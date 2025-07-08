https://ukraina.ru/20250708/ukraina-sgorela-v-dome-profsoyuzov-ekspert-o-tom-pochemu-mirnyy-dogovor-ne-reshit-problemu-1064888193.html

"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности

"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности - 08.07.2025 Украина.ру

"Украина сгорела в Доме Профсоюзов": эксперт о том, почему мирный договор не решит проблему безопасности

Даже подписание мирного договора не устранит угрозу со стороны Украины, поскольку киевский режим продолжит получать западную поддержку и восстанавливать военный потенциал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-07-08T23:30

2025-07-08T23:30

2025-07-08T23:30

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По словам Онуфриенко, любые договорённости с Киевом окажутся временными: "Даже если мы добьёмся сокращения численности армии, через пять лет они формально будут называться Нацгвардией и получать оружие через третьи страны". Обозреватель подчеркнул проблему контроля за вооружениями: "Как ты численность беспилотников проконтролируешь, если их можно собрать в каждом гараже?"Аналитик убеждён, что текущая ситуация требует решительных действий: "Либо мы додавим их сейчас, либо нам придется смириться с заключением мирного договора". Однако даже самый выгодный мир, предупредил эксперт, не гарантирует долгосрочной безопасности.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/1064882494.html

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