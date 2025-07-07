"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии - 07.07.2025 Украина.ру
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"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии
"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии - 07.07.2025 Украина.ру
"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии
Модернизация артиллерии и развитие космической группировки стали ключевыми факторами усиления боеспособности российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-07T22:45
2025-07-07T22:45
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"У нас на складах было чуть больше 900 единиц 152-мм артиллерийских установок "Мста", — рассказал эксперт. — Мы создали "Мсту-К" с колесной тягой, что составляет около 9% от стоимости изделия, и получили мощное орудие по низкой цене".Отдельно Насонов остановился на космической разведке: "За три года СВО мы значительно нарастили группировку. Космическая разведка — это мечта любого командира, позволяющая в онлайн-режиме принимать правильные решения".Эксперт также отметил внедрение ИИ в артиллерию: ""Орлан" не просто возвращает картинку, а сразу выдает корректировку. Людям не надо считать — за них это сделал искусственный интеллект". "Это уже приносит результаты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, киев, украина.ру, разведка, орлан-10 (бпла), артиллерия, вооружения, вс рф, ии (искусственный интеллект), сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Россия, Европа, Киев, Украина.ру, разведка, Орлан-10 (БПЛА), артиллерия, вооружения, ВС РФ, ИИ (искусственный интеллект), СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Мста-К" и спутниковая революция: полковник запаса назвал главные прорывы российской армии

22:45 07.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Модернизация артиллерии и развитие космической группировки стали ключевыми факторами усиления боеспособности российских войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"У нас на складах было чуть больше 900 единиц 152-мм артиллерийских установок "Мста", — рассказал эксперт. — Мы создали "Мсту-К" с колесной тягой, что составляет около 9% от стоимости изделия, и получили мощное орудие по низкой цене".
Отдельно Насонов остановился на космической разведке: "За три года СВО мы значительно нарастили группировку. Космическая разведка — это мечта любого командира, позволяющая в онлайн-режиме принимать правильные решения".
Эксперт также отметил внедрение ИИ в артиллерию: ""Орлан" не просто возвращает картинку, а сразу выдает корректировку. Людям не надо считать — за них это сделал искусственный интеллект". "Это уже приносит результаты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
17:45
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов ЯрЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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