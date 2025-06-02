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Пять главных выводов из президентских выборов в Польше

Пять главных выводов из президентских выборов в Польше - 02.06.2025 Украина.ру

Пять главных выводов из президентских выборов в Польше

Во втором туре выборов президента Польши оппозиционер-консерватор Кароль Навроцкий с небольшим перевесом победил кандидата-либерала от власти Рафала Тшасковского. При этом завершившаяся президентская кампания в Польше отметилась целым рядом рекордов.

2025-06-02T21:07

2025-06-02T21:07

2025-06-02T21:53

выборы

польша

украина

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кароль навроцкий

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Во-первых, ещё никогда в истории Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года) на избирательные участки не приходило столь большое количество лиц, имеющих право голоса. Явка в первом туре 18 мая составила 67,31%, а во втором туре 1 июня – 71,63%.Для сравнения, на первых прямых выборах президента Польши в 1990 году проголосовало 60,63% избирателей в первом туре и 53,40% – во втором. В последующие годы этот показатель составлял: 1995 год – 64,70 и 68,23 процента, 2000 год – 61,12% (второго тура не было), 2005 год – 49,74 и 50,99 процента, 2010 год – 54,94 и 55,31 процента, 2015 год – 48,96 и 55,34 процента, 2020 год – 64,51 и 68,18 процентов.Во-вторых, ещё никогда разрыв между кандидатами во втором утре не был столь незначительным. Кароль Навроцкий получил 10 миллионов 606 тысяч 638 голосов, что дало ему 50,89%. За Рафала Тшасковского проголосовали 10 миллионов 237 тысяч 177 человек, или 49,11%. Таким образом, разница составила 369 тысяч 461 голос. Даже в 2020 году, когда Тшасковский до последнего шёл "ноздря в ноздрю" с Анджеем Дудой, разница между ними во втором туре превысила 422 тысячи голосов.В-третьих, ещё ни разу предварительные и окончательные результаты экзитполов после голосования во втором туре не были противоположными. Согласно результатам, обнародованным сразу после закрытия участков для голосования, за оппозиционера Кароля Навроцкого проголосовало лишь 49,7% избирателей, а за провластного кандидата, мэра Варшавы Рафала Тшасковского – 50,3%. В штабе Тшасковского началась эйфория, которая продлилась ровно два часа: уже в 23:00 появились уточнённые результаты экзитпола, которые отдавали преимущество Навроцкому – 50,7% против 49,3% у Тшасковского. К часу ночи социологи увеличили прогнозируемый разрыв до двух пунктов: 51% у Навроцкого и 49% у Тшасковского (он лишь на 0,11% отличался от реальных результатов).Кроме всего прочего, эти выборы в очередной раз продемонстрировали политический гений лидера партии "Право и Справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского. Как и в 2015 году, Качиньский настоял на поддержке кандидата, не входившего в "номенклатуру" ПиС (десять лет назад это был Анджей Дуда). Кароль Навроцкий с его откровенно не-политическим прошлым, неоднозначной молодостью и друзьями оказался по душе полякам, за полтора года уставшим от демагогии правительства Туска, которое основные усилия направляло на попытки покарать своих политических оппонентов из ПиС.Из продолжавшейся фактически более полугода кампании можно сделать ряд выводов, как внутриполитического, так и международного характера.Польша остаётся внутренне разделённойКак и несколько предыдущих общенациональных выборов, минувшие зафиксировали чёткий раздел Польши по границам её раздела в XVIII-ХХ веках: бывшие "австрийские" и "российские" земли поддержали консерватора Навроцкого, а бывшие "немецкие" (в том числе полученные благодаря Москве после Второй мировой) – либерала Тшасковского. Единственное формальное исключение – Мазовецкое воеводство, где находится Варшава, но и в нём Тшасковский получил незначительное преимущество – 50,28%, несмотря на мощнейшую мобилизацию столичного электората.При этом консервативный электорат сконцентрирован на границах Польши с Белоруссией и Украиной: в Подляшском воеводстве за Навроцкого проголосовали 61,39% избирателей, в Люблинском – 66,54%, а в Подкарпатском – и вовсе 71,02%. При этом Рафал Тшасковский ни в одном из воеводств не набрал более 60% голосов.