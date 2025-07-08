https://ukraina.ru/20250708/tramp-na-kachelyakh-provaly-vsu-popytki-primazatsya-k-nato-i-es-glavnoe-na-ukraine-na-1300-8-iyulya-1064866901.html

Трамп "на качелях", провалы ВСУ, попытки "примазаться" к НАТО и ЕС. Главное на Украине на 13:00 8 июля

Трамп "на качелях", провалы ВСУ, попытки "примазаться" к НАТО и ЕС. Главное на Украине на 13:00 8 июля - 08.07.2025 Украина.ру

Трамп "на качелях", провалы ВСУ, попытки "примазаться" к НАТО и ЕС. Главное на Украине на 13:00 8 июля

Российские политики прокомментировали заявления Трампа в отношении РФ и Украины. ВС РФ уничтожают противника и технику. МИД Украины создает в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС

2025-07-08T13:00

2025-07-08T13:00

2025-07-08T13:00

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале высказался о заявлениях американского лидера Дональда Трампа в отношении РФ и Украины.Зампред Совбеза считает, что к этому надо относиться так же, как и раньше, как делают Верховный главнокомандующий и воины РФ."Никак", - пояснил Медведев.По его словам, Россия должна продолжать добиваться целей СВО, возвращать свою землю и работать на победу.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Трамп хочет от России, чтобы она поступилась своими интересами."Причина, что конфликт на постукраинском пространстве продолжается, не в том, что этого якобы хочет Россия, а в том, что Трамп хочет невозможного в отношении России - чтобы она поступилась своими национальными интересами, а также прекратила выполнение задач специальной военной операции без каких-либо внятных гарантий своей безопасности", - сказал Рогов.По его словам, Трамп прекрасно понимает, что не может диктовать свою позицию и волю России, отсюда различные эмоциональные заявления и оценки ситуации с его стороны, а также решение о возобновлении поставок оружия Украине.А депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента США об отправке новой партии оружия на Украину старым и неэффективным приемом."Судя по всему, неуступчивость Кремля в принципиальных вопросах, касающихся Украины, охладила пыл миротворческих усилий новой администрации США. Теперь они решили нас попугать возобновлением поставок оружия Киеву. Прием старый и неэффективный, но других способов воздействия на Россию за тысячу лет на Западе так и не придумали, а может просто не захотели", - сыронизировал Белик.По его словам, президент США очень быстро "сбросил плащ миротворца" в вопросе урегулирования украинского конфликта."Как бы то ни было, сегодня диалог (у РФ - ред.) с США есть, пусть и не самый удачный. С ЕС и Украиной нам пока что разговаривать не о чем", - заключил депутат.Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Он также заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине.Это заявление президента США полностью противоречит тем, что он делал раньше (а так же подтвержденным членами его команды), что арсеналы Украины больше не будут пополнять из США.Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.Газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что Совет по национальной безопасности США проведет во вторник встречу для обсуждения новых поставок оружия Украине.Провалы ВСУС утра вторника на территории Украины раздавались взрывы, в том числе в Сумской, Полтавской, Николаевской областях. Днем они звучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.Телеграм-канал "Милитарист" информировал, что утром первые российские подразделения вошли в Димитров (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Утверждается, что штурмовики прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восточной части города и заняли район Николаевки.Димитров составляет единую агломерацию с Красноармейском (Покровском).Официальной информации от Минобороны о продвижении российских войск на этом направлении не поступало. Однако накануне в ВСУ предупреждали, что Красноармейску и Димитрову грозит оперативное окружение.По данным Минобороны России, подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 190 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия. Они заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Катериновка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.В зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ за сутки потеряли до 185 военных, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 205 военнослужащих.А подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в свою очередь рассказал, что украинские военные попали в огневой мешок в районе населенного пункта Зеленая Долина на территории ДНР.По его словам, около роты солдат ВСУ оказались в огневом мешке, лишившись путей эвакуации и отхода и оказавшись зажатыми с двух сторон.В то же время пленный военнослужащий ВСУ Александр Сычугов признал высокими потери украинской армии на фронте, по его словам, люди просто исчезают."Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то", - сказал Сычугов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.По его словам, мобилизационный ресурс на Украине истощился, сейчас заставляют служить уже мужчин возрастом ближе к 50 годам. Из мужского населения в его родном городе Запорожье остались лишь сотрудники военкоматов, рассказал пленный. При этом воинские кладбища каждый день пополняются новыми захоронениями, добавил он.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за прошедшие сутки они атаковали территорию Белгородской области более 110 беспилотниками, пять человек, в том числе маленький ребенок, пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Накануне поздним вечером российская противовоздушная оборона уничтожила пять беспилотников над территорией Крыма.Неуемное стремление в НАТО и ЕСМинистр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании в структуре ведомства управления НАТО и департамента ЕС. Сибига уточнил, что подписал соответствующий указ в понедельник."Утвердили новую структуру МИД Украины… Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - написал Сибига в соцсетях.По его словам, также в системе МИД появятся департамент международной безопасности и обороны Украины, департамент, который будет заниматься вопросами украинцев за рубежом.Он добавил, что управления США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, в отдельный департамент переходят Ближний Восток и Северная Африка.В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина указала, что Украина готова открыть три переговорных кластера о вступлении в Европейский союз (ЕС) уже в июле.При этом не далее как в июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указывал, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, потому что это положит конец сообществу в его нынешнем виде, и не сможет стать членом НАТО, поскольку это вызовет конфликт альянса с Россией.Глава МИД России Сергей Лавров не раз отмечал, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.Подробнее об отношении к Киеву в НАТО - в материале НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html

https://ukraina.ru/20250707/sekretnyy-spisok-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-7-iyulya-1064810976.html

https://ukraina.ru/20250707/rukotvornyy-i-dorogostoyaschiy-kollaps-glavnoe-na-utro-7-iyulya-1064798394.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, сша, владимир путин, нато, ес, вооруженные силы украины