https://ukraina.ru/20250707/tragediya-politicheskogo-vampira-britanskoe-pravitelstvo-na-grani-krakha-1064809998.html

"Трагедия политического вампира": британское правительство на грани краха

"Трагедия политического вампира": британское правительство на грани краха - 07.07.2025 Украина.ру

"Трагедия политического вампира": британское правительство на грани краха

Годовщина работы избранного в 2024-м лейбористского правительства прошла в Великобритании под знаком сплошных скандалов на фоне рекордного падения доверия к правящей партии Соединенного королевства.

2025-07-07T13:28

2025-07-07T13:28

2025-07-07T13:40

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Персональный рейтинг премьер-министра Кира Стармера упал за этот срок сразу на 54 пункта. Такой обвал стал для британской политики настоящим антирекордом. Более драматичное падение личного рейтинга наблюдалось только у Лиз Трасс, однако она была откровенной временщицей, сменившей отправленного в отставку Бориса Джонсона, и продержалась на посту главы кабинета всего 49 дней.Свежие соцопросы свидетельствуют: если бы сейчас состоялись внеочередные парламентские выборы, Лейбористская партия потеряла бы на них сразу 286 мандатов, опустившись на самое дно британского политического болота.Такое оглушительное фиаско стало закономерной расплатой за невыполнение предвыборной программы лейбористов, которые обманули свой электорат буквально по всем пунктам – и сделали это с особым цинизмом."Обещания сократить очереди в британских больницах и построить больше доступных жилых домов не выполняются", – признает еженедельный журнал The Economist.Это издание, обычно вполне лояльное к Стармеру, поместило на обложку коллаж с изображением тонущего премьера под заголовком "Трагедия лейбористов". А редакция многотиражного таблоида Daily Mail вообще обозвала премьер-министра "политическим вампиром".Вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем британцев, команда Стармера с огромным трудом протолкнула через парламент скандальный закон об разрешении эвтаназии, несмотря на возражения многих лейбористских депутатов.Против этого законопроекта голосовал даже действующий министр здравоохранения Уэс Стритинг, осознавая его непопулярность среди большей части британцев. Избиратели всерьез опасаются, что правительство намеривается отправить их в другой лучший мир вместо того, чтобы обеспечить доступное всем лечение. Поскольку подобное решение позволит усилить бюджетную экономию.Кроме того, лейбористское руководство решило провести так называемую реформу системы социальных выплат от государства. Другими словами, оно намерено отменить или максимально урезать большинство социальных льгот, которые еще остались в стране после аналогичных инициатив, принятых во время правления партии консерваторов.Хотя в свете одобрения закона об эвтаназии такое предложение Кира Стармера наталкивает жителей Великобритании на очень невеселые мысли.Рассмотрение закона о сокращении социальных выплат привело в итоге к настоящему внутрипартийному бунту внутри лейбористской фракции, потому что ее депутаты не собираются тонуть вместе со своим незадачливым лидером.Стармеру пришлось идти на попятную. Столкнувшись с давлением соратников, он пообещал отложить проведение антисоциальной реформы. Ответственность за этот унизительный провал была возложена на ближайшую политическую соратницу премьера – канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Она даже разрыдалась прямо на заседании парламента, осознавая, что в обозримом будущем ее наверняка отправят в отставку.Газета Financial Times назвала эти слезы "плачем по проигравшему лейбористскому правительству", а британские финансовые биржи сразу же отреагировали на них снижением котировок.Но неприятности посыпавшегося от этих ударов правительства Стармера, на самом деле, лишь начинаются.Бывший руководитель Лейбористской партии Джереми Корбин, изгнанный из ее рядов после абсурдных обвинений в антисемитизме – то есть, за то, что он позволил себе оценивать израильские действия в секторе Газа – наконец-то отомстил своему гонителю Стармеру, воспользовавшись тем, что тот оказался в критической ситуации.Корбин объявил о создании собственной политической силы, которая станет центром притяжения для недовольных курсом Стармера лейбористов. Одна из лейбористских депутатов мгновенно ушла из своей фракции к заслуженному и весьма популярному в Великобритании ветерану. И это только начало – за ней последуют и другие.Если инициатива Джереми Корбина получит широкую общественную поддержку – а для этого существуют все основания – это обернется для лейбористов настоящей политической катастрофой. Партия Стармера окажется в том же плачевном положении, что и проигравшие на прошлогодних выборах консерваторы, которые на полном серьезе пытаются реанимировать политический труп Джонсона.На днях Борис попытался привлечь к себе внимание, встретившись в Лондоне с еще одним политическим призраком – сыном бывшего иранского шаха. Хотя избиратели Великобритании откровенно требуют от политиков оставить мир в покое и обратиться к решению собственных проблем.Однако правительство Страмера не собирается прислушиваться к воле народа. Лейбористские лидеры по-прежнему нагнетают эскалацию вокруг Украины, пытаясь втянуть Европу в очередную мировую войну. А тонкослезая Рэйчел Ривз, невзирая на все свои проблемы, работает над тем, чтобы направить Зеленскому средства российского миллиардера, вырученные за британский футбольный клуб."Британские министры угрожают Роману Абрамовичу судебным иском, если тот откажется передать его замороженные 2,5 миллиарда фунтов, полученные за продажу "Челси". Причем наехали ведущие члены Кабмина – канцлер Ривз и глава МИД Лэмми. Говорят, что Абрамович просто-таки обязан передать эти деньги Украине", – пишет об этом в своём телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.Интересы собственных избирателей, как всегда, находятся у этой клики на самом последнем месте – за что британцы воздадут Стармеру сторицей.

https://ukraina.ru/20250526/proekt-boris-v-velikobritanii-gotovyat-vozvraschenie-dzhonsona-1063418510.html

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эксклюзив, украина, великобритания, борис джонсон, кир стармер, роман абрамович, financial times, лондон, газа, кабмин, the economist