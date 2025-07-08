Главная проблема наступления в Донбассе: Онуфриенко рассказал, в чем сложность штурма Константиновки
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Штурм Константиновки потребует от российских войск особой подготовки и может стать одним из самых сложных этапов операции. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Константиновка — часть сплошной линии укрепрайонов и сплошной городской застройки. Это главная проблема нашего наступления в Донбассе", — заявил эксперт.
По словам Онуфриенко, украинские войска подготовили здесь глубокоэшелонированную оборону, используя промышленные здания и инфраструктуру города. Особое внимание было уделено созданию перекрёстного огня на подступах к населённому пункту.
"Мы не сможем просто отрезать Константиновку от Дружковки. Для этого придется физически брать Дружковку", — пояснил обозреватель. Особую сложность представляет оборона противника: "ВСУ создали её в 20 км западнее Славянско-Краматорской агломерации, и её точно не разворовали".
Онуфриенко отметил разницу между Часов Яром и Константиновкой: "Часов Яр — это рубеж перед основной линией, а Константиновка — часть непрерывного укреплённого района. Причём Константиновка крупнее Часов Яра".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
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