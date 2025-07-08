https://ukraina.ru/20250708/svinya-3-donalda-trampa-kak-zabrat-ukrainu-u-ameriki-navsegda---1064875792.html

"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда

"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда - 08.07.2025 Украина.ру

"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опять акцентировал внимание на логических противоречиях в спичах Дональда Трампа, которыми он с завидной периодичностью маньяка-говоруна оглашает окрестности.

2025-07-08T17:42

2025-07-08T17:42

2025-07-08T17:42

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По словам Медведева, Трамп, что твой дурачок без памяти, "катается на своих любимых политических качелях", когда заявляет то об удовлетворении, то о разочаровании от разговора с президентом России Владимиром Путиным. И то же самое – с американским оружием для Украины: то Трамп его дает, то приостанавливает поставки.Поэтому Медведев и призывает игнорировать риторику Трампа и добиваться целей СВО, сделав вполне адекватный вывод: "Как нам к этому относиться? Так, как и раньше... Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на победу".Трамп действительно что-то зарапортовался в своих высказываниях о собственном стремлении к миру в Украине. Утверждая, что это – "не его война, а Байдена" и что ее не было бы, если бы он был главой США, Трамп, тем не менее, не прекращает пичкать неонацистов просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского оружием. А тайно он это делает или открыто, не важно. Главное – Украина сохраняет способность сопротивляться, и льется кровь как украинцев, так и россиян, а спецвоенной операции (СВО) конца не видно.А вот и цифры: по данным Кильского института мировой экономики (Германия), объем помощи США Украине уже достиг 123,3 млрд долл (69,5 млрд – военная помощь, 50,1 млрд – финансовая и 3,7 млрд – гуманитарная). При этом РИА Новости утверждает, что, с одной стороны, с мая по июль этого года Вашингтон не предоставлял Киеву никакой помощи. Однако с другой – Зеленский заявил о договоренности с США о сотнях тысяч дронов на спецусловиях для войны, а немецкая газета Bild ранее утверждала, что без ракет для Patriot и HIMARS Киев продержится до сентября.Но Украина, повторяю, держится. Трещит ее оборона по швам, но победы россиянам достаются очень трудно. А все потому, что Трамп указывает: его страна помогает Украине.Происходит же все потому, что поведение Трампа в отношении Украины напоминает смешную ситуацию, как-то рассказанную покойным Михаилом Задорновым про русских студентах, которые в США потешались над американской тупорылостью. Взяли и запустили в некое учреждение трех свинок, маркировав их номерами 1,2 и 4. Американцы за считанные минуты их изловили, но потом неделю искали свинью под номером 3. Им и в голову не могло прийти, что ее там нет вообще, раз уж кто-то номеровал свиней.И по итогу американцы действительно тупые, а ситуация реально смешная. Но давайте посмотрим, кто оказался в выигрыше. Правильно, американцы – они-то трех свиней по-любому заимели. Трех из трех, Карл! То есть всех, а русские только посмеялись, но свиней потеряли…Так и здесь: Трамп в ситуации с Украиной и американской помощью ей откровенно дуркует, но именно он и США остаются в выигрыше, с прибытком и конкретными результатами. Геополитическими, политико-экономическими, даже нравственно-идеологическими.И вот вам три "свиньи", которые уже фактически в руках Трампа. Первая: да, Трамп обмишурился с обещанным установлением мира в Украине за сутки (24 часа). Но именно он, будируя на всех уровнях вопросы мира в Украине, получил имидж миротворца в конфликте. Именно он говорит о мире, ведя войну и подпитывая ее оружием. Это ли не положительный репутационно-имиджевый результат для США и Трампа лично? Он еще и Нобелевскую премию мира отхватит по быстрячку, о чем он, говорят, страстно мечтает.Вторая: Трамп, кроме прочего, уже фактически уменьшил американские траты на Украину и заложил перспективные основы для возрождения ВПК США, когда фактически вынудил Европу (НАТО и ЕС) платить за войну. То есть покупать американское оружие, чтобы отдать его Киеву. И чем интенсивнее война, тем больше понадобится оружия, а значит, больше заказов для американских оружейных баронов. Дешево и сердито, но вполне логично.