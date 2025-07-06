https://ukraina.ru/20250706/vs-dlya-pobedy-itogi-6-iyulya-1064766997.html
Всё для победы. Итоги 6 июля
Всё для победы. Итоги 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру
Всё для победы. Итоги 6 июля
Президент России Владимир Путин выступил перед участниками форума Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию""
2025-07-06T18:00
2025-07-06T18:00
2025-07-06T18:03
эксклюзив
хроники
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
иван лизан
народный фронт
нато
вмф
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/06/1064767355_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_87f363d9d1a3aa33dddc2655f12324f2.jpg
Выступая перед участниками форума "Всё для Победы", организованного Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"" президент России Владимир Путин указал, что россияне вместе являются колоссальной, несокрушимой силой в своей правоте и единстве."Дорогие друзья, "Всё для Победы!" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени - борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся. Так и будет. Потому что вместе мы - колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве", — отметил Путин.Он поблагодарил миллионы людей, для кого девиз "Всё для Победы!" стал призывом и руководством к действию."Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз "Всё для Победы!" стал призывом и руководством к действию, всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам – настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи, защиту Родины, всем, кто перечисляет деньги, собирает вещи, одежду, бытовую технику, предметы обихода, буквально отдаёт своё, формируя целые гуманитарные колонны, чтобы поддержать жителей Донбасса и Новороссии, наших приграничных регионов", — заявил президент России.Он указал, что за три года в акцию "Всё для Победы!" включились миллионы россиян, ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, множество трудовых коллективов."В общей сложности было собрано, как сейчас рассказали, 54,5 млрд народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции. В том числе свыше 45 млрд – по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику – квадрокоптеры, аптечки, более 14 тыс. автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое", — отметил Путин.Он особо обратил внимание на то, что всё это сделано только в рамках одной акции "Всё для Победы!". При этом общественная поддержка гораздо более масштабна, всенародна, в ней участвует вся Россия."Во всех регионах создаются волонтёрские братства, в рамках общественных и частных инициатив открываются мастерские, цеха, целые производства. Люди объединяются в народные полки так называемые, как сейчас показали, швейные батальоны – швейбаты. К слову, если посчитать общую площадь изготовленных ими одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 млн квадратных метров", — указал Путин.Он также сообщил, что отлично себя зарекомендовал и активно действует "Кулибин-клуб" – созданный совместно с Минобороны РФ. Путин указал, что ознакомился с некоторыми разработками российских изобретателей, новаторов, талантливых технарей и был впечатлён."В таких народных КБ, порой просто "на коленке", в гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое "железо" наших противников из стран НАТО", — заявил президент России.По его словам, это так эффективно, поскольку напрямую связано с воюющими на фронте."Вы, ваши коллеги, товарищи знают, где надо, что надо, в какое время года надо, именно к этому приспосабливают, и это эффективно работает. Это не какая-то поставка из-за бугра, это то, что сейчас востребовано и делается, причём делается талантливыми людьми. Это очень здорово. Я хочу ещё раз за это поблагодарить", — отметил Путин.Он сообщил, что только Народным фронтом поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам."По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд. Правильно, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки. Вместо того, чтобы развивать свои системы здравоохранения, а там много проблем, мы знаем это хорошо, системы ЖКХ те же самые, поднимать заработные платы и так далее, но и трудоустраивать мигрантов, которые в большом количестве туда переселяются, именно трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно. Не всегда получается. И везде много проблем подобного рода, у нас тоже, но у них гораздо более острые. И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них", — указала Путин.Обратил Путин и на информационный фланг. По его словам, в народных "кибердружинах" уже 60 тыс. "закалённых, опытных бойцов"."Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае: бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя, выявляют вредоносный контент, разоблачают враньё и ложь, пресекают информационные провокации, направленные против единства нашего общества, межнационального и межрелигиозного согласия. Это важнейшее направление работы", — подчеркнул Путин.Президент России также указал, что многие представители творческих профессий – популярные музыканты, певцы, актёры – создают и включают в свой репертуар новые яркие произведения о любви к Родине, о российских героях и воинах, выступают перед ними в составе агитбригад, "а сердца бойцов согревают тёплые детские письма из всех регионов России". И здесь россияне, подчеркнул Путин, должны поблагодарить преподавателей школ — это их заслуга."Повторю, наши Вооружённые Силы, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку. Сегодня вся страна является единым, сплочённым народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в Победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем, ради этого ребята воюют на фронте", — указал Путин.Он поблагодарил членов Общероссийского народного фронта и пожелал им успехов.Также во время своего выступления на форуме Путин рассказал о тех, кто отдал жизнь за Отечество."Второго июля на боевом посту, должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях, вместе со своими боевыми товарищами защищала и освобождала Курскую землю", — отметил Путин.Он подчеркнул, что 155-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты будет носить имя генерала Гудкова."Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома. Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления, но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", — отметил Путин.Он попросил почтить память Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания.Также Путин сообщил, что сегодня, 6 июля, подписал указ о награждении Героя России Михаила Гудкова второй "Золотой Звездой"."В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды Героя России Гудкова будет носить филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе – в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии", — заявил путин.Он также сообщил, что руководство страны сделает всё, чтобы поддержать семью Гудкова, родных и близких его боевых товарищей.О военных расходах Запада — в статье Ивана Лизана "Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества".
