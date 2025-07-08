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Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50

Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50 - 08.07.2025 Украина.ру

Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50

Московский суд решил оштрафовать компанию Google за нарушение закона. Об этом сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-08T21:49

2025-07-08T21:49

2025-07-08T21:49

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суд

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🟦 Суд в Москве оштрафовал на 3,8 млн рублей компанию Google за отказ выполнить требование РКН;🟦 Президент Армении подписал законы для национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну;🟦 Экс-сотрудник космического агентства Украины получил 15 лет лишения свободы за госизмену, сообщает СБУ;🟦 Украинскую студентку, пропавшую в Италии, нашли мертвой, сообщают местные СМИ;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину;🟦 Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек.Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, украина, москва, армения, дональд трамп, владимир зеленский, google, роскомнадзор, сбу, суд, сша, происшествия, приговор