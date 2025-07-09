https://ukraina.ru/20250709/evgeniy-yuschuk-o-postavkakh-oruzhiya-vsu-ssha-gotovyatsya-k-voennomu-konfliktu-poetomu-beregut-sily-i-1064881901.html

Евгений Ющук о поставках оружия ВСУ: США готовятся к военному конфликту, поэтому берегут силы и средства

Евгений Ющук о поставках оружия ВСУ: США готовятся к военному конфликту, поэтому берегут силы и средства - 09.07.2025 Украина.ру

Евгений Ющук о поставках оружия ВСУ: США готовятся к военному конфликту, поэтому берегут силы и средства

США пытаются управлять конфликтом на Украине с точки зрения того, чтобы Россия не победила, а Киев не проиграл. Поэтому будут капельно поставлять вооружения ВСУ, пока не будет заключен мирный договор. Хотя могут припугнуть Зеленского и остановить помощь.

2025-07-09T07:00

2025-07-09T07:00

2025-07-09T07:00

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вооружения

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Strategic Consortium of Intelligence Professionals (SCIP), кандидат экономических наук Евгений Ющук.Эксперт также отметил что современные войны вступили в новую фазу, где традиционные средства ПВО оказываются неэффективными перед лицом качественного и количественного изменения угроз.Вокруг приостановки со стороны США поставок вооружений на Украину продолжаются дискуссии. В частности, демократы обвиняют министра обороны Пита Хегсета в выдуманной нехватке оружия, пишут западные СМИ.В то же время президент Польши объявил 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного УПА* и и ОУН*.— Евгений Леонидович, есть разные мнения вокруг приостановки поставок зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Пентагон якобы опасается сокращения запасов вооружений. Демократы обвиняют его во лжи. Есть ли у вас своя версия, с чем на самом деле такое решение США связано?— Мои версии основаны на том, что я вижу в открытых источниках. Я бы отметил несколько моментов.Во-первых, США действительно может не хватать средств поражения, то есть ракет. Эта версия имеет под собой основание, потому что Израиль вышел из боя с Ираном именно по той причине, что у него стали заканчиваться средства ПВО.Иранские ракеты пробивали оборону Израиля, и последний встал перед угрозой физического разрушения. А ракеты у Тель-Авива в основном американские.Кроме того, сами американцы готовятся к военному конфликту, не скрывая этого. У США действительно могут быть опасения, что им не хватит ракет в таком случае — когда они вступят в более-менее интенсивный военный конфликт.— Конфликту с Россией?— Нет, не думаю, что с нами. Скорее американцы будут организовывать военные конфликты в разных регионах мира, например, в Юго-Восточной Азии.Дело в том, что военная доктрина США сильно отличается от российской, потому что мы сухопутная держава, а не морская. Для нас, например, море, океан — это барьер. А для американцев — это дорога (о чем они прямо говорят). Проекция силы США (их термин) — это когда они с авианосцами и ракетами, с космосом могут прийти и силой "нагнуть" недовольных. Поэтому с нами вряд ли они собираются воевать, а с Ираном, Китаем вполне возможны локальные конфликты.Соответственно, для этого США нужны средства поражения, производство которых пока что идет в масштабах мирного времени. Они его, конечно, разовьют со временем, как мы сделали увеличение производства военной техники, но это будет позже.Поэтому да, в Пентагоне могли провести инвентаризацию и прийти к решению о приостановке вооружений Украине.— А второй аспект этой приостановки в чем заключается?— Он заключается в том, что американцы пытаются управлять конфликтом на украинском направлении с точки зрения того, чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла. Поэтому США будут капельно поставлять вооружения ВСУ до тех пор, пока не будет заключен мирный договор.Причем, в отличие от нас, американцам мир на Украине нужен просто, а не на каких-то определенных условиях. Они хотят прекратить украинский конфликт здесь и сейчас, потому что в моменте им это надо. Исходя из этого, я думаю, что поставки со стороны США будут продолжаться.Трамп и Пентагон, собственно, заявили об этом. Но сделали оговорку — будут помогать Киеву по мере сил и возможностей. Передача вооружения ВСУ вполне может и остановиться, если американцы захотят, например, надавить на Зеленского, чтобы он поспокойнее себя вел.— В одном своем материале вы написали, что современные войны вступили в новую фазу, где традиционные средства противовоздушной обороны оказываются неэффективными перед лицом качественного и количественного изменения угроз. Расскажите чуть подробнее про это.— Да, я действительно так считаю. Это проблема денег, которые тратятся на войну, и доступности средств. Вспомните, как выглядел первый удар Украины вглубь российской территории. Прилетели два боевых вертолета ВСУ и нанесли удар, по-моему, в Белгородской области по нефтяным резервуарам.