https://ukraina.ru/20250708/morskaya-mosch-protiv-sukhoputnykh-koridorov-ekspert-o-tom-kak-sever--yug-ugrozhaet-moguschestvu-zapadu-1064845877.html

Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу

Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу - 08.07.2025 Украина.ру

Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу

Контроль над морскими путями — основа могущества Запада, и появление альтернативных сухопутных маршрутов угрожает его гегемонии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2025-07-08T03:15

2025-07-08T03:15

2025-07-08T03:15

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Эксперт напомнил теорию морской мощи американского контр-адмирала Альфреда Мэхэна: "Страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках".Именно поэтому, по словам Вассермана, Запад стремится разрушить ключевые звенья сухопутных коридоров, таких как "Шелковый путь" и "Север—Юг". Если Азербайджан поддастся давлению, это ударит по всей логистике. "Две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/1064599036.html

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