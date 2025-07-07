ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью - 07.07.2025 Украина.ру
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ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью
ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью - 07.07.2025 Украина.ру
ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ
2025-07-07T16:33
2025-07-07T16:51
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"В период с 14.15 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.В августе 2024 года в Курской и Белгородской областях из-за вторжения ВСУ была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей дня представлено в обзоре Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, бпла, всу, кто, сво
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, КТО, СВО

ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

16:33 07.07.2025 (обновлено: 16:51 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ
"В период с 14.15 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.
В августе 2024 года в Курской и Белгородской областях из-за вторжения ВСУ была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Больше новостей дня представлено в обзоре Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июля
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