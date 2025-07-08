Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы - 08.07.2025 Украина.ру
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Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы
Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы - 08.07.2025 Украина.ру
Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы
Российские войска создают серьезную угрозу украинской группировке в Харьковской области, что может заставить Киев перебрасывать резервы с других участков фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2025-07-08T23:20
2025-07-08T23:20
новости
россия
украина
купянск
михаил онуфриенко
юрий кнутов
всу
купянское направление
харьковская область
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По словам обозревателя, если Украина не усилит это направление, российская группировка сможет расширить плацдарм на десятки километров, создав угрозу для Харькова. "Если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тыс. кв. км слабо укрепленной территории", — подчеркнул Онуфриенко.Отдельно он отметил успехи под Часов Яром, где микрорайон Шевченко практически освобожден, а бои идут за Николаевку. "14-месячный штурм города завершается. Да, впереди еще один укрепрайон, но он слабее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250704/1064626527.html
россия
украина
купянск
купянское направление
харьковская область
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новости, россия, украина, купянск, михаил онуфриенко, юрий кнутов, всу, купянское направление, харьковская область, часов яр, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Купянск, Михаил Онуфриенко, Юрий Кнутов, ВСУ, Купянское направление, Харьковская область, Часов Яр, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы

23:20 08.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины/Официальная страница
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Российские войска создают серьезную угрозу украинской группировке в Харьковской области, что может заставить Киев перебрасывать резервы с других участков фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Мы взяли большое приграничное село Меловое, расположенное в 15 км от нашего плацдарма севернее Купянска. Это отвлекающий удар, который в перспективе вынудит противника перебрасывать сюда серьезные силы", — заявил эксперт.
По словам обозревателя, если Украина не усилит это направление, российская группировка сможет расширить плацдарм на десятки километров, создав угрозу для Харькова.
"Если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тыс. кв. км слабо укрепленной территории", — подчеркнул Онуфриенко.
Отдельно он отметил успехи под Часов Яром, где микрорайон Шевченко практически освобожден, а бои идут за Николаевку. "14-месячный штурм города завершается. Да, впереди еще один укрепрайон, но он слабее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Роман Насонов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
4 июля, 07:00
Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджетПерспективы на летне-осеннюю кампанию у нас хорошие. Средний темп наступления в пять населенных пунктов за неделю точно не будет падать.
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