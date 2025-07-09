https://ukraina.ru/20250709/kontrrazvedka-igraet-v-kochki-myshki-kak-fsb-vychislyaet-ukrainskikh-diversantov--obyasnenie-khrapacha-1064966283.html

Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача

Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача - 09.07.2025 Украина.ру

Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача

Задержания украинских диверсантов в России свидетельствуют о сложной игре спецслужб – иногда агентов берут под контроль для более масштабных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-07-09T22:30

2025-07-09T22:30

2025-07-09T22:30

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"Бывают эксклюзивные случаи, когда проводят контрразведывательные игры – противник находится под контролем для реализации серьезного замысла", – отметил эксперт.Он привел пример Курской битвы, когда СМЕРШ проводил радиоигры с Абвером, чтобы скрыть подготовку наступления. "Но это штучные операции, требующие высочайшего профессионализма", – подчеркнул Храпач.В большинстве же случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не допустит, чтобы они совершили теракт", – заявил собеседник издания.По его словам, сейчас активность СБУ возросла, поэтому и задержаний стало больше. "Спящие агенты начали проявлять себя", – пояснил эксперт.Храпач добавил, что современные технологии позволяют быстрее выявлять угрозы, но человеческий фактор остается ключевым – именно аналитики принимают решения о задержаниях.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/i-tut-kinuli-alkasha-eks-glavkoma-nichego-zlee-budet-1064928862.html

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