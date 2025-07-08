https://ukraina.ru/20250708/svinya-3-donalda-trampa-kak-zabrat-ukrainu-u-ameriki-navsegda---1064875792.html
"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда
"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда - 08.07.2025 Украина.ру
"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опять акцентировал внимание на логических противоречиях в спичах Дональда Трампа, которыми он с завидной периодичностью маньяка-говоруна оглашает окрестности.
2025-07-08T17:42
2025-07-08T17:42
2025-07-08T17:42
мнения
украина
дональд трамп
сша
владимир зеленский
россия
владимир путин
совбез
bild
впк
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064876154_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_0e955f4fcb08a3827ec60a908adefe55.jpg
По словам Медведева, Трамп, что твой дурачок без памяти, "катается на своих любимых политических качелях", когда заявляет то об удовлетворении, то о разочаровании от разговора с президентом России Владимиром Путиным. И то же самое – с американским оружием для Украины: то Трамп его дает, то приостанавливает поставки.Поэтому Медведев и призывает игнорировать риторику Трампа и добиваться целей СВО, сделав вполне адекватный вывод: "Как нам к этому относиться? Так, как и раньше... Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на победу".Трамп действительно что-то зарапортовался в своих высказываниях о собственном стремлении к миру в Украине. Утверждая, что это – "не его война, а Байдена" и что ее не было бы, если бы он был главой США, Трамп, тем не менее, не прекращает пичкать неонацистов просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского оружием. А тайно он это делает или открыто, не важно. Главное – Украина сохраняет способность сопротивляться, и льется кровь как украинцев, так и россиян, а спецвоенной операции (СВО) конца не видно.А вот и цифры: по данным Кильского института мировой экономики (Германия), объем помощи США Украине уже достиг 123,3 млрд долл (69,5 млрд – военная помощь, 50,1 млрд – финансовая и 3,7 млрд – гуманитарная). При этом РИА Новости утверждает, что, с одной стороны, с мая по июль этого года Вашингтон не предоставлял Киеву никакой помощи. Однако с другой – Зеленский заявил о договоренности с США о сотнях тысяч дронов на спецусловиях для войны, а немецкая газета Bild ранее утверждала, что без ракет для Patriot и HIMARS Киев продержится до сентября.Но Украина, повторяю, держится. Трещит ее оборона по швам, но победы россиянам достаются очень трудно. А все потому, что Трамп указывает: его страна помогает Украине.Происходит же все потому, что поведение Трампа в отношении Украины напоминает смешную ситуацию, как-то рассказанную покойным Михаилом Задорновым про русских студентах, которые в США потешались над американской тупорылостью. Взяли и запустили в некое учреждение трех свинок, маркировав их номерами 1,2 и 4. Американцы за считанные минуты их изловили, но потом неделю искали свинью под номером 3. Им и в голову не могло прийти, что ее там нет вообще, раз уж кто-то номеровал свиней.И по итогу американцы действительно тупые, а ситуация реально смешная. Но давайте посмотрим, кто оказался в выигрыше. Правильно, американцы – они-то трех свиней по-любому заимели. Трех из трех, Карл! То есть всех, а русские только посмеялись, но свиней потеряли…Так и здесь: Трамп в ситуации с Украиной и американской помощью ей откровенно дуркует, но именно он и США остаются в выигрыше, с прибытком и конкретными результатами. Геополитическими, политико-экономическими, даже нравственно-идеологическими.И вот вам три "свиньи", которые уже фактически в руках Трампа. Первая: да, Трамп обмишурился с обещанным установлением мира в Украине за сутки (24 часа). Но именно он, будируя на всех уровнях вопросы мира в Украине, получил имидж миротворца в конфликте. Именно он говорит о мире, ведя войну и подпитывая ее оружием. Это ли не положительный репутационно-имиджевый результат для США и Трампа лично? Он еще и Нобелевскую премию мира отхватит по быстрячку, о чем он, говорят, страстно мечтает.Вторая: Трамп, кроме прочего, уже фактически уменьшил американские траты на Украину и заложил перспективные основы для возрождения ВПК США, когда фактически вынудил Европу (НАТО и ЕС) платить за войну. То есть покупать американское оружие, чтобы отдать его Киеву. И чем интенсивнее война, тем больше понадобится оружия, а значит, больше заказов для американских оружейных баронов. Дешево и сердито, но вполне логично.