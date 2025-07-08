Михаил Онуфриенко: наступление России на Харьковском направлении вынудит ВСУ дробить силы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины/Официальная страница
Российские войска создают серьезную угрозу украинской группировке в Харьковской области, что может заставить Киев перебрасывать резервы с других участков фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Мы взяли большое приграничное село Меловое, расположенное в 15 км от нашего плацдарма севернее Купянска. Это отвлекающий удар, который в перспективе вынудит противника перебрасывать сюда серьезные силы", — заявил эксперт.
По словам обозревателя, если Украина не усилит это направление, российская группировка сможет расширить плацдарм на десятки километров, создав угрозу для Харькова.
"Если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тыс. кв. км слабо укрепленной территории", — подчеркнул Онуфриенко.
Отдельно он отметил успехи под Часов Яром, где микрорайон Шевченко практически освобожден, а бои идут за Николаевку. "14-месячный штурм города завершается. Да, впереди еще один укрепрайон, но он слабее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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