Третья: в итоге, если под давлением стран мирового большинства и прочих геополитических обстоятельств неонацистской Украине удастся сохранить свою государственность, потому что Россия согласится на дипломатическое урегулирование конфликта без полной и безоговорочной победы над режимом Зеленского, то и в будущем именно США будут пожинать плоды геополитической выгоды. На границе России и Европы останется незаживающий и вонючий одинаково обоюдодействующий гнойник, высасывающий силы из России и обезжиривающий Европу. Украина, значит, просто сохранит возможность по-прежнему быть и АнтиРоссией, и АнтиЕвропой. В пользу США, разумеется.Более того, Трамп уже сейчас делает все, чтобы именно такая Украина сохранилась. При всем его презрении и даже, может быть, ненависти лично к Зеленскому, президент США и его команда не спешат менять и сам режим, и кровавого клоуна во главе него.Наоборот – речь идет всего лишь об апгрейде (обновлении с улучшением) действующих лиц, о чем и могут говорить планы проведения выборов, обновления правительства или слухи о возможной отставке правительства Дениса Шмыгаля, которому, говорят, даже место посла Украины в США присмотрели.Все эти возможные перестановки в верхах могут говорить о стремлении консолидировать режим изнутри, укрепить позиции Зеленского сплочением вокруг него максимально лояльных адептов и клевретов. Главой правительства может стать нынешний глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, "вторая ночная жена" Зеленского, его тень и альтер эго. И тогда этот тандем, который уже сейчас душит в Украине все живое и даже минимально несогласное, будет вообще непобедим. И спасет Украину только безоговорочная капитуляция режима с последующим вывешиванием его героев то ли на каштанах на Крещатике по воле проснувшегося народа, то ли на виселицах по решению суда в какой-нибудь тюрьме в новых регионах России, где смертная казнь не приостановлена,Сейчас Трамп опять завибрировал и заговорил о новых оружейных поставках в Украину: мол, она нуждается в защите. Но неизменной остается аксиома: если бы США прекратили поставки смерти в Украину, она бы сдулась, как использованное "изделие №2", в считанные недели, может быть даже дни.Однако Трампу не понравилась резолюция саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он посчитал ее "антиамериканской" и начал грозить всем карами. Пока тарифными. В надежде напугать самых слабых. А такие еще есть, потому что авианосцев сегодня больше всего у США…Но неизменным остается и второй рецепт, как можно окончательно решить проблемы Украины, а значит, и опекающих ее США. Как известно, в конце прошлой недели Трамп поговорил и с Путиным, и с Зеленским. С разным результатом: с Зеленским у него вышел "хороший разговор", а вот после разговора с Путиным он "испытал большое разочарование".А знаете, почему? Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал: "Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным". И это, ясное дело, хорошо, что на одной волне, конкретно и на одном уровне понимания. Но только, кажется, волны были встречные, гасящие и нивелирующие друг друга по смыслу, а понимание осталось проблемой. Потому что Путин в беседе с Трампом хоть традиционно и отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной, но заявил: Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин конфликта в Украине – украинское существование не должно представлять даже минимальную угрозу российской безопасности. Что бы по этому поводу ни думали в США.Короче, все, как в поговорке "Я ему про Фому, а он мне про Ерему". Но только исчезновение антироссийской Украины окончательно может успокоить Россию и унять американский зуд. России нужна только победа. Безоговорочная и окончательная.И понятно же, что в эту логическую воронку западает судьба Украины: она либо соглашается с условиями России и может жить, либо американцы опять продолжат искать не ее территории "свинью №3". И тогда живые по-прежнему будут завидовать мертвым…О новых реалиях украинской власти - в статье Владимира Скачко Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в Вашингтоне

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мнения, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский, россия, владимир путин, совбез, bild, впк