Третья: в итоге, если под давлением стран мирового большинства и прочих геополитических обстоятельств неонацистской Украине удастся сохранить свою государственность, потому что Россия согласится на дипломатическое урегулирование конфликта без полной и безоговорочной победы над режимом Зеленского, то и в будущем именно США будут пожинать плоды геополитической выгоды. На границе России и Европы останется незаживающий и вонючий одинаково обоюдодействующий гнойник, высасывающий силы из России и обезжиривающий Европу. Украина, значит, просто сохранит возможность по-прежнему быть и АнтиРоссией, и АнтиЕвропой. В пользу США, разумеется.Более того, Трамп уже сейчас делает все, чтобы именно такая Украина сохранилась. При всем его презрении и даже, может быть, ненависти лично к Зеленскому, президент США и его команда не спешат менять и сам режим, и кровавого клоуна во главе него.Наоборот – речь идет всего лишь об апгрейде (обновлении с улучшением) действующих лиц, о чем и могут говорить планы проведения выборов, обновления правительства или слухи о возможной отставке правительства Дениса Шмыгаля, которому, говорят, даже место посла Украины в США присмотрели.Все эти возможные перестановки в верхах могут говорить о стремлении консолидировать режим изнутри, укрепить позиции Зеленского сплочением вокруг него максимально лояльных адептов и клевретов. Главой правительства может стать нынешний глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, "вторая ночная жена" Зеленского, его тень и альтер эго. И тогда этот тандем, который уже сейчас душит в Украине все живое и даже минимально несогласное, будет вообще непобедим. И спасет Украину только безоговорочная капитуляция режима с последующим вывешиванием его героев то ли на каштанах на Крещатике по воле проснувшегося народа, то ли на виселицах по решению суда в какой-нибудь тюрьме в новых регионах России, где смертная казнь не приостановлена,Сейчас Трамп опять завибрировал и заговорил о новых оружейных поставках в Украину: мол, она нуждается в защите. Но неизменной остается аксиома: если бы США прекратили поставки смерти в Украину, она бы сдулась, как использованное "изделие №2", в считанные недели, может быть даже дни.Однако Трампу не понравилась резолюция саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он посчитал ее "антиамериканской" и начал грозить всем карами. Пока тарифными. В надежде напугать самых слабых. А такие еще есть, потому что авианосцев сегодня больше всего у США…Но неизменным остается и второй рецепт, как можно окончательно решить проблемы Украины, а значит, и опекающих ее США. Как известно, в конце прошлой недели Трамп поговорил и с Путиным, и с Зеленским. С разным результатом: с Зеленским у него вышел "хороший разговор", а вот после разговора с Путиным он "испытал большое разочарование".А знаете, почему? Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал: "Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным". И это, ясное дело, хорошо, что на одной волне, конкретно и на одном уровне понимания. Но только, кажется, волны были встречные, гасящие и нивелирующие друг друга по смыслу, а понимание осталось проблемой. Потому что Путин в беседе с Трампом хоть традиционно и отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной, но заявил: Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин конфликта в Украине – украинское существование не должно представлять даже минимальную угрозу российской безопасности. Что бы по этому поводу ни думали в США.Короче, все, как в поговорке "Я ему про Фому, а он мне про Ерему". Но только исчезновение антироссийской Украины окончательно может успокоить Россию и унять американский зуд. России нужна только победа. Безоговорочная и окончательная.И понятно же, что в эту логическую воронку западает судьба Украины: она либо соглашается с условиями России и может жить, либо американцы опять продолжат искать не ее территории "свинью №3". И тогда живые по-прежнему будут завидовать мертвым…О новых реалиях украинской власти - в статье Владимира Скачко Техническая пересменка. Недопрезидент Украины стремится заново понравиться в Вашингтоне
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
мнения, украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский, россия, владимир путин, совбез, bild, впк
По словам Медведева, Трамп, что твой дурачок без памяти, "катается на своих любимых политических качелях", когда заявляет то об удовлетворении, то о разочаровании от разговора с президентом России Владимиром Путиным. И то же самое – с американским оружием для Украины: то Трамп его дает, то приостанавливает поставки.
