Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/glavnaya-problema-nastupleniya-v-donbasse-onufrienko-rasskazal-v-chem-slozhnost-shturma-konstantinovki-1064884633.html
Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки
Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки - 08.07.2025 Украина.ру
Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки
Штурм Константиновки потребует от российских войск особой подготовки и может стать одним из самых сложных этапов операции. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-08T22:50
2025-07-08T22:50
новости
константиновка
россия
донбасс
михаил онуфриенко
сво
наступление
наступление вс рф
славянск
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295697_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_ab0697195fc07a4a4e31081279edb0bb.jpg
"Константиновка — часть сплошной линии укрепрайонов и сплошной городской застройки. Это главная проблема нашего наступления в Донбассе", — заявил эксперт.По словам Онуфриенко, украинские войска подготовили здесь глубокоэшелонированную оборону, используя промышленные здания и инфраструктуру города. Особое внимание было уделено созданию перекрёстного огня на подступах к населённому пункту."Мы не сможем просто отрезать Константиновку от Дружковки. Для этого придется физически брать Дружковку", — пояснил обозреватель. Особую сложность представляет оборона противника: "ВСУ создали её в 20 км западнее Славянско-Краматорской агломерации, и её точно не разворовали".Онуфриенко отметил разницу между Часов Яром и Константиновкой: "Часов Яр — это рубеж перед основной линией, а Константиновка — часть непрерывного укреплённого района. Причём Константиновка крупнее Часов Яра".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/1064585545.html
константиновка
россия
донбасс
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295697_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_0561ed4d6467fd7bcd75b47b3f445abf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константиновка, россия, донбасс, михаил онуфриенко, сво, наступление, наступление вс рф, славянск, краматорск, новости краматорска, славянско-краматорская агломерация, часов яр, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости
Новости, Константиновка, Россия, Донбасс, Михаил Онуфриенко, СВО, наступление, наступление ВС РФ, Славянск, Краматорск, новости Краматорска, Славянско-Краматорская агломерация, Часов Яр, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости

Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки

22:50 08.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Штурм Константиновки потребует от российских войск особой подготовки и может стать одним из самых сложных этапов операции. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Константиновка — часть сплошной линии укрепрайонов и сплошной городской застройки. Это главная проблема нашего наступления в Донбассе", — заявил эксперт.
По словам Онуфриенко, украинские войска подготовили здесь глубокоэшелонированную оборону, используя промышленные здания и инфраструктуру города. Особое внимание было уделено созданию перекрёстного огня на подступах к населённому пункту.
"Мы не сможем просто отрезать Константиновку от Дружковки. Для этого придется физически брать Дружковку", — пояснил обозреватель. Особую сложность представляет оборона противника: "ВСУ создали её в 20 км западнее Славянско-Краматорской агломерации, и её точно не разворовали".
Онуфриенко отметил разницу между Часов Яром и Константиновкой: "Часов Яр — это рубеж перед основной линией, а Константиновка — часть непрерывного укреплённого района. Причём Константиновка крупнее Часов Яра".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
Станислав Крапивник интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
3 июля, 07:00
Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой О полной победе России в геополитическом противостоянии с Западом можно будет сказать только после физического уничтожения США и Европы. Расслабляться еще рано, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКонстантиновкаРоссияДонбассМихаил ОнуфриенкоСВОнаступлениенаступление ВС РФСлавянскКраматорскновости КраматорскаСлавянско-Краматорская агломерацияЧасов Ярпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:10Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна
23:00"От людолова до рядового": Насонов о том, как сокращение подготовки солдат снижает боеспособность ВСУ
22:50Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки
22:36Во Львове русских считают "потомками саратовской проститутки"
22:30Ищенко о турецком факторе: почему Анкара не спасёт Азербайджан от давления России
22:23«Герани» поражают объекты в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях
22:20Опасность атаки БПЛА и ракет объявлена в Курской области - оперштаб региона
22:20Политолог: Баку опасается усиления России в Закавказье, особенно после завершения СВО на Украине
22:12Президент Союза женщин России вручила верительную грамоту амбассадора российской певице Таисии Повалий
22:10Онуфриенко: ВСУ пытаются "копировать" российскую тактику, но терпят неудачи на ключевых направлениях
22:00Насонов о новых тактических приемах ВС РФ: "Повторяем методы Суворова при штурме укрепрайонов"
21:53Евросоюз срочно пытается закрыть дыру в украинской экономике
21:49Google и экс-сотрудник космического агентства Украины осуждены. Новости к 21.50
21:41В воздушном пространстве Украины находятся более 50 "Гераней"
21:19Износ экспонатов в европейских музеях увеличился из-за украинских беженцев - ARTnews
21:05Раненный дронами ВСУ житель ЛНР скончался в больнице
20:52ВСУ обстреляли Шебекино: пострадали мирные жители
20:47Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает вариант введения новых санкциях против России
20:39Сухумский русофоб оказался особенным
20:27"Отдай ложечки, Зеленский", "У нас убытки, а Россия не пострадала" и другие скандалы недели
Лента новостейМолния