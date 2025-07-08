https://ukraina.ru/20250708/otday-lozhechki-zelenskiy-u-nas-ubytki-a-rossiya-ne-postradala--i-drugie-skandaly-nedeli-1064896901.html

"Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала" и другие скандалы недели

"Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала" и другие скандалы недели - 08.07.2025 Украина.ру

"Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала" и другие скандалы недели

И другие скандалы - в нашем материале.

2025-07-08T20:27

2025-07-08T20:27

2025-07-08T20:27

украина

германия

сша

владимир зеленский

владимир кличко

дональд трамп

нато

пентагон

слуга народа

эксклюзив

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Основной скандал последних дней - это, конечно, задержка поставок военной техники на Украину, "заморозка" этих поставок Пентагоном.Ясности пока нет: надолго ли?Президент США успокаивает: "мы собираемся отправить дополнительное оружие. Больше оружия. В основном, оборонительное".Впрочем, Трамп, как известно, сегодня говорит одно, завтра другое. Но поддерживать Украину обещает. Сколько времени? Или "на какую сумму"? На эти вопросы точных ответов, конечно же, нет."Столько, сколько сможем!" -уклончиво, но грандиозно заявляет Трамп.Звучит так же, как предыдущий "грандиозный" лозунг Байдена: "Мы с вами вместе до конца!"План сегодняшней администрации США, в принципе, понятен давно - спихнуть "эту войну Байдена" на плечи Европы.Новые вундервафли!И Европа, действительно, начинает суетиться. Но многие просто делают вид.Уже пришли сообщения о том, что часть своих комплексов "Пэтриот" отправит в Киев Германия.Но когда это произойдёт? И произойдёт ли вообще?Как ядовито заметил Марко Рубио, госсекретарь США, "никто не горит желанием отправлять свои "Пэтриоты" Украине".Комплексы чрезвычайно дорогие, в современном полном оснащении - до полутора миллиардов долларов каждый. И неизвестно, когда Германия получит замещение, если отдаст свои "Пэтриоты": их же ещё надо произвести.Надолго ли хватит этих "Пэтриотов", насколько они вообще эффективны в современной войне? Это вопрос, ответ на который хорошо известен: очень дорогие, не такие уж эффективные, часто "бьют по своим".Ну и самое главное, как они собираются использовать эти самые "Пэтриоты"против 500 "Гераней" в сутки?Украине уже многократно поставляли танки, самолёты, ракеты и ПВО, которые каждый раз встречались радостными криками. "Новая вундервафля"!И каждый раз всё это оказывалось далеко не тем чудо-оружием, которого ждали.Всё засекреченоКак известно, Германия ещё раньше решительно объявила: мы засекретим, что и сколько мы отправляем Украине.Но в немецкой прессе распространяется список "заказов" Украины: 1000 бронемашин, 200 внедорожников, 30 танков инженерных и столько же разминирующих. И много, очень много всего ещё.Сумма может оказаться больше миллиарда евро.Канцлер Мерц скромно молчит. Германия уже поставила военной техники Украине на 8 миллиардов евро. Будет ли ещё и сколько?У Германии другой ответ, не такой, как у США. Не "столько, сколько сможем", а "всё засекречено".Кличко и "Таурсы"Отдельная история - про "Таурусы" и Кличко.Мэр Киева возопил:"Таурусы! Где Таурусы от Германии? Вы обещали!"Он дал интервью немецкой газете "Бильд", на своей второй родине, так сказать.В своё время был большой скандал: имеет ли Кличко гражданство Германии? Выяснить это не удалось, сам он наличие такого гражданства отрицает.Но Кличко точно имеет орден "За заслуги перед Федеративной республикой Германией". За что - тоже неизвестно.В Германии у Кличко большой дом. Дети Кличко - граждане Германии, они в Германии родились, и живут на западе. На Украину никто из них не собирается. В гости к папе - мэру никто не спешит.Киев впервые сейчас подвергается такой массовой атаке дронов. Жители ночуют в метро и подвалах.Закономерно возникает вопрос у киевлян:Что делала власть три с половиной года войны?