https://ukraina.ru/20250708/nasonov-o-novykh-takticheskikh-priemakh-vs-rf-povtoryaem-metody-suvorova-pri-shturme-ukreprayonov-1064871233.html

Насонов о новых тактических приемах ВС РФ: "Повторяем методы Суворова при штурме укрепрайонов"

Насонов о новых тактических приемах ВС РФ: "Повторяем методы Суворова при штурме укрепрайонов" - 08.07.2025 Украина.ру

Насонов о новых тактических приемах ВС РФ: "Повторяем методы Суворова при штурме укрепрайонов"

Российские войска применяют проверенные историей методы при подготовке к штурму вражеских позиций. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-08T22:00

2025-07-08T22:00

2025-07-08T22:00

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Насонов подчеркнул практическую пользу такого подхода: "Это позволяет отработать штурм до мельчайших деталей. Бойцы идут в атаку, уже зная планировку вражеских позиций"."Наши военнослужащие — не транжиры, — отметил эксперт. — Они прекрасно понимают, с каким трудом нашему тылу достается каждая копейка. И они делают все, чтобы задача была выполнена".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/bezzhalostnaya-mashina-korruptsii-kak-sbu-i-prokuratura-ukrainy-naladili-zarabotok-na-politicheskikh-1064818651.html

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