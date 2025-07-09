Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача - 09.07.2025 Украина.ру
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Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача
Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача - 09.07.2025 Украина.ру
Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача
Задержания украинских диверсантов в России свидетельствуют о сложной игре спецслужб – иногда агентов берут под контроль для более масштабных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-09T22:30
2025-07-09T22:30
новости
россия
украина
сергей храпач
украина.ру
фсб
сбу
диверсия
диверсанты
курская битва
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"Бывают эксклюзивные случаи, когда проводят контрразведывательные игры – противник находится под контролем для реализации серьезного замысла", – отметил эксперт.Он привел пример Курской битвы, когда СМЕРШ проводил радиоигры с Абвером, чтобы скрыть подготовку наступления. "Но это штучные операции, требующие высочайшего профессионализма", – подчеркнул Храпач.В большинстве же случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не допустит, чтобы они совершили теракт", – заявил собеседник издания.По его словам, сейчас активность СБУ возросла, поэтому и задержаний стало больше. "Спящие агенты начали проявлять себя", – пояснил эксперт.Храпач добавил, что современные технологии позволяют быстрее выявлять угрозы, но человеческий фактор остается ключевым – именно аналитики принимают решения о задержаниях.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сергей храпач, украина.ру, фсб, сбу, диверсия, диверсанты, курская битва, агент, задержание, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, угроза
Новости, Россия, Украина, Сергей Храпач, Украина.ру, ФСБ, СБУ, диверсия, диверсанты, Курская битва, агент, задержание, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, угроза

Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача

22:30 09.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
Работа пограничного управления ФСБ России по Челябинской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Задержания украинских диверсантов в России свидетельствуют о сложной игре спецслужб – иногда агентов берут под контроль для более масштабных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Бывают эксклюзивные случаи, когда проводят контрразведывательные игры – противник находится под контролем для реализации серьезного замысла", – отметил эксперт.
Он привел пример Курской битвы, когда СМЕРШ проводил радиоигры с Абвером, чтобы скрыть подготовку наступления. "Но это штучные операции, требующие высочайшего профессионализма", – подчеркнул Храпач.
В большинстве же случаев диверсантов нейтрализуют сразу. "Никто не допустит, чтобы они совершили теракт", – заявил собеседник издания.
По его словам, сейчас активность СБУ возросла, поэтому и задержаний стало больше. "Спящие агенты начали проявлять себя", – пояснил эксперт.
Храпач добавил, что современные технологии позволяют быстрее выявлять угрозы, но человеческий фактор остается ключевым – именно аналитики принимают решения о задержаниях.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
17:39
И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!Речь о том, что отставной генерал Залужный может потерять пост посла Украины в Британии. Это следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, цитата: "Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал министр. Напомню, Великобритания входит и в G7, и в G20.
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НовостиРоссияУкраинаСергей ХрапачУкраина.руФСБСБУдиверсиядиверсантыКурская битваагентзадержаниеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияугроза
 
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22:30Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача
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