Сохранится и усилится конфликт между правительством и президентом ПольшиФормально Польша является парламентской республикой, и власть президента в ней в целом номинальная и церемониальная. Однако польская Конституция всё же закрепила за главой государства отдельные полномочия, которые правительство не может обойти, – в частности, назначение послов, присвоение генеральских званий и принятие окончательного решения об отправке польских военных за границу.Именно последний момент отличал последнюю президентскую кампанию в Польше от всех предыдущих, ведь ввод польских регулярных войск на территорию Украины ныне перешёл из разряда "невероятное" в перечень текущих вопросов, которые регулярно дискутируются в обществе и власти. Хотя подавляющее большинство поляков против этого, а президент Польши Анджей Дуда, премьер Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш неоднократно заявляли, что Войска Польского на Украине не будет, однако на того же Туска давят его европейские коллеги, и он вынужден следовать курсом Стармера, Макрона и Мерца.Если бы тандем Туска-Тшасковского получил всю полноту власти в стране, никто не помешал бы им втянуть Польшу в военную авантюру за восточной границей. Навроцкий же не подпишет указ о вводе польских войск на Украину ни при каких обстоятельствах. Кроме того, он будет блокировать продвижение Украины на пути в НАТО (это его формальное обещание) и ЕС.Но усиление противостояния президента и правительства Польши ожидается не только по украинскому вопросу. "Можно забыть об изменениях в прокуратуре, судебной системе, о главных обещаниях, которые мы давали перед выборами 2023 года. Не будет назначений послов. Каждое изменение на ключевых должностях в армии должно будет согласовываться с Навроцким. Мы можем ожидать сопротивления даже в безобидных вопросах", – заявил провластному порталу Onet.pl политик из окружения Дональда Туска.В частности, ожидается, что сразу же после инаугурации в начале августа Кароль Навроцкий станет блокировать участие Польши в "коалиции желающих", созданной Великобританией, Францией и Германией для военной помощи Украине.С другой стороны, ожидается, что Дональд Туск продолжит давление на ПиС всеми возможными методами – отказе в выплате полагающейся из бюджета субсидии, очередные уголовные дела против политиков этой партии и т.д. Премьер в ближайшие дни хочет вынести на голосование в Сейме вотум доверия своему правительству, чтобы снять вопрос досрочных парламентских выборов (плановые должны пройти только осенью 2027 года).Отношения Варшавы и Киева станут прохладнееНовый президент Польши продолжит линию на ухудшение её отношений с Украиной в плане исторической памяти. Кароль Навроцкий неоднократно заявлял, что в Евросоюзе не место Украине как стране, которая не может закрыть "мрачные страницы в своей истории". Речь о "Волынской резне", этнической чистке поляков, устроенной украинскими националистами в годы Второй мировой, в ходе которой погибло более 100 тысяч мирных поляков.Навроцкий требует как публичных извинений Киева за геноцид поляков (именно так польское законодательство трактует действия украинских националистов), так и безоговорочного разрешения на эксгумацию польских жертв на Волыни и Галичине. Результат, скорее всего, будет противоположным – эксгумации опять будут заблокированы с украинской стороны, может привести к очередным акциям против украинских мест памяти в Польше.Но дело не только в исторических вопросах. Навроцкий вполне может попытаться заблокировать как обучение украинских военных на территории Польши, так и другие программы сотрудничества Варшавы и Киева. Кроме упомянутого блокирования продвижения Украины в НАТО и ЕС, новый президент также может потребовать новых торгово-экономических барьеров на пути украинской продукции и капиталов, и ужесточения требований к находящимся на территории Польши гражданам Украины (как беженцам, так и трудовым мигрантам). При этом не стоит ожидать от Навроцкого каких-либо действий по "ремиграции" украинцев – он прекрасно понимает, что экономически и демографически активное новое население Польши идёт ей на пользу.Польша станет ближе к Трампу, чем к глобалистамКлючевым изменением польской внешней политики при Кароле Навроцком, скорее всего, станет попытка снизить зависимость Варшавы от Брюсселя и восстановить отношения с Вашингтоном. Сложно не согласиться с американским агентством Bloomberg, которое написало 2 июня, что победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше также является успехом президента США Дональда Трампа и его движения MAGA (Make America Great Again)."