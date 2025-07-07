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ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью - 07.07.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ

2025-07-07T16:33

2025-07-07T16:33

2025-07-07T16:51

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"В период с 14.15 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.В августе 2024 года в Курской и Белгородской областях из-за вторжения ВСУ была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей дня представлено в обзоре Секретный список, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, бпла, всу, кто, сво