Ответ все знают: выпрашивали деньги и оружие, ездили по конференциям, отдыхали на курортах.Теперь, когда наконец, "прилетело", у Кличко виновата Германия, которая не дала ракеты.К слову, "Таурусы" не помогут против дронов, которые летят на столицу. Но Кличко этого, видимо, не понимает."Таурусы" могут "помочь" только в одном: Россия признает Германию стороной военного конфликта.Поэтому канцлер Мерц юлит, как может. Обещает обучить украинских солдат обращению с "Таурусами". Но когда-нибудь потом.Мерц и "Таурусы"Канцлер Мерц настаивает:- Управлять ракетами будут не немецкие, а украинские солдаты. Одно остаётся неизменным, и я повторю это в эфире. Германия не станет стороной в этой войне.Также канцлер сообщил, что система управления "Таурусами" крайне сложная. Учиться надо не менее полугода. Обучение украинских солдат ещё даже не началось.Псевдо "восстановление"А 10-11 июля в Риме пройдёт грандиозная, "потужная" встреча по "восстановлению Украины".Радостная встреча по восстановлению.Это такая психологическая уловка для западного обывателя: уже вот скоро, Украина уже практически победила (или "не проиграла", или другая популярная на Украине формула "мы сохранили государство").И вот теперь - "восстановление". Уже не за горами!Конференция, правда, пройдёт совсем не так, как предполагалось.За пару недель до конференции фонд "Блэк рок" объявил о том, что прекращает поиск "инвесторов" для Украины.Когда мы слышим слово "инвестор", надо сразу же понимать: это колониальный грабитель. Таков "бизнес запада" во все века его существования.Конечно, дело не в том, что не могут найти деньги для "восстановления", а в том, что наоборот, грабить нечего.Всех обскакал Трамп со своим фондом Украина - США. Даже "Блэк Рок" не может теперь ничем поживиться.Но ведь это тоже законы капитализма. Мелкий капиталист всегда будет сожран более крупным.В общем, "восстанавливать" никто не хочет, сказали в "Блэк Рок", и равнодушно закрыли двери.Что же будут теперь обсуждать?Где Стармер и Макрон?На "конференцию восстановления" в Рим приедут Зеленский, Урсула, Мерц, Туск, Келлог. Джорджия Мелони будет, конечно.Макрон и Стармер не приедут, увы. Но они поприветствуют "восстановителей" совместно, по видеосвязи.Будут заняты важным делом. Собираются инспектировать военную базу Нортвуд в Британии. Якобы у них есть планы по возрождению "коалиции желающих".Почему же не совпадают эти планы с "восстановителями"?Подозрительно всё это.А как же "лучший друг Вова"? Которого Макрон так обнимал в Киеве, так обнимал. И в Париже обнимал, и в Гааге, и во многих других местах.Да ничего страшного, обойдётся как-нибудь Зеленский без Эммануэля.Что-то они совсем без энтузиазма восстанавливать собираются. Но подождём, узнаем, что "мощные" европейские восстановители придумают для Украины.В Италии, например, совсем не радостные настроения по этому поводу."У нас убытки, а Россия не пострадала!"В газетах пишут: "у нас убытки, а Россия не пострадала."Какая досада! Собирались же наоборот. Делить добычу.Министр обороны Италии констатировал:"НАТО больше нет."Ну и под шумок, пока все думают, как выйти на обещанные Трампу расходы на НАТО в пять процентов, Италия заявила, что они готовы построить инфраструктуру для НАТО!Готовы и уже почти приступили.Под видом затрат на инфраструктуру решили построить мост через Мессинский пролив, до Сицилии. За 13,5 миллиардов евро.Это давняя итальянская мечта.Может, теперь получится?Пётр ВосстановительКстати, на эту конференцию не отпустили Петра Порошенко*. А ему так хотелось поучаствовать в восстановлении Украины! Он даже лично договорился со спикером парламента Италии.Конечно, Зеленский не потерпит конкурента. Какая наглость! Про "восстановление Украины", каким бы оно ни было, должен говорить только он.Да и будущая судьба Порошенко вырисовывается не очень удачной. Порошенко - прямой конкурент Зеленского на выборах президента (если они вообще состоятся).Но злобный Зеленский готовится. Он мечтает, конечно, растоптать "Пороха", кинуть его в тюрьму, как уже многих. Отобрать активы.