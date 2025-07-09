Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
Задержания украинских диверсантов в России свидетельствуют о сложной игре спецслужб – иногда агентов берут под контроль для более масштабных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Бывают эксклюзивные случаи, когда проводят контрразведывательные игры – противник находится под контролем для реализации серьезного замысла", – отметил эксперт.
Он привел пример Курской битвы, когда СМЕРШ проводил радиоигры с Абвером, чтобы скрыть подготовку наступления. "Но это штучные операции, требующие высочайшего профессионализма", – подчеркнул Храпач.
В большинстве же случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не допустит, чтобы они совершили теракт", – заявил собеседник издания.
По его словам, сейчас активность СБУ возросла, поэтому и задержаний стало больше. "Спящие агенты начали проявлять себя", – пояснил эксперт.
Храпач добавил, что современные технологии позволяют быстрее выявлять угрозы, но человеческий фактор остается ключевым – именно аналитики принимают решения о задержаниях.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
17:39И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!Речь о том, что отставной генерал Залужный может потерять пост посла Украины в Британии. Это следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, цитата: "Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал министр. Напомню, Великобритания входит и в G7, и в G20.
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