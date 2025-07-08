"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ - 08.07.2025 Украина.ру
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"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ
"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ - 08.07.2025 Украина.ру
"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ
Ускоренная подготовка новых бойцов приводит к критическому падению качества украинских подразделений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-08T23:00
2025-07-08T23:00
новости
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Насонов подчеркнул последствия: "Такие подразделения не способны к сложным манёврам. Они могут только занимать позиции и нести потери, что мы и наблюдаем".Эксперт отметил проблему командования: "Офицерский корпус ВСУ также несёт тяжелые потери. Восполнить квалифицированных командиров ещё сложнее"."Это порочный круг: чем больше потерь, тем хуже подготовка новых бойцов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумы, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, потери украины, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, украинская армия
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"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ

23:00 08.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Ускоренная подготовка новых бойцов приводит к критическому падению качества украинских подразделений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"У ВСУ катастрофически сокращается срок подготовки "от людолова до рядового", — заявил эксперт. — Это приводит к резкому падению качества как индивидуальной подготовки, так и слаженности подразделений".
Насонов подчеркнул последствия: "Такие подразделения не способны к сложным манёврам. Они могут только занимать позиции и нести потери, что мы и наблюдаем".
Эксперт отметил проблему командования: "Офицерский корпус ВСУ также несёт тяжелые потери. Восполнить квалифицированных командиров ещё сложнее".
"Это порочный круг: чем больше потерь, тем хуже подготовка новых бойцов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
Малек Дудаков интервью
12:56
Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошегоМы сейчас наблюдаем две вещи. Во-первых, Россия усилила удары по украинским тылам. Во-вторых, США приостанавливают транши. В этих условиях даже самые горячие головы на Украине должны понять, что надо переходить к нормальным переговорам на реалистичных условиях, чтобы устранить первопричины конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков
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23:10Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна
23:00"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ
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