Но пока этого не дают сделать США.Кстати, Порошенко запретили из Украины выезд и в Испанию, на съезд местной партии.Надо задуматься "пану гетману". Может, лучше вплавь через Тису и бегом в родовое испанское поместье?Отдай ложечки, Зеленский!Но всё-таки, как же будут восстанавливать Украину? Что планируют?Само мероприятие превратится, скорее всего, в пиар-встречу для всех участвующих.Они уже восстанавливают! Много будет фотографий, объятий."Мы с вами до конца!" Как обычно.Что касается конкретики: Зеленский выступал с требованием, чтобы все страны Европы платили Украине 0,25 процента от ВВП. Это огромная цифра.Вот это и будут обсуждать.Кстати, это требование Зеленский озвучил сразу после визита к королю Карлу. Видимо, посоветовались?Итог визита Зеленского в палату лордов, к английским пэрам, сэрам и самому королю так прокомментировал известный британский политик и писательДжордж Галлоуэй:"Надеюсь, вы пересчитали ложечки?"Да, ложечки Зеленский унести способен, в этом никто не сомневается. Но кто же ему даст?Ну и наконец, про то, как действует "любимый инструмент" Урсулы фон дер Ляйен - санкции!Санкции ЕвропыБывший редактор "Бильд" Ронцаймер про 18-й пакет санкций против России:- У Европы заканчиваются рычаги давления, в том числе и с этим 18 пакетом. У людей действительно есть резонные вопросы. Им уже 3 года, 5 лет твердят о жёстких санкциях. Погодите, если санкции были такими жёсткими с самого начала, почему у нас вдруг появляется столько новых мер? А если были не такими жёсткими, то зачем вы нас обманывали?- Единственной серьёзной мерой мог бы стать пакет санкций с участием США, - утверждает Ронцаймер. - Но такого пакета нет. А у Европы заканчиваются идеи.Украина как военный заводЗеленский высказался также в том духе, что Украина станет военным заводом.Это тоже хорошо известная мысль: давайте превратим Украину в полигон и фабрику оружия.Интересно, что думают об этом простые украинцы?Впрочем, судя по тому, какое народное ликование происходит из-за взрывов ТЦК на Украине (Кривой Рог, Полтава, Кременчуг, Харьков, Винница и т.д.), воевать дальше и становиться "полигоном и фабрикой оружия" не хочет никто.Кроме тех, кто на этом наживается, конечно.И вот - новое заявление Зеленского:- Будем получать сотни тысяч дронов!Сотни тысяч дроновЗеленский продолжает уверять сограждан:Сотни тысяч дронов скоро придут из США. Сотни! Контракт с некоей фирмой уже якобы заключён!Что-то эти "сотни тысяч" подозрительно напоминают "миллиарды деревьев", которые обещал Зеленский высадить на Украине еще в далеком 2019 году.Тогда же он обещал "сотни школ".А самое главное из его невыполненных обещаний - "я закончу эту войну, а если не смогу, тогда должен прийти другой человек".Вообще во всей предвыборной программе Зеленского было только одно конкретное обещание. Миллиард деревьев появился позднее, уже на эйфории избрания президентом.Предвыборное было только одно: "я закончу войну на Донбассе".Больше от Зеленского ничего не требовали. Именно поэтому за него и проголосовали те 73 процента избирателей, которыми он так гордился.Не было никаких "глупых украинцев", которые голосовали за Зеленского как за весёлого, потешного клоунаА давайте вот этого, потешного, выберем!Нет, всё было не так.Зеленский обещал "хоть с чортом лысым договариваться", интервью Гордону давал. Очень многие ему поверили. Опять же, образ "Слуги народа" из предвыборного сериала сработал.И в итоге Зеленский всех обманул.Интересно, есть ещё на Украине кто-то, кто верит его обещаниям? И обещаниям его друзей, "инвесторов" с Запада, которым так хотелось кусочек "Украины". Да хочется и до сих пор.О том, как Запад предполагает залатать 19 млрд дыру в бюджете Украины - в статье Павла Котова "Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет, но может это сделать за счет России"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Елена Мурзина

украина, германия, сша, владимир зеленский, владимир кличко, дональд трамп, нато, пентагон, слуга народа, эксклюзив