"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ

Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего

Мы сейчас наблюдаем две вещи. Во-первых, Россия усилила удары по украинским тылам. Во-вторых, США приостанавливают транши. В этих условиях даже самые горячие головы на Украине должны понять, что надо переходить к нормальным переговорам на реалистичных условиях, чтобы устранить первопричины конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков