Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки

Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой

О полной победе России в геополитическом противостоянии с Западом можно будет сказать только после физического уничтожения США и Европы. Расслабляться еще рано, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник