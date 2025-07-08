Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
© NATOКорабль НАТО
© NATO
Контроль над морскими путями — основа могущества Запада, и появление альтернативных сухопутных маршрутов угрожает его гегемонии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Эксперт напомнил теорию морской мощи американского контр-адмирала Альфреда Мэхэна: "Страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках".
Именно поэтому, по словам Вассермана, Запад стремится разрушить ключевые звенья сухопутных коридоров, таких как "Шелковый путь" и "Север—Юг".
"Англосаксы уже более двух веков контролируют море, и любой торговый путь по суше – это прямая угроза их могуществу", — подчеркнул он.
Если Азербайджан поддастся давлению, это ударит по всей логистике. "Две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасно" на сайте Украина.ру.
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