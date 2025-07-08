https://ukraina.ru/20250708/mikhail-onufrienko-nastuplenie-rossii-na-kharkovskom-napravlenii-vynudit-vsu-drobit-sily-1064876293.html

Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы

Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы - 08.07.2025 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы

Российские войска создают серьезную угрозу украинской группировке в Харьковской области, что может заставить Киев перебрасывать резервы с других участков фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2025-07-08T23:20

2025-07-08T23:20

2025-07-08T23:20

новости

россия

украина

купянск

михаил онуфриенко

юрий кнутов

всу

купянское направление

харьковская область

часов яр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062798496_0:123:1579:1011_1920x0_80_0_0_8df66548ed823736a14174a63578861a.jpg.webp

По словам обозревателя, если Украина не усилит это направление, российская группировка сможет расширить плацдарм на десятки километров, создав угрозу для Харькова. "Если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тыс. кв. км слабо укрепленной территории", — подчеркнул Онуфриенко.Отдельно он отметил успехи под Часов Яром, где микрорайон Шевченко практически освобожден, а бои идут за Николаевку. "14-месячный штурм города завершается. Да, впереди еще один укрепрайон, но он слабее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250704/1064626527.html

россия

украина

купянск

купянское направление

харьковская область

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, купянск, михаил онуфриенко, юрий кнутов, всу, купянское направление, харьковская область, часов яр, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация