Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/morskaya-mosch-protiv-sukhoputnykh-koridorov-ekspert-o-tom-kak-sever--yug-ugrozhaet-moguschestvu-zapadu-1064845877.html
Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу - 08.07.2025 Украина.ру
Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
Контроль над морскими путями — основа могущества Запада, и появление альтернативных сухопутных маршрутов угрожает его гегемонии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-07-08T03:15
2025-07-08T03:15
новости
запад
азербайджан
россия
вс рф
анатолий вассерман
геополитика
торговля
англосаксы
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058235623_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_2a7b1d98a246241b74e49699775db4e4.jpg
Эксперт напомнил теорию морской мощи американского контр-адмирала Альфреда Мэхэна: "Страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках".Именно поэтому, по словам Вассермана, Запад стремится разрушить ключевые звенья сухопутных коридоров, таких как "Шелковый путь" и "Север—Юг". Если Азербайджан поддастся давлению, это ударит по всей логистике. "Две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/1064599036.html
запад
азербайджан
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058235623_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_81c4aaa642b3bc97860976e94242220b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, азербайджан, россия, вс рф, анатолий вассерман, геополитика, торговля, англосаксы, логистика, море, перевозчики
Новости, Запад, Азербайджан, Россия, ВС РФ, Анатолий Вассерман, геополитика, торговля, англосаксы, логистика, море, перевозчики

Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу

03:15 08.07.2025
 
© NATOКорабль НАТО
Корабль НАТО
© NATO
Читать в
ДзенTelegram
Контроль над морскими путями — основа могущества Запада, и появление альтернативных сухопутных маршрутов угрожает его гегемонии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Эксперт напомнил теорию морской мощи американского контр-адмирала Альфреда Мэхэна: "Страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках".
Именно поэтому, по словам Вассермана, Запад стремится разрушить ключевые звенья сухопутных коридоров, таких как "Шелковый путь" и "Север—Юг".
"Англосаксы уже более двух веков контролируют море, и любой торговый путь по суше – это прямая угроза их могуществу", — подчеркнул он.
Если Азербайджан поддастся давлению, это ударит по всей логистике. "Две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру Вопрос о разделе сфер влияния в Закавказье решится мирно, потому что он будет решаться в общем геополитическом контексте. И усиление России на фоне ослабления потенциальных союзников азербайджано-турецкого альянса не позволит им что-то противопоставить нам, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападАзербайджанРоссияВС РФАнатолий Вассермангеополитикаторговляанглосаксылогистикамореперевозчики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах
04:15В Польше может смениться не только президент, но и премьер
04:00Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
03:54Взрывы гремят в Сумской и Николаевской областях – ВС РФ продолжают удары по объектам противника
03:30"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии
03:22Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, хотя ранее говорил, что прекратит поставки
03:15Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
03:13Дьявольская матрешка Украины. В Луцке освятили храм ТЦК, в которой душегубы замаливают грехи в лжецеркви
02:56Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки артиллерией ВСУ и другие новости часа
02:04Посёлок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок
01:39Часть украинских 11-классников переводится на дистанционное обучение и уезжает за границу
01:34Украинский ТГ-канал "Легитимный" о планах с распределением инфраструктуры ТЦК в свете последних ударов
01:28Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
01:25Лицемерные людоловы. Работу ТЦК (военкоматов) на Украине могут переформатировать из-за угрозы ударов БПЛА
01:16Итоги 7 июля на сайте Украина.ру
01:10Недавний визит в КНДР делегации министерства культуры России
01:02Антикоррупционный орган Украины является синекурой для коррупционеров
01:01Обстановка на Южно-Днепропетровском направлении
00:55Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для нового ряда стран
00:53Фронтовая сводка от "Дневник десантника" за 7 июля
Лента новостейМолния