Поэтому Медведев и призывает игнорировать риторику Трампа и добиваться целей СВО, сделав вполне адекватный вывод: "Как нам к этому относиться? Так, как и раньше... Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на победу".
Трамп действительно что-то зарапортовался в своих высказываниях о собственном стремлении к миру в Украине. Утверждая, что это – "не его война, а Байдена" и что ее не было бы, если бы он был главой США, Трамп, тем не менее, не прекращает пичкать неонацистов просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского оружием. А тайно он это делает или открыто, не важно. Главное – Украина сохраняет способность сопротивляться, и льется кровь как украинцев, так и россиян, а спецвоенной операции (СВО) конца не видно.
А вот и цифры: по данным Кильского института мировой экономики (Германия), объем помощи США Украине уже достиг 123,3 млрд долл (69,5 млрд – военная помощь, 50,1 млрд – финансовая и 3,7 млрд – гуманитарная). При этом РИА Новости утверждает, что, с одной стороны, с мая по июль этого года Вашингтон не предоставлял Киеву никакой помощи. Однако с другой – Зеленский заявил о договоренности с США о сотнях тысяч дронов на спецусловиях для войны, а немецкая газета Bild ранее утверждала, что без ракет для Patriot и HIMARS Киев продержится до сентября.
Но Украина, повторяю, держится. Трещит ее оборона по швам, но победы россиянам достаются очень трудно. А все потому, что Трамп указывает: его страна помогает Украине.
Происходит же все потому, что поведение Трампа в отношении Украины напоминает смешную ситуацию, как-то рассказанную покойным Михаилом Задорновым про русских студентах, которые в США потешались над американской тупорылостью. Взяли и запустили в некое учреждение трех свинок, маркировав их номерами 1,2 и 4. Американцы за считанные минуты их изловили, но потом неделю искали свинью под номером 3. Им и в голову не могло прийти, что ее там нет вообще, раз уж кто-то номеровал свиней.
И по итогу американцы действительно тупые, а ситуация реально смешная. Но давайте посмотрим, кто оказался в выигрыше. Правильно, американцы – они-то трех свиней по-любому заимели. Трех из трех, Карл! То есть всех, а русские только посмеялись, но свиней потеряли…
Так и здесь: Трамп в ситуации с Украиной и американской помощью ей откровенно дуркует, но именно он и США остаются в выигрыше, с прибытком и конкретными результатами. Геополитическими, политико-экономическими, даже нравственно-идеологическими.
И вот вам три "свиньи", которые уже фактически в руках Трампа. Первая: да, Трамп обмишурился с обещанным установлением мира в Украине за сутки (24 часа). Но именно он, будируя на всех уровнях вопросы мира в Украине, получил имидж миротворца в конфликте. Именно он говорит о мире, ведя войну и подпитывая ее оружием. Это ли не положительный репутационно-имиджевый результат для США и Трампа лично? Он еще и Нобелевскую премию мира отхватит по быстрячку, о чем он, говорят, страстно мечтает.
