https://ukraina.ru/20250707/msta-k-i-sputnikovaya-revolyutsiya-polkovnik-zapasa-nazval-glavnye-proryvy-rossiyskoy-armii-1064842994.html

"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии

"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии - 07.07.2025 Украина.ру

"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии

Модернизация артиллерии и развитие космической группировки стали ключевыми факторами усиления боеспособности российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-07T22:45

2025-07-07T22:45

2025-07-07T22:45

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"У нас на складах было чуть больше 900 единиц 152-мм артиллерийских установок "Мста", — рассказал эксперт. — Мы создали "Мсту-К" с колесной тягой, что составляет около 9% от стоимости изделия, и получили мощное орудие по низкой цене".Отдельно Насонов остановился на космической разведке: "За три года СВО мы значительно нарастили группировку. Космическая разведка — это мечта любого командира, позволяющая в онлайн-режиме принимать правильные решения".Эксперт также отметил внедрение ИИ в артиллерию: ""Орлан" не просто возвращает картинку, а сразу выдает корректировку. Людям не надо считать — за них это сделал искусственный интеллект". "Это уже приносит результаты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/1064830506.html

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