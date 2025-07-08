Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50 - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/google-i-eks-sotrudnik-kosmicheskogo-agentstva-ukrainy-osuzhdeny-novosti-k-2150-1064902611.html
Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50
Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50 - 08.07.2025 Украина.ру
Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50
Московский суд решил оштрафовать компанию Google за нарушение закона. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-08T21:49
2025-07-08T21:49
новости
украина
москва
армения
дональд трамп
владимир зеленский
google
роскомнадзор
сбу
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103242/37/1032423778_0:0:403:226_1920x0_80_0_0_dc4182016019a755d79fcd1d6d1e5ca5.png
🟦 Суд в Москве оштрафовал на 3,8 млн рублей компанию Google за отказ выполнить требование РКН;🟦 Президент Армении подписал законы для национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну;🟦 Экс-сотрудник космического агентства Украины получил 15 лет лишения свободы за госизмену, сообщает СБУ;🟦 Украинскую студентку, пропавшую в Италии, нашли мертвой, сообщают местные СМИ;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину;🟦 Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек.Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
украина
москва
армения
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103242/37/1032423778_0:0:301:226_1920x0_80_0_0_1f5ed939dab38397b3e521d4b49e5c9d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, москва, армения, дональд трамп, владимир зеленский, google, роскомнадзор, сбу, суд, сша, происшествия, приговор
Новости, Украина, Москва, Армения, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, google, Роскомнадзор, СБУ, Суд, США, происшествия, приговор

Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50

21:49 08.07.2025
 
© Google
© Google
Читать в
ДзенTelegram
Московский суд решил оштрафовать компанию Google за нарушение закона. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
🟦 Суд в Москве оштрафовал на 3,8 млн рублей компанию Google за отказ выполнить требование РКН;
🟦 Президент Армении подписал законы для национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну;
🟦 Экс-сотрудник космического агентства Украины получил 15 лет лишения свободы за госизмену, сообщает СБУ;
🟦 Украинскую студентку, пропавшую в Италии, нашли мертвой, сообщают местные СМИ;
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину;
🟦 Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек.
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМоскваАрменияДональд ТрампВладимир ЗеленскийgoogleРоскомнадзорСБУСудСШАпроисшествияприговор
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:10Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна
23:00"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ
22:50Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки
22:36Во Львове русских считают "потомками саратовской проститутки"
22:30Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России
22:23«Герани» поражают объекты в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях
22:20Опасность атаки БПЛА и ракет объявлена в Курской области - оперштаб региона
22:20Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине
22:12Президент Союза женщин России вручила верительную грамоту амбассадора российской певице Таисии Повалий
22:10Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях
22:00Насонов о новых тактических приемах ВС РФ: "Повторяем методы Суворова при штурме укрепрайонов"
21:53Евросоюз срочно пытается закрыть дыру в украинской экономике
21:49Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50
21:41В воздушном пространстве Украины находятся более 50 "Гераней"
21:19Износ экспонатов в европейских музеях увеличился из-за украинских беженцев - ARTnews
21:05Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице
20:52ВСУ обстреляли Шебекино: пострадали мирные жители
20:47Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает вариант введения новых санкциях против России
20:39Сухумский русофоб оказался особенным
20:27"Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала" и другие скандалы недели
Лента новостейМолния