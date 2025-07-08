https://ukraina.ru/20250708/v-polshe-mozhet-smenitsya-ne-tolko-prezident-no-i-premer-1064846342.html

В Польше может смениться не только президент, но и премьер

В Польше может смениться не только президент, но и премьер - 08.07.2025 Украина.ру

В Польше может смениться не только президент, но и премьер

Спикер Сейма Польши созвал на 6 августа Национальное Собрание для приведения к присяге нового президента страны Кароля Навроцкого. Но этим перемены в высших эшелонах польской власти могут не ограничиться.

2025-07-08T04:15

2025-07-08T04:15

2025-07-08T04:15

польша

украина

европа

кароль навроцкий

ярослав качиньский

сейм

сенат

верховный суд

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В понедельник, 7 июля, спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Головня подписал постановление о созыве Национального Собрания – специального совместного заседания Сейма и Сената (верхней палаты парламента) – с целью приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого. Как сообщила канцелярия Сейма в социальных сетях, Национальное Собрание состоится в зале заседаний Сейма 6 августа в 10 утра.Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше, который состоялся 1 июня, победу одержал Кароль Навроцкий, который набрал 50,89% голосов. Навроцкого поддерживает оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС). Шимон Головня, который является лидером партии "Польша-2050", входящей в правящую леволиберальную коалицию, ещё в конце июня объявил: если Верховный суд Польши подтвердит результаты президентских выборов, он созовет Национальное Собрание. "В демократии воля избирателей священна" – заявил тогда Головня.1 июля Палата чрезвычайного контроля и общественных дел Верховного суда Польши вынесла решение о действительности президентских выборов, отклонив более 50 тысяч жалоб на якобы нарушения в ходе голосования и подсчёта голосов. Большинство этих жалоб было подготовлено соратником премьер-министра Польши Дональда Туска, депутатом Сейма от либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК) и известным адвокатом Романом Гертыхом.Сам Гертых накануне, 6 июля, через социальные сети задал Головне вопрос, на каком основании спикер собирается привести к присяге избранного президента, "поскольку палата, которая отклонила жалобы и вынесла "решение", не является судом в понимании Конституции Польши согласно решений трёх других палат Верховного суда Польши (подконтрольных премьеру – прим.), Суда Европейского союза и ЕСПЧ". Таким образом, по убеждению Гертыха, "не было вынесено никакого постановления о действительности президентских выборов в понимании Конституции Польши"."Хочу напомнить, что даже самая вежливая просьба председателя ПиС Ярослава Качиньского, высказанная в самых приятных обстоятельствах, не является правовым основанием [для присяги Навроцкого]" – написал Гертых. Это был более чем прозрачный намёк на встречу Головни с лидером главной оппозиционной партии, состоявшейся в ночь с 3 на 4 июля. Она стала достоянием гласности благодаря провластным СМИ – информацию которым, в свою очередь, "слили" спецслужбы.Итак, вечером 3 июля депутат Европейского парламента от ПиС Адам Белян, квартира которого находится в закрытом для посторонних жилом комплексе, принимал высоких гостей. Сначала прибыл Ярослав Качиньский, потом вице-спикер Сената от Польской народной партии (партнёра "Польши-2050" по блоку "Третий путь") Михал Каминьский, и, наконец, Шимон Головня – естественно, в сопровождении сотрудников Службы государственной охраны (СГО). И буквально через несколько минут после приезда спикера в жилом комплексе появились репортёры провластных СМИ – таблоида Fakt, журнала Newsweek Polska и Radio Zet. По мнению Адама Беляна, журналисты получили информацию о частной встрече от сотрудников СГО, хотя позже глава МВД Томаш Семоняк это опровергал.Встреча сразу же стала информационной бомбой. Польский еженедельник Wprost сразу же 4 июля сообщил, что Михал Каминьский представлял на ней лидера Польской народной партии, вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, и в ходе переговоров было выдвинуто предложение о назначении Косиняка-Камыша премьер-министром Польши. Процесс отстранения Дональда Туска от власти якобы должен быть запущен после принесения Каролем Навроцким присяги в качестве президента.По словам информатора еженедельника, на том, чтобы Косиняк-Камыш занял пост премьер-министра, настаивают американцы. "Они боятся формирования большинства вместе с "Конфедерацией", потому что не хотят, чтобы в Польше появился кабинет, который, борясь с еврейскими интересами, будет тем самым частично бороться с американскими интересами. Трамп опасается, что в нашей части Европы могут стать правящими партии с фашистским оттенком", – цитирует Wprost. Напомню, что занявший третье место в первом туре президентских выборов кандидат от националистической "Конфедерации" Славомир Ментцен поддержал Кароля Навроцкого во втором туре."И Владислав Косиняк-Камыш, и Шимон Головня недовольны идеей переформатирования правительства, в рамках которой Дональд Туск хочет лишить их некоторых министерских портфелей. Проигравший Туск предлагает своим партнерам по коалиции отобрать у них министерства. Им нечего терять, и можно рискнуть созданием правительства с ПиС", – заявил собеседник издания. Под проигрышем Туска подразумевалось поражение кандидата от ГК на президентских выборах Рафала Тшасковского.Шимон Головня попытался успокоить страсти. "Я один из немногих политиков в Польше, который – подчеркну – регулярно встречается с представителями обоих смертельно враждующих лагерей. Я твердо убежден, что – особенно в наше время – политики разных убеждений должны разговаривать друг с другом, иначе мы поубиваем друг друга. Я считаю это нормой, а не исключением, и буду продолжать так делать на посту спикера Сейма", – написал он в социальных сетях 4 июля.