ПВО России уничтожила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью
16:33 07.07.2025 (обновлено: 16:51 07.07.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ
"В период с 14.15 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.
В августе 2024 года в Курской и Белгородской областях из-за вторжения ВСУ была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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