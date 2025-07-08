"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах - 08.07.2025 Украина.ру
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"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах
"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах - 08.07.2025 Украина.ру
"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах
Численность украинских вооруженных сил стремительно сокращается, что ставит под вопрос возможность дальнейшего сопротивления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2025-07-08T23:40
2025-07-08T23:40
россия
украина
волчанск
михаил онуфриенко
владимир зеленский
дезертирство
всу
мобилизация
сво
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Онуфриенко подчеркнул, что реальные цифры ещё меньше: "Учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров". Он также отметил разницу в темпах мобилизации: "У нас за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев".Особую проблему для ВСУ эксперт видит в украинских дронах-камикадзе. "75% наших потерь приходятся на них. Средняя дальность — до 10 км, что ограничивает возможности прорыва", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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россия, украина, волчанск, михаил онуфриенко, владимир зеленский, дезертирство , всу, мобилизация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, украинская армия, доброволец, вс рф, новости, новости украины
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"Больше 200 тысяч дезертиров": Онуфриенко объяснил, почему численность ВСУ сокращается на глазах

23:40 08.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / President Of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© commons.wikimedia.org / President Of Ukraine
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Численность украинских вооруженных сил стремительно сокращается, что ставит под вопрос возможность дальнейшего сопротивления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
"Зеленский де-факто признал, что численность ВСУ сокращается. В прошлом году он говорил о 880 тысячах, а сейчас — 800 тысяч", — констатировал эксперт.
Онуфриенко подчеркнул, что реальные цифры ещё меньше: "Учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров".
Он также отметил разницу в темпах мобилизации: "У нас за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев".
Особую проблему для ВСУ эксперт видит в украинских дронах-камикадзе. "75% наших потерь приходятся на них. Средняя дальность — до 10 км, что ограничивает возможности прорыва", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Военный обозреватель Юрий Подоляка анализирует статистику дезертирства из рядов ВСУ: - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вчера, 15:48
Военный обозреватель Подоляка проанализировал статистику дезертирства в ВСУНовые данные по дезертирам в ВСУ проанализировал военный обозреватель Юрий Подоляка, сообщает тг канал Украина.ру
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