Насонов о новых тактических приемах ВС РФ: "Повторяем методы Суворова при штурме укрепрайонов"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Российские войска применяют проверенные историей методы при подготовке к штурму вражеских позиций. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"В каждом нашем соединении во втором эшелоне появляются передвижные макеты того или иного укрепрайона ВСУ, — рассказал полковник запаса. — Мы фактически повторяем методы Суворова, который перед осадой Измаила построил ее подобие, где войска тренировались ее штурмовать".
Насонов подчеркнул практическую пользу такого подхода: "Это позволяет отработать штурм до мельчайших деталей. Бойцы идут в атаку, уже зная планировку вражеских позиций".
"Наши военнослужащие — не транжиры, — отметил эксперт. — Они прекрасно понимают, с каким трудом нашему тылу достается каждая копейка. И они делают все, чтобы задача была выполнена".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Сумском направлении СВО: "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов Яр" на сайте Украина.ру.
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