Секретный план НАТО для Украины - 30.06.2025 Украина.ру
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Секретный план НАТО для Украины
Секретный план НАТО для Украины - 30.06.2025 Украина.ру
Секретный план НАТО для Украины
Ситуация на фронте на Украине стремительно ухудшается для ВСУ, и западные аналитики, как, например, главный международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, открыто признают, что уже к осени Киев может столкнуться с катастрофой, которая поставят под вопрос само существование украинской государственности в ее нынешних границах.
2025-06-30T23:40
2025-06-30T23:40
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
нато
financial times
f-16
мнения
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По его данным, военные оценки показывают, что "Украина может достичь предела уже в течение шести месяцев - если не получит существенную новую военную помощь", а Россия сможет поддерживать текущий уровень наступления еще год … Один высокопоставленный чиновник считает, что главная цель России сейчас - захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря".В целом, по их мнению Россия демонстрирует устойчивую способность поддерживать текущие темпы наступления возможно и дольше чем год, при сохранении нынешних цен на углеводороды, а так же благодаря мобилизованной экономики и эффективному использованию ресурсов. И совершенно неудивительно здесь упоминание Одессы - ключевого черноморского порта, падение которого не только окончательно отрежет Украину от моря, но и поставит крест на ее морской торговле, превратив страну в полностью зависимое от западной помощи нежизнеспособное анклавное образование. И, вообще, говоря об Одессе собеседник Гидеона Рахмана демонстрирует осведомленность, но об этом чуть позже.Арифметика надвигающегося краха предельно прозрачна: масштабы дезертирства из рядов ВСУ приобрели характер эпидемии, и по самым консервативным оценкам, за следующие полгода армия может потерять еще порядка ста тысяч человек, дезертировавшими и ушедшими в самоволку. При этом процесс так называемой "бусификации" давно не покрывает даже текущие оперативные потери, не говоря уже о восполнении стратегических резервов. Главком ВСУ Сырский в своих отчаянных заявлениях фактически признает крах мобилизационной системы, открыто заявляя, что возможности призыва совершенно не соответствуют катастрофическим потребностям фронта, что в ближайшей перспективе неизбежно приведет к образованию критических брешей в обороне и коллапсу целых участков фронта.Однако людские ресурсы - лишь часть надвигающейся катастрофы. Уже в ближайшие полгода Украина столкнется с тотальным дефицитом ракет для систем ПВО, что сделает страну беззащитной перед российской авиацией и ракетными ударами. Советские запасы практически исчерпаны, европейские поставки носят символический характер, а США, полностью переориентировавшиеся на поддержку Израиля, больше не рассматривают Украину как приоритет. По данным инсайдеров, только за 12 дней эскалации на Ближнем Востоке Израиль израсходовал практически годовой запас ракет для систем Patriot (550 единиц) и противоракет для F-15 и F-16 (свыше 1000 единиц), а возможно и значительно больше. Эти же боеприпасы критически необходимы Украине, поскольку именно на них работают ее NASAMS, Patriot и многострадальные F-16, поставки которых постоянно откладываются. Фактически, уже сейчас не существует резервов, из которых, даже при большом желании, можно в полном объеме покрывать потребности Украины. То-есть, затухание украинской ПВО это лишь вопрос относительно недолгого времени.Здесь все же нужно отметить, что полномасштабный крах фронта в классическом понимании пока маловероятен - формально людей под ружьем у Украины еще достаточно. Однако масштабное стратегическое отступление в осенне-зимний период становится практически неизбежным, причем командование ВСУ будет вынуждено принимать непопулярные решения о сокращении линии обороны и добровольной сдаче целых регионов, чтобы сохранить хоть какую-то боеспособность оставшихся частей. По инсайдерской информации, штаб европейского командования НАТО, при расширенном участии британских, французских и немецких штабных офицеров, уже давно разработал сценарий отхода украинских войск к условному рубежу по Днепру, и, вероятно, оставление значительной части Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Расчет западных стратегов циничен, но прагматичен: занятие этих территорий создаст для России масштабную логистическую, кадровую и управленческую нагрузку, вынудив, по их мнению, Москву либо остановить наступление, либо взять на себя тяжелое бремя, способное ее надорвать в случае продолжения полномасштабных военных действий.