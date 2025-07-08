https://ukraina.ru/20250708/bolshe-200-tysyach-dezertirov-onufrienko-obyasnil-pochemu-chislennost-vsu-sokraschaetsya-na-glazakh-1064881105.html

"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах

"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах - 08.07.2025 Украина.ру

"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах

Численность украинских вооруженных сил стремительно сокращается, что ставит под вопрос возможность дальнейшего сопротивления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2025-07-08T23:40

2025-07-08T23:40

2025-07-08T23:40

россия

украина

волчанск

михаил онуфриенко

владимир зеленский

дезертирство

всу

мобилизация

сво

дзен новости сво

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Онуфриенко подчеркнул, что реальные цифры ещё меньше: "Учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров". Он также отметил разницу в темпах мобилизации: "У нас за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев".Особую проблему для ВСУ эксперт видит в украинских дронах-камикадзе. "75% наших потерь приходятся на них. Средняя дальность — до 10 км, что ограничивает возможности прорыва", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/1064876895.html

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