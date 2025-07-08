Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях - 08.07.2025 Украина.ру
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Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях
Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях - 08.07.2025 Украина.ру
Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях
Украинская армия пытается перенять российские методы ведения боевых действий, организуя локальные контрудары, однако их эффективность остается ограниченной из-за недостатка сил и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-08T22:10
2025-07-08T22:10
новости
россия
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харьков
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юрий кнутов
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теткино
сумская область
курская область
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"Противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается", — отметил эксперт. В качестве примера он привел Сумское направление, где многомесячные атаки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка, но позволили отвлечь российские войска.Аналогичные попытки украинское командование предпринимало на Редкодубе под Красным Лиманом, где в бой была брошена 3-я штурмовая бригада ВСУ. "Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах наше продвижение продолжается", — пояснил Онуфриенко.Отдельно эксперт выделил ситуацию в Каменском (Запорожская область), где бои идут с сентября 2024 года. "Мы пытаемся закрепиться в северной части, противник контратакует с юга. Сейчас мы удерживаем центр поселка, и, надеюсь, Каменское противнику придется оставить", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/golod-i-kholod-sdelayut-svo-delo-krapivnik-pro-strategiyu-rossii-v-sluchae-pryamogo-stolknoveniya-s-nato-1064841754.html
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новости, россия, украина, харьков, михаил онуфриенко, юрий кнутов, сво, теткино, сумская область, курская область, запорожское направление, донбасс, красный лиман, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости россии, новости украины, главные новости
Новости, Россия, Украина, Харьков, Михаил Онуфриенко, Юрий Кнутов, СВО, Теткино, Сумская область, Курская область, Запорожское направление, Донбасс, Красный Лиман, Спецоперация, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости России, Новости Украины, Главные новости

Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях

22:10 08.07.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украинская армия пытается перенять российские методы ведения боевых действий, организуя локальные контрудары, однако их эффективность остается ограниченной из-за недостатка сил и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается", — отметил эксперт. В качестве примера он привел Сумское направление, где многомесячные атаки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка, но позволили отвлечь российские войска.
Аналогичные попытки украинское командование предпринимало на Редкодубе под Красным Лиманом, где в бой была брошена 3-я штурмовая бригада ВСУ. "Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах наше продвижение продолжается", — пояснил Онуфриенко.
Отдельно эксперт выделил ситуацию в Каменском (Запорожская область), где бои идут с сентября 2024 года.
"Мы пытаемся закрепиться в северной части, противник контратакует с юга. Сейчас мы удерживаем центр поселка, и, надеюсь, Каменское противнику придется оставить", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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