Что касается потери Украиной выхода к морю, то для Вашингтона и Брюсселя это давно не является критичным фактором. Глобалистов никогда искренне не интересовала суверенность или жизнеспособность украинского государства - их цель всегда состояла в максимальном затягивании конфликта для истощения России и выигрыша времени для перевооружения НАТО. Сокращение подконтрольной Киеву территории лишь упрощает эту задачу: оборонять меньший периметр проще, а значит можно дольше поддерживать видимость сопротивления, продолжая выкачивать из Украины последние ресурсы. Украина для Запада - всего лишь разменная монета в большой геополитической игре, и ее жертвами станут не только сотни тысяч солдат, но и миллионы мирных жителей, брошенных на произвол судьбы.Таким образом, ближайшие полгода станут переломным моментом не только для Украины, но и для всей западной стратегии сдерживания России. Без немедленных масштабных поставок вооружений, которые физически невозможны в требуемых объемах, Украина не сможет удержать фронт, а сами западные страны, судя по всему, уже начали психологическую подготовку к принятию неизбежного поражения. Их стратегия теперь - не победа Киева, которую они никогда всерьез не рассматривали, а максимальное затягивание агонии украинской государственности, чтобы успеть перестроить собственную оборонную промышленность перед подготавливаемым ими новым более масштабным столкновением с Россией. Однако даже в этом случае их шансы на успех иллюзорны: Россия демонстрирует беспрецедентную устойчивость экономики и армии. Глобалисты уже проиграли это гибридное сражение на Украине, и теперь украинский проект "АнтиРоссия" неотвратимо движется к своему закономерному и бесславному концу, лишь выигрывая время для Запада.О том, почему России не стоит недооценивать планы НАТО - в статье Ростислава Ищенко "Евро-российская война"
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Михаил Павлив
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Михаил Павлив
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Украина.ру
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, financial times, f-16, мнения
Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Financial Times, F-16, Мнения

Секретный план НАТО для Украины

23:40 30.06.2025
 
Украина-НАТО
Украина-НАТО
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Ситуация на фронте на Украине стремительно ухудшается для ВСУ, и западные аналитики, как, например, главный международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, открыто признают, что уже к осени Киев может столкнуться с катастрофой, которая поставят под вопрос само существование украинской государственности в ее нынешних границах.
По его данным, военные оценки показывают, что "Украина может достичь предела уже в течение шести месяцев - если не получит существенную новую военную помощь", а Россия сможет поддерживать текущий уровень наступления еще год … Один высокопоставленный чиновник считает, что главная цель России сейчас - захватить Одессу, чтобы отрезать Украину от моря".

В целом, по их мнению Россия демонстрирует устойчивую способность поддерживать текущие темпы наступления возможно и дольше чем год, при сохранении нынешних цен на углеводороды, а так же благодаря мобилизованной экономики и эффективному использованию ресурсов. И совершенно неудивительно здесь упоминание Одессы - ключевого черноморского порта, падение которого не только окончательно отрежет Украину от моря, но и поставит крест на ее морской торговле, превратив страну в полностью зависимое от западной помощи нежизнеспособное анклавное образование. И, вообще, говоря об Одессе собеседник Гидеона Рахмана демонстрирует осведомленность, но об этом чуть позже.
Арифметика надвигающегося краха предельно прозрачна: масштабы дезертирства из рядов ВСУ приобрели характер эпидемии, и по самым консервативным оценкам, за следующие полгода армия может потерять еще порядка ста тысяч человек, дезертировавшими и ушедшими в самоволку.
При этом процесс так называемой "бусификации" давно не покрывает даже текущие оперативные потери, не говоря уже о восполнении стратегических резервов. Главком ВСУ Сырский в своих отчаянных заявлениях фактически признает крах мобилизационной системы, открыто заявляя, что возможности призыва совершенно не соответствуют катастрофическим потребностям фронта, что в ближайшей перспективе неизбежно приведет к образованию критических брешей в обороне и коллапсу целых участков фронта.
