис даже называл конфликт России и Украины "территориальным спором". Дескать, зачем в этом мелком конфликте участвовать США?Очень близок Колби, конечно же, знаменитый журналист Такер Карлсон.Все эти влиятельнейшие и очень молодые (40-45-55 лет) люди - "реалисты" или "концентраторы" - те, кто будет управлять Америкой в будущем.Ну а сейчас, в конкретном вопросе "оружие для Украины" - пока непонятно, кто победит. "Концентраторы", которые хотят в какой-то степени повторить "политику разрядки". Или "неоконы", которые продолжают верить в "рейганомику", а интервенции в другие страны считают лучшим способом доминирования.О странностях в вопросе предоставления Украине вооружений из США - в статье Павда Волкова "Patriot нельзя взять на полке в Walmart, или Как Трамп продает Украине то, что Байден давал бесплатно"

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Елена Мурзина

эксклюзив, пентагон, дональд трамп, сша, украина, китай, пит хегсет, республиканская партия, цру, владимир зеленский