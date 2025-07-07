https://ukraina.ru/20250707/rukotvornyy-i-dorogostoyaschiy-kollaps-glavnoe-na-utro-7-iyulya-1064798394.html

Рукотворный и дорогостоящий коллапс. Главное на утро 7 июля

Рукотворный и дорогостоящий коллапс. Главное на утро 7 июля - 07.07.2025 Украина.ру

Рукотворный и дорогостоящий коллапс. Главное на утро 7 июля

Российские СМИ назвали ущерб, понесённый от переноса рейсов в российских аэропортах из-за атак украинских беспилотников

2025-07-07T09:49

2025-07-07T09:49

2025-07-07T10:02

эксклюзив

хроники

владимир путин

роман старовойт

россия

минтранс

росавиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064798233_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_501ac0704e543549322e475cf2f7ecca.jpg

Издание "КоммерсантЪ" рассказало, во сколько обошлись украинские налёты на города России с точки зрения отменённых рейсов гражданской авиации."Коллапс в авиасообщении 5–6 июля может стоить авиакомпаниям около 20 млрд руб. Издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трёх аэропортах оцениваются в 4–6 млрд руб.", — отмечалось в публикации издания."КоммерсантЪ" сослался на данные Минтранса, согласно которым, 5 июля в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино были отменены более 250 рейсов, а задержаны — свыше 270. Также, сообщило издание, по состоянию на 18:00 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменено 171, 90 и 26 рейсов, задержано более чем на два часа — 56, 37 и 13 рейсов соответственно.При этом в публикации отмечалось, что пока оценок по другим аэропортам, где вводились временные ограничения, а также консолидированных данных по стране нет. В Минтрансе, Росавиации, крупных аэропортах и опрошенных журналистами издания авиакомпаниях от дополнительных комментариев воздержались.Как заявил в комментарии изданию основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, по предварительным оценкам, от отмены рейса самолета размерности одного из самых распространенных в РФ типов воздушных судов (ВС) Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров (20 мест бизнес-класса и 138 мест эконом в компоновке "Аэрофлота") авиакомпания может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления. При этом в данную сумму включены издержки авиакомпании на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученная выручка."Таким образом, только первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах обошлись авиакомпаниям, по подсчетам на основе открытых данных, по меньшей мере в 3,9–5,9 млрд руб.", — сообщило издание.Источники "КоммерсантЪ" в двух крупных авиакомпаниях подтвердили корректность расчётов. Как сообщил источник еще в одной компании, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа.Эксперт Патраков оценил стоимость задержки —опоздания более 15 минут — рейса Boeing 737 в 1,5 млн руб. без учёта трат на обслуживание пассажиров.Как заявил в комментарии изданию эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков, объём дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб. Дацыков призвал обратить внимание на убытки тех пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в финальные точки назначения, убытки сервисов такси и иных смежных сфер. По его словам, размер таких непрямых убытков только по тем регионам может составлять несколько десятков миллиардов рублей.При этом массовых обращений с жалобами, как это было 6-9 мая, не было, отметил в комментарии изданию председатель "Союза пассажиров" Кирилл Янков. По его словам, "по ощущениям авиакомпании всё же извлекли уроки из майских сбоев".Тем не менее, ряд жалоб набирал популярность в соцсетях. Одна из таких жалоб была опубликована в телеграм-канале Fighterbomber, посвящённом военной авиации."Ну ладно план "Ковёр", ну ладно задержки рейсов (5-6 июля 2025 года). Но по человечески можно относиться к людям (клиентам)? Или ваше отношение к нам, как к скоту -это нормально? Ладно - раз 7 уже переносился срок посадки за текущие 12 часов задержки. Бывает. Но неужели вы не знаете минут за 30 до очередного "времени вылета", что самолёт не вылетит?!? Почему не спавшие всю ночь ваши клиенты выстраиваются к очередному выходу на посадку. Стоят, ждут, и только после того как прошло время "очередного вылета" - вы назначаете новое время . Неужели нельзя не мучить людей, объявить заранее?!" — критиковал подписчик канала одну из крупнейших авиакомпаний страны.Он назвал "свинством" такое отношение к клиентам."На табло информация, что вылет в 11:00. Все стоят уже больше часа ждут! ( и так 7 раз за ночь)", — отмечалось в публикации.Следом канал опубликовал комментарий одного из сотрудников авиакомпании."Относительно вчерашних переносов: была выбрана четкая стратегия не допустить отмены рейсов (поверьте, уважаемые пассажиры, это гораздо хуже "семи переносов"), поэтому ваши вылеты так часто переносили. Почему же вас переносили именно часто, а не один раз на семь часов? Потому что мы вынуждены оперировать поступающей информацией и исходя из нее предпринимать какие-либо действия. При этом все наши решения являются конечными и обратному шагу не подлежат (перенос на семь часов с 12 до 19 нельзя сделать переносом на два часа с 12 до 14, придется ждать 19 utc.)", - отметил сотрудник компании.По его информации, режимы "Ковёр" зачастую выпускаются в определённых интервалах времени. Например, с 12 до 13 часов. Исходя из этой информации и того, что у компании в приоритете быстрейшая доставка пассажиров в порт назначения, компания решает, что необходимо перенести рейс, если он попадает под действие режима, на 13 часов."У нас есть информация о закрытии до 13 (официально считается, что в 13 часов режим будет снят) и вы, наши пассажиры, которых нужно как можно быстрее доставить в АД назначения, а, значит, выпустить ваш рейс сразу после снятия режима "Ковёр". Мы все с опаской ждем 13 часов и получаем новую телеграмму о продлении режима "Ковёр" до 14 часов. Ваш рейс вновь переносится", — пояснил сотрудник авиакомпании.Он также заявил, что продление данных режимов тоже можно объяснить."Парни из ПВО стараются ради каждого из нас, пока мы отдыхаем и летаем в отпуска, и они тоже вводят эти ограничения не шутки ради. Поверьте, наша авиакомпания никогда не стремилась экономить на вас, наших клиентах", — заявил сотрудник авиакомпании.Он призвал пассажиров быть терпимее, особенно в вещах, о которых они не знают ввиду узкой их специфики.Утром 7 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности."Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации", — гласил указ.Старовойт возглавил ведомство в мае 2024 года. До этого времени он занимал пост губернатора Курской области.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса".

https://ukraina.ru/20250706/vs-dlya-pobedy-itogi-6-iyulya-1064766997.html

https://ukraina.ru/20250706/ukraina-skryla-sboy-na-aes-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-6-iyulya-1064754595.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, роман старовойт, россия, минтранс, росавиация