Вторая: Трамп, кроме прочего, уже фактически уменьшил американские траты на Украину и заложил перспективные основы для возрождения ВПК США, когда фактически вынудил Европу (НАТО и ЕС) платить за войну. То есть покупать американское оружие, чтобы отдать его Киеву. И чем интенсивнее война, тем больше понадобится оружия, а значит, больше заказов для американских оружейных баронов. Дешево и сердито, но вполне логично.
Третья: в итоге, если под давлением стран мирового большинства и прочих геополитических обстоятельств неонацистской Украине удастся сохранить свою государственность, потому что Россия согласится на дипломатическое урегулирование конфликта без полной и безоговорочной победы над режимом Зеленского, то и в будущем именно США будут пожинать плоды геополитической выгоды. На границе России и Европы останется незаживающий и вонючий одинаково обоюдодействующий гнойник, высасывающий силы из России и обезжиривающий Европу. Украина, значит, просто сохранит возможность по-прежнему быть и АнтиРоссией, и АнтиЕвропой. В пользу США, разумеется.
Более того, Трамп уже сейчас делает все, чтобы именно такая Украина сохранилась. При всем его презрении и даже, может быть, ненависти лично к Зеленскому, президент США и его команда не спешат менять и сам режим, и кровавого клоуна во главе него.
Наоборот – речь идет всего лишь об апгрейде (обновлении с улучшением) действующих лиц, о чем и могут говорить планы проведения выборов, обновления правительства или слухи о возможной отставке правительства Дениса Шмыгаля, которому, говорят, даже место посла Украины в США присмотрели.
Все эти возможные перестановки в верхах могут говорить о стремлении консолидировать режим изнутри, укрепить позиции Зеленского сплочением вокруг него максимально лояльных адептов и клевретов. Главой правительства может стать нынешний глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, "вторая ночная жена" Зеленского, его тень и альтер эго. И тогда этот тандем, который уже сейчас душит в Украине все живое и даже минимально несогласное, будет вообще непобедим. И спасет Украину только безоговорочная капитуляция режима с последующим вывешиванием его героев то ли на каштанах на Крещатике по воле проснувшегося народа, то ли на виселицах по решению суда в какой-нибудь тюрьме в новых регионах России, где смертная казнь не приостановлена,
Сейчас Трамп опять завибрировал и заговорил о новых оружейных поставках в Украину: мол, она нуждается в защите. Но неизменной остается аксиома: если бы США прекратили поставки смерти в Украину, она бы сдулась, как использованное "изделие №2", в считанные недели, может быть даже дни.
Однако Трампу не понравилась резолюция саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он посчитал ее "антиамериканской" и начал грозить всем карами. Пока тарифными. В надежде напугать самых слабых. А такие еще есть, потому что авианосцев сегодня больше всего у США…
Но неизменным остается и второй рецепт, как можно окончательно решить проблемы Украины, а значит, и опекающих ее США. Как известно, в конце прошлой недели Трамп поговорил и с Путиным, и с Зеленским. С разным результатом: с Зеленским у него вышел "хороший разговор", а вот после разговора с Путиным он "испытал большое разочарование".
А знаете, почему? Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал: "Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным". И это, ясное дело, хорошо, что на одной волне, конкретно и на одном уровне понимания. Но только, кажется, волны были встречные, гасящие и нивелирующие друг друга по смыслу, а понимание осталось проблемой. Потому что Путин в беседе с Трампом хоть традиционно и отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной, но заявил: Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин конфликта в Украине – украинское существование не должно представлять даже минимальную угрозу российской безопасности. Что бы по этому поводу ни думали в США.
Короче, все, как в поговорке "Я ему про Фому, а он мне про Ерему". Но только исчезновение антироссийской Украины окончательно может успокоить Россию и унять американский зуд. России нужна только победа. Безоговорочная и окончательная.
И понятно же, что в эту логическую воронку западает судьба Украины: она либо соглашается с условиями России и может жить, либо американцы опять продолжат искать не ее территории "свинью №3". И тогда живые по-прежнему будут завидовать мертвым…