На следующий день ситуацию прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. "Как видите, сохранить коалицию сложно, но возможно, как и переформатировать правительство и согласовать стратегию, которая позволит перейти в наступление после поражения на президентских выборах. Конечно, это требует мужества и лояльности. Несмотря на известные вам трудности, я выполню эту задачу", – заявил он, явно подразумевая встречу спикера Сейма с лидером оппозиции.Но, судя по всему, лояльность Шимона Головни премьер посчитал недостаточной. Утром в понедельник, 7 июля, рупор Дональда Туска – портал Onet.pl – сообщил, что Шимон Головня встречался с Ярославом Качиньским как минимум дважды за последние недели. "На этих встречах обсуждалось свержение правительства Дональда Туска. По словам некоторых наших информаторов, ставкой Головни было место премьер-министра в "техническом правительстве", зависящем от Качиньского. По другим данным, Головня вел переговоры о сохранении должности спикера Сейма, которой нынешняя коалиция хочет лишить его осенью. Эти две версии не являются взаимоисключающими", – сказано в публикации.Головня на срочно созванной пресс-конференции вынужден был оправдываться – мол, место встречи с лидером ПиС было неудачным, однако информация Onet.pl не соответствует действительности. "Чтобы развеять все сомнения, я хотел бы сказать предельно ясно: я никогда не получал предложений от кого-либо в каком-либо коалиционном формате стать премьер-министром. Я никогда не получал ни от кого в рамках существующей или предполагаемой коалиции предложения продолжить мою миссию в качестве спикера Сейма после 13 ноября 2025 года", – заявил политик.Согласно действующему коалиционному соглашению, в середине ноября Шимон Головня должен уступить пост спикера Сейма представителю фракции "Левых". При этом лидер "Польши-2050" в ходе переговоров с партнёрами по коалиции относительно реорганизации правительства заявлял, что его партия хотела бы получить пост вице-премьера. Видел ли Головня на этом посту себя – сказать сложно, но теперь вероятность такого развития событий близка к нолю, особенно учитывая заявления спикера относительно будущего президента."Ещё одна тема, о которой мы говорили [на встрече 3 июля], касалась ситуации в Польше после победы Кароля Навроцкого, поскольку Кароль Навроцкий стал президентом на 5 лет. Хотим мы этого или нет, нам придется прийти к общему пониманию, стремиться к нему. Это был и мой вопрос к ним, хотя именно они предложили провести встречу, чтобы посмотреть, есть ли возможность сотрудничества. Есть определенные возможности для сотрудничества с президентом в ключевых областях, которые входят в компетенцию президента. Я говорю об отношениях с Соединенными Штатами, я говорю об отношениях между Польшей и Украиной, потому что поддержка Украины – это национальный интерес Польши", – сказал Шимон Головня.Спикер призвал успокоиться тех, кто в последние недели крайне безответственным образом нагнетал страсти вокруг итогов президентских выборов. "Если сегодня мне предстоит стать козлом отпущения, на которого выльется разочарование из-за неспособности коалиции выполнить свои обязательства, из-за всеобщего разочарования и усталости от этого правительства, если мне предстоит стать тем, кто теперь должен взять на себя ответственность за победу Навроцкого, то можете это сделать, в этом нет никаких проблем. Но какая от этого польза Польше?", – заявил он. А через несколько часов после этого появилась информация о созыве Национального Собрания.Теоретически правящая коалиция во главе с премьером Польши Дональдом Туском может попытаться сорвать заседание Национального Собрания и присягу Кароля Навроцкого, ведь она имеет большинство в Сейме и Сенате. Понятно, что часть депутатов от "Польши-2050" на это не согласится, но премьер уже прилагает усилия к расколу партии спикера. А вот рискнёт ли Туск создать столь опасный прецедент, на данный момент прогнозировать невозможно, считает главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский."Чувство ответственности за государство предполагает поведение политиков, обеспечивающие сохранение непрерывности государственных институтов. Даже в такой трудной для власти ситуации, которой являются президентские выборы, с результатами которых правящая коалиция не согласна. Если окажется, что "Гражданская коалиция" идёт на срыв Национального Собрания, то это будет свидетельствовать о крайней безответственности этого политического формирования, и поставит на кон судьбу польского государства", – заявил Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Независимо от того, что я думаю о ПиС и Навроцком – а я думаю о них очень плохо – срыв присяги избранного президента означал бы, что само существование польского государства поставлено под сомнение. Это громкие слова, но я без колебаний их употребляю, поскольку они описывают подобную ситуацию. Польша и так находится в очень сложном политическом моменте, и в нём нужно взвешивать своё поведение и решения", – подчеркнул польский эксперт.При этом польское общество уже готово к смене власти не только в президентском дворце, но и в здании правительства. Так, 48,8% опрошенных компанией SW Research поляков считают, что ПиС вернётся к власти после парламентских выборов (противоположного мнения придерживаются 26,1% респондентов). А опрос компании United Surveys показывает, что 45,1% польских избирателей выступают за немедленную отставку премьера Дональда Туска (правда, против этого 41,2%).Кстати, рейтинг "Гражданской коалиции" за последний месяц обвалился почти на 6% (до 26,5%), а "Польша-2050" и Польская народная партия вообще не преодолели бы избирательный барьер, если бы выборы состоялись сейчас – их рейтинги составляют, соответственно, 3,8 и 3,2 процента. Последний факт лишь увеличивает шансы на выход этих партий из действующей коалиции и заключение союза с "Правом и Справедливостью", но более конкретно об этом можно будет говорить только после присяги Кароля Навроцкого.О том, какие кадровые "бури" сотрясают украинские коридоры власти - в статье Павла Котова "Белый дом против. 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польша, украина, европа, кароль навроцкий, ярослав качиньский, сейм, сенат, верховный суд