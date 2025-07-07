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Украина пытается продать США объекты в зоне СВО

Украина пытается продать США объекты в зоне СВО - 07.07.2025 Украина.ру

Украина пытается продать США объекты в зоне СВО

Нынешнее руководство Украины предлагает США инвестпроекты в условиях вооружённого противостояния с Россией. Об этом в опубликованном 7 июля интервью заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко

2025-07-07T21:35

2025-07-07T21:35

2025-07-07T21:35

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Кабмин Украины предоставил "разные проекты нашим американским партнерам", заявила Свириденко изданию Kyiv Independent. Среди них – добыча лития в Кировоградской области, шельфовый глубоководный газовый проект с украинской госкомпанией "Нафтогаз" и модернизация НПЗ в Кременчуге.Нынешнее руководство Украины желает реализовать эти проекты в течение 18 месяцев. По словам Свириденко, инвестиции США не связаны с запросами Киева о системах ПВО.В 2025 году президент САШ Дональд Трамп заявил об украинском долге в $350 млрд и потребовал оплаты украинскими активами, прежде всего – природными ресурсами. Владимир Зеленский отрицал долг, однако согласился подписать предложенную Вашингтоном "сделку" о передаче в совместный фонд доходов и прав на эксплуатацию украинских недр и инфраструктурных объектов.Ранее в новостях: "Отгружал топливо для государства": украинские СМИ оценили последствия ударов по Кременчугскому НПЗ Накануне в новостях: Результаты поражения здания ТЦК в Кременчуге Полтавской области: новое видео Больше новостей дня представлено в обзоре Россия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июняСледите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кабмин, нафтогаз, нпз