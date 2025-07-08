https://ukraina.ru/20250708/onufrienko-vsu-pytayutsya-kopirovat-rossiyskuyu-taktiku-no-terpyat-neudachi-na-klyuchevykh-napravleniyakh-1064875617.html

Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях

Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях - 08.07.2025 Украина.ру

Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях

Украинская армия пытается перенять российские методы ведения боевых действий, организуя локальные контрудары, однако их эффективность остается ограниченной из-за недостатка сил и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-07-08T22:10

2025-07-08T22:10

2025-07-08T22:10

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"Противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается", — отметил эксперт. В качестве примера он привел Сумское направление, где многомесячные атаки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка, но позволили отвлечь российские войска.Аналогичные попытки украинское командование предпринимало на Редкодубе под Красным Лиманом, где в бой была брошена 3-я штурмовая бригада ВСУ. "Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах наше продвижение продолжается", — пояснил Онуфриенко.Отдельно эксперт выделил ситуацию в Каменском (Запорожская область), где бои идут с сентября 2024 года. "Мы пытаемся закрепиться в северной части, противник контратакует с юга. Сейчас мы удерживаем центр поселка, и, надеюсь, Каменское противнику придется оставить", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/golod-i-kholod-sdelayut-svo-delo-krapivnik-pro-strategiyu-rossii-v-sluchae-pryamogo-stolknoveniya-s-nato-1064841754.html

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