Однако людские ресурсы - лишь часть надвигающейся катастрофы. Уже в ближайшие полгода Украина столкнется с тотальным дефицитом ракет для систем ПВО, что сделает страну беззащитной перед российской авиацией и ракетными ударами. Советские запасы практически исчерпаны, европейские поставки носят символический характер, а США, полностью переориентировавшиеся на поддержку Израиля, больше не рассматривают Украину как приоритет.
По данным инсайдеров, только за 12 дней эскалации на Ближнем Востоке Израиль израсходовал практически годовой запас ракет для систем Patriot (550 единиц) и противоракет для F-15 и F-16 (свыше 1000 единиц), а возможно и значительно больше. Эти же боеприпасы критически необходимы Украине, поскольку именно на них работают ее NASAMS, Patriot и многострадальные F-16, поставки которых постоянно откладываются. Фактически, уже сейчас не существует резервов, из которых, даже при большом желании, можно в полном объеме покрывать потребности Украины. То-есть, затухание украинской ПВО это лишь вопрос относительно недолгого времени.
Здесь все же нужно отметить, что полномасштабный крах фронта в классическом понимании пока маловероятен - формально людей под ружьем у Украины еще достаточно. Однако масштабное стратегическое отступление в осенне-зимний период становится практически неизбежным, причем командование ВСУ будет вынуждено принимать непопулярные решения о сокращении линии обороны и добровольной сдаче целых регионов, чтобы сохранить хоть какую-то боеспособность оставшихся частей.
По инсайдерской информации, штаб европейского командования НАТО, при расширенном участии британских, французских и немецких штабных офицеров, уже давно разработал сценарий отхода украинских войск к условному рубежу по Днепру, и, вероятно, оставление значительной части Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Расчет западных стратегов циничен, но прагматичен: занятие этих территорий создаст для России масштабную логистическую, кадровую и управленческую нагрузку, вынудив, по их мнению, Москву либо остановить наступление, либо взять на себя тяжелое бремя, способное ее надорвать в случае продолжения полномасштабных военных действий.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Что касается потери Украиной выхода к морю, то для Вашингтона и Брюсселя это давно не является критичным фактором. Глобалистов никогда искренне не интересовала суверенность или жизнеспособность украинского государства - их цель всегда состояла в максимальном затягивании конфликта для истощения России и выигрыша времени для перевооружения НАТО.
Сокращение подконтрольной Киеву территории лишь упрощает эту задачу: оборонять меньший периметр проще, а значит можно дольше поддерживать видимость сопротивления, продолжая выкачивать из Украины последние ресурсы. Украина для Запада - всего лишь разменная монета в большой геополитической игре, и ее жертвами станут не только сотни тысяч солдат, но и миллионы мирных жителей, брошенных на произвол судьбы.
Таким образом, ближайшие полгода станут переломным моментом не только для Украины, но и для всей западной стратегии сдерживания России. Без немедленных масштабных поставок вооружений, которые физически невозможны в требуемых объемах, Украина не сможет удержать фронт, а сами западные страны, судя по всему, уже начали психологическую подготовку к принятию неизбежного поражения.
Их стратегия теперь - не победа Киева, которую они никогда всерьез не рассматривали, а максимальное затягивание агонии украинской государственности, чтобы успеть перестроить собственную оборонную промышленность перед подготавливаемым ими новым более масштабным столкновением с Россией. Однако даже в этом случае их шансы на успех иллюзорны: Россия демонстрирует беспрецедентную устойчивость экономики и армии. Глобалисты уже проиграли это гибридное сражение на Украине, и теперь украинский проект "АнтиРоссия" неотвратимо движется к своему закономерному и бесславному концу, лишь выигрывая время для Запада.
О том, почему России не стоит недооценивать планы НАТО - в статье Ростислава Ищенко "Евро-российская война"
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23:40Секретный план НАТО для Украины
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