Так вот, что такое вертолет? Это большая дорогущая штука. Обычно их ограниченное количество, и внутри каждого должен сидеть опытный пилот. В случае если вертолет сбивают, ни самой машины, ни профессионала не остается.Дроны же способны летать на достаточно серьезное расстояние, по сравнению с вертолетами относительно бюджетно стоят и находятся в большем доступе даже для террористов.Когда летит рой дронов, допустим, в 100 штук, с ним что-то необходимо делать. Если по ним стрелять зенитными ракетами, это дорого. Кроме того, снаряды закончатся быстрее, чем беспилотники. Если поднимать авиацию — та же проблема, что и у ракет: дорого, и не так уж много той авиации, чтобы за всеми дронами угнаться.То есть сейчас, с одной стороны, появились дешевые расходные материалы, которые способны пролететь большое расстояние и нанести поражение противнику.С другой стороны, появились баллистические и гиперзвуковые ракеты, в том числе и у хуситов, и у иранцев, по которым не успевает прицелиться зенитная установка. Тот же "Пэтриот" не успевает прицелиться в быстро летящую ракету.И получается, что сегодня любая территория государства уязвима, особенно таких маленьких государств как Израиль. Это категорическое изменение ситуации. Потому что Иран по сути мог превратить Израиль в руины.— Как России использовать эту информацию?— Мы уже начали менять подходы к вооружениям и ведению СВО на Украине, думать над тем, что делать с множеством нападающих дронов. По сути все сводится к тому, что нужны бюджетные зенитные системы.Мир развивается, судя по оружейным выставкам, в двух направлениях. Или стрелять в БПЛА лазером, что вызывает свои вопросы. Либо делать копеечные дроны-перехватчики, которые станут сбивать другие беспилотники — или противодроновыми сетками, или напрямую тараном. Ну, и системы РЭБ, конечно, развиваются. Необходимо важные объекты прикрывать от дронов.— Может ли произойти так, что под угрозой 500% пошлин (о которых сейчас идут споры в США) нейтральные страны начнут перечислять какие-то небольшие деньги или делать поставки вооружений Украине, чтобы обезопасить себя?— Конечно, начнут. Они, по-моему, уже начали это делать. Дело в том, что для нас борьба на украинском направлении, по сути, экзистенциальная. А для большинства других стран, что мы, что Украина — примерно одинаково. Более того, они заинтересованы в том, чтобы конфликт длился как можно дольше, даже Китай об этом прямо заявлял. Поэтому, конечно, государства будут делать поставки Украине, даже не потому что нас "не любят", а в своих интересах.— А вот, кстати, президент Польши объявил 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, днем памяти жертв Волынской резни. Долгие годы поляки не решались сделать это. Что сейчас изменилось?— Дело в том, что любая внешнеполитическая деятельность государства направлена внутрь, на собственное население — чтобы оно смогло оценить и выбрать политика и не устроило восстания. Это классика — основа работы внешней политики.Так вот проблема вопросов геноцида поляков украинцами, как и наоборот, исторически очень долгая. Такие вещи не забываются. Поэтому сейчас польскому руководству потребовалось на что-то опереться — на что-то понятное глубинному народу на уровне генетической памяти, если так можно выразиться.Это власти Польши и сделали, когда объявил 11 июля днем памяти о жертвах геноцида. Это понятно каждому поляку, это они одобряют.— МИД Украины осудил Польшу. Как это может повлиять на взаимоотношения Варшавы с Киевом, в частности, на поставки вооружений ВСУ через польскую территорию?— Я думаю, что это никак не повлияет, потому что у МИД работа такая — осудить в данном случае. Понимаете, у обывателей (в хорошем смысле слова) есть представление о том, что "это наш друг, а это наш враг".У государства представление выстроено иначе: вот здесь мы дружим, а вот там мы воюем. Например, когда необходимо поймать международного террориста, который досаждает нескольким государствам, объединяются даже те страны, между которыми идет горячая война. Потому что такой экстремист представляет опасность для всех сторон. И они его вместе ловят, что не мешает им реально воевать в то же самое время.— Эксперты спорят, является ли решение Польши шагом в сторону России. А вы как считаете?— Я думаю, властям Польши безразлично мнение России по этому поводу. К нам это никакого отношения не имеет. Польские политики, как я упомянул, заботятся лишь о том, чтобы их собственное население к ним относилось хорошо.Тем временем ВС РФ продолжает наносить удары по противнику, в том числе по украинским ТЦК. Этими несколькими ударами мы, конечно, не остановим системно мобилизацию на Украине, но это реальный намек Киеву. На что — в интервью Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России.*Запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20250703/1064625864.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, сша, польша, пит хегсет, дональд трамп, вооруженные силы украины, пентагон, мид, вооружения, всу, бпла, дроны