Ранее движение MAGA безуспешно пыталось повлиять на исход выборов в Германии, Канаде и Румынии, поддерживая националистических или крайне правых политиков. В Польше окружение Трампа поддержало Навроцкого, и он победил Рафала Тшасковского, союзника премьера Дональда Туска. Хотя за рубежом премьер-министра Польши воспринимают как политика, который противостоял популизму и победил, его популярность на родине снизилась, поскольку, по мнению многих, он не смог продемонстрировать свою эффективность", – отмечено в публикации Bloomberg. Тут стоит отметить, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения американской администрации с польским правительством находятся на крайне низком уровне, – Трамп явно не забыл выпады Туска в свой адрес.Хотя Трамп, который в начале мая принял Навроцкого в Белом доме, пока не поздравил победителя польских президентских выборов, это уже сделали европейские политики, близкие к Трампу – премьер Венгрии Виктор Орбан и лидер самой популярной французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Перед лицом Европейской комиссии, авторитарная политика и федералистские цели которой грубо нарушают национальный суверенитет, победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше является хорошей новостью", – написала Ле Пен. "Это протест против брюссельской олигархии, которая намерена навязать государствам-членам унификацию правил без какой-либо демократической воли", – добавила она.В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сухо написала в сети Х* "Поздравления Каролю Навроцкому", и выразила уверенность, что ЕС продолжит "очень хорошее сотрудничество с Польшей". Скорее всего, она имела в виду Дональда Туска, поскольку все 10 лет правительств ПиС в Варшаве Еврокомиссия всячески давила на Польшу и даже предлагала ввести против неё санкции.Теперь же именно польские консерваторы – как ПиС, так и "Конфедерация", которая поддержала Навроцкого во втором туре, – могут стать новой точкой сборки всех европейских сторонников Дональда Трампа. Одно дело небольшие Венгрия и Словакия, и совсем другое – Польша, без которой ЕС будет достаточно сложно принимать даже решения, требующие лишь относительного большинства.Ожидать разморозки польско-российских отношений не стоитНакануне первого тура президентских выборов в Польше официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Стараниями Варшавы наши двусторонние отношения находятся на таком низком уровне, что по сути уже нечего замораживать". Неудивительно, что подконтрольные Дональду Туску СМИ после победы Кароля Навроцкого сделали акцент на том, что новый президент Польши объявлен в розыск МВД РФ по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, которыми он занимался на посту директора Института национальной памяти.Однако и попытки отдельных комментаторов в Польше и России представить Навроцкого как потенциально договороспособного политика, мягко говоря, не выдерживают критики. Да, в феврале 2025 года он действительно заявил, что "готов сесть за стол переговоров с Путиным", но при этом добавил: "Как историк, я знаю, что в истории не раз приходилось вести переговоры с людьми, ответственными за убийства, изнасилования и разрушения, и что роль ответственного политика – сидеть за таким столом".Кроме того, Навроцкий ограничил предмет возможных переговоров с Путиным, и расширил круг их участников. "Самым важным были бы переговоры – там были бы Трамп, Зеленский, Путин и я, – и разговор шел бы о том, станет ли Украина стабильным буфером между Российской Федерацией и Польшей", – заявил тогда кандидат в президенты Польши.А в начале марта, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли Польше разорвать дипломатические отношения с Россией, Кароль Навроцкий заявил: "Моя позиция – поддержание дипломатических отношений со страной, которая является варварской, невыгодно для Польши". Правда, уже через несколько дней он эту позицию скорректировал, сказав, что "в идеальном мире такие страны, как Россия, – постсоветские, неоимперские, жестокие, варварские, не должны быть предметом дипломатических отношений, они должны быть изолированы, – но в реальном мире у нас есть экономические отношения, у нас есть дипломатические отношения, которые регулируют определённые контакты с такими странами, поэтому такой режим следует пока сохранить".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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выборы, польша, украина, варшава, кароль навроцкий, рафал тшасковски, дональд трамп, ес, нато, bloomberg, эксклюзив