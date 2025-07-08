https://ukraina.ru/20250708/tramp-protiv-sistemy-ekspert-o-tom-kak-vnutrennie-faktory-vliyayut-na-amerikano-rossiyskie-otnosheniya-1064845726.html

Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения

Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения - 08.07.2025 Украина.ру

Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения

Несмотря на давление американского истеблишмента, президент США Дональд Трамп вынужден балансировать между собственной политикой и антироссийским курсом Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2025-07-08T04:00

2025-07-08T04:00

2025-07-08T04:00

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Вассерман подчеркнул, что Запад представляет меньшинство в мировой экономике. "Против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства", — отметил он.Это дает России возможность противостоять давлению. "Весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/1064809009.html

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новости, россия, азербайджан, сша, анатолий вассерман, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, экономика, политика