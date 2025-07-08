"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности - 08.07.2025 Украина.ру
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"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности
"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности - 08.07.2025 Украина.ру
"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности
Даже подписание мирного договора не устранит угрозу со стороны Украины, поскольку киевский режим продолжит получать западную поддержку и восстанавливать военный потенциал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-08T23:30
2025-07-08T23:30
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По словам Онуфриенко, любые договорённости с Киевом окажутся временными: "Даже если мы добьёмся сокращения численности армии, через пять лет они формально будут называться Нацгвардией и получать оружие через третьи страны". Обозреватель подчеркнул проблему контроля за вооружениями: "Как ты численность беспилотников проконтролируешь, если их можно собрать в каждом гараже?"Аналитик убеждён, что текущая ситуация требует решительных действий: "Либо мы додавим их сейчас, либо нам придется смириться с заключением мирного договора". Однако даже самый выгодный мир, предупредил эксперт, не гарантирует долгосрочной безопасности.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, одесса, запад, поддержка, оружие, нацгвардия, беспилотники, бпла, безопасность, сво, спецоперация, новости украины, новости россии, дзен новости сво
Новости, Россия, Украина, Одесса, Запад, поддержка, оружие, Нацгвардия, беспилотники, БПЛА, безопасность, СВО, Спецоперация, Новости Украины, новости России, дзен новости СВО

"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности

23:30 08.07.2025
 
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Даже подписание мирного договора не устранит угрозу со стороны Украины, поскольку киевский режим продолжит получать западную поддержку и восстанавливать военный потенциал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Украина, какой мы её знали, сгорела в Доме Профсоюзов. Нынешнее русофобское образование не исчезнет само по себе. Его надо ликвидировать", — заявил эксперт.
По словам Онуфриенко, любые договорённости с Киевом окажутся временными: "Даже если мы добьёмся сокращения численности армии, через пять лет они формально будут называться Нацгвардией и получать оружие через третьи страны".
Обозреватель подчеркнул проблему контроля за вооружениями: "Как ты численность беспилотников проконтролируешь, если их можно собрать в каждом гараже?"
Аналитик убеждён, что текущая ситуация требует решительных действий: "Либо мы додавим их сейчас, либо нам придется смириться с заключением мирного договора". Однако даже самый выгодный мир, предупредил эксперт, не гарантирует долгосрочной безопасности.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
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