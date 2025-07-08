Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/tramp-protiv-sistemy-ekspert-o-tom-kak-vnutrennie-faktory-vliyayut-na-amerikano-rossiyskie-otnosheniya-1064845726.html
Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения - 08.07.2025 Украина.ру
Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
Несмотря на давление американского истеблишмента, президент США Дональд Трамп вынужден балансировать между собственной политикой и антироссийским курсом Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-07-08T04:00
2025-07-08T04:00
новости
россия
азербайджан
сша
анатолий вассерман
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0b/1063833474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4f9349924e788e328bfa3d287d26795.jpg
Вассерман подчеркнул, что Запад представляет меньшинство в мировой экономике. "Против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства", — отметил он.Это дает России возможность противостоять давлению. "Весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/1064809009.html
россия
азербайджан
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0b/1063833474_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2786ea655e1f5e89babb686137a935f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, азербайджан, сша, анатолий вассерман, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, экономика, политика
Новости, Россия, Азербайджан, США, Анатолий Вассерман, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, экономика, политика

Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения

04:00 08.07.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на давление американского истеблишмента, президент США Дональд Трамп вынужден балансировать между собственной политикой и антироссийским курсом Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
"Трамп это не одобряет, но ему для продвижения своих планов во внутриамериканской политике приходится поддерживать внешнюю политику, которую затеяли против того, что он считает нужным", — пояснил эксперт.
Вассерман подчеркнул, что Запад представляет меньшинство в мировой экономике.
"Против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства", — отметил он.
Это дает России возможность противостоять давлению. "Весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 20:00
Вадим Трухачев: Пока Рютте обрабатывает Трампа насчет Украины, Турция и Британия проникают на Кавказ На Западе есть теория управления конфликтами, когда обе стороны конфликта используются для того, чтобы войти в регион и выбросить оттуда конкурента. К сожалению, с помощью практического применения этой теории, Запад почти полностью смог выдавить Россию из Закавказья, считает политолог, эксперт во Восточной Европе Вадим Трухачев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАзербайджанСШААнатолий ВассерманДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.руэкономикаполитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах
04:15В Польше может смениться не только президент, но и премьер
04:00Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
03:54Взрывы гремят в Сумской и Николаевской областях – ВС РФ продолжают удары по объектам противника
03:30"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии
03:22Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, хотя ранее говорил, что прекратит поставки
03:15Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
03:13Дьявольская матрешка Украины. В Луцке освятили храм ТЦК, в которой душегубы замаливают грехи в лжецеркви
02:56Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки артиллерией ВСУ и другие новости часа
02:04Посёлок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок
01:39Часть украинских 11-классников переводится на дистанционное обучение и уезжает за границу
01:34Украинский ТГ-канал "Легитимный" о планах с распределением инфраструктуры ТЦК в свете последних ударов
01:28Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
01:25Лицемерные людоловы. Работу ТЦК (военкоматов) на Украине могут переформатировать из-за угрозы ударов БПЛА
01:16Итоги 7 июля на сайте Украина.ру
01:10Недавний визит в КНДР делегации министерства культуры России
01:02Антикоррупционный орган Украины является синекурой для коррупционеров
01:01Обстановка на Южно-Днепропетровском направлении
00:55Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для нового ряда стран
00:53Фронтовая сводка от "Дневник десантника" за 7 июля
Лента новостейМолния