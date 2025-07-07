"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Модернизация артиллерии и развитие космической группировки стали ключевыми факторами усиления боеспособности российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"У нас на складах было чуть больше 900 единиц 152-мм артиллерийских установок "Мста", — рассказал эксперт. — Мы создали "Мсту-К" с колесной тягой, что составляет около 9% от стоимости изделия, и получили мощное орудие по низкой цене".
Отдельно Насонов остановился на космической разведке: "За три года СВО мы значительно нарастили группировку. Космическая разведка — это мечта любого командира, позволяющая в онлайн-режиме принимать правильные решения".
Эксперт также отметил внедрение ИИ в артиллерию: ""Орлан" не просто возвращает картинку, а сразу выдает корректировку. Людям не надо считать — за них это сделал искусственный интеллект". "Это уже приносит результаты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
17:45Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов ЯрЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на