Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
Несмотря на давление американского истеблишмента, президент США Дональд Трамп вынужден балансировать между собственной политикой и антироссийским курсом Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
"Трамп это не одобряет, но ему для продвижения своих планов во внутриамериканской политике приходится поддерживать внешнюю политику, которую затеяли против того, что он считает нужным", — пояснил эксперт.
Вассерман подчеркнул, что Запад представляет меньшинство в мировой экономике.
"Против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства", — отметил он.
Это дает России возможность противостоять давлению. "Весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:00Вадим Трухачев: Пока Рютте обрабатывает Трампа насчет Украины, Турция и Британия проникают на Кавказ На Западе есть теория управления конфликтами, когда обе стороны конфликта используются для того, чтобы войти в регион и выбросить оттуда конкурента. К сожалению, с помощью практического применения этой теории, Запад почти полностью смог выдавить Россию из Закавказья, считает политолог, эксперт во Восточной Европе Вадим Трухачев
Подписывайся на