https://ukraina.ru/20250706/ukraina-skryla-sboy-na-aes-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-6-iyulya-1064754595.html
https://ukraina.ru/20250706/zelenskiy-khvalit-trampa-no-neiskrenne-glavnoe-na-utro-6-iyulya-1064745369.html
https://ukraina.ru/20250705/syrskiy-razglyadel-ugrozu-pod-kharkovom-ukrytie-dlya-semi-umerova-v-ssha-itogi-5-iyulya-1064733796.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, иван лизан, народный фронт, нато, вмф
Выступая перед участниками форума "Всё для Победы", организованного Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"" президент России Владимир Путин
указал, что россияне вместе являются колоссальной, несокрушимой силой в своей правоте и единстве.
"Дорогие друзья, "Всё для Победы!" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени - борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся. Так и будет. Потому что вместе мы - колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве", — отметил Путин.
Он поблагодарил миллионы людей, для кого девиз "Всё для Победы!" стал призывом и руководством к действию.
"Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз "Всё для Победы!" стал призывом и руководством к действию, всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам – настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи, защиту Родины, всем, кто перечисляет деньги, собирает вещи, одежду, бытовую технику, предметы обихода, буквально отдаёт своё, формируя целые гуманитарные колонны, чтобы поддержать жителей Донбасса и Новороссии, наших приграничных регионов", — заявил президент России.
Он указал, что за три года в акцию "Всё для Победы!" включились миллионы россиян, ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, множество трудовых коллективов.
"В общей сложности было собрано, как сейчас рассказали, 54,5 млрд народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции. В том числе свыше 45 млрд – по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику – квадрокоптеры, аптечки, более 14 тыс. автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое", — отметил Путин.
Он особо обратил внимание на то, что всё это сделано только в рамках одной акции "Всё для Победы!". При этом общественная поддержка гораздо более масштабна, всенародна, в ней участвует вся Россия.
"Во всех регионах создаются волонтёрские братства, в рамках общественных и частных инициатив открываются мастерские, цеха, целые производства. Люди объединяются в народные полки так называемые, как сейчас показали, швейные батальоны – швейбаты. К слову, если посчитать общую площадь изготовленных ими одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 млн квадратных метров", — указал Путин.
Он также сообщил, что отлично себя зарекомендовал и активно действует "Кулибин-клуб" – созданный совместно с Минобороны РФ. Путин указал, что ознакомился с некоторыми разработками российских изобретателей, новаторов, талантливых технарей и был впечатлён.
"В таких народных КБ, порой просто "на коленке", в гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое "железо" наших противников из стран НАТО", — заявил президент России.
По его словам, это так эффективно, поскольку напрямую связано с воюющими на фронте.
"Вы, ваши коллеги, товарищи знают, где надо, что надо, в какое время года надо, именно к этому приспосабливают, и это эффективно работает. Это не какая-то поставка из-за бугра, это то, что сейчас востребовано и делается, причём делается талантливыми людьми. Это очень здорово. Я хочу ещё раз за это поблагодарить", — отметил Путин.
Он сообщил, что только Народным фронтом поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам.
"По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд. Правильно, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки. Вместо того, чтобы развивать свои системы здравоохранения, а там много проблем, мы знаем это хорошо, системы ЖКХ те же самые, поднимать заработные платы и так далее, но и трудоустраивать мигрантов, которые в большом количестве туда переселяются, именно трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно. Не всегда получается. И везде много проблем подобного рода, у нас тоже, но у них гораздо более острые. И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них", — указала Путин.
Обратил Путин и на информационный фланг. По его словам, в народных "кибердружинах" уже 60 тыс. "закалённых, опытных бойцов".
"Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае: бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя, выявляют вредоносный контент, разоблачают враньё и ложь, пресекают информационные провокации, направленные против единства нашего общества, межнационального и межрелигиозного согласия. Это важнейшее направление работы", — подчеркнул Путин.
Президент России также указал, что многие представители творческих профессий – популярные музыканты, певцы, актёры – создают и включают в свой репертуар новые яркие произведения о любви к Родине, о российских героях и воинах, выступают перед ними в составе агитбригад, "а сердца бойцов согревают тёплые детские письма из всех регионов России". И здесь россияне, подчеркнул Путин, должны поблагодарить преподавателей школ — это их заслуга.
"Повторю, наши Вооружённые Силы, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку. Сегодня вся страна является единым, сплочённым народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в Победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем, ради этого ребята воюют на фронте", — указал Путин.
Он поблагодарил членов Общероссийского народного фронта и пожелал им успехов.
Также во время своего выступления на форуме Путин рассказал о тех, кто отдал жизнь за Отечество.
"Второго июля на боевом посту, должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях, вместе со своими боевыми товарищами защищала и освобождала Курскую землю", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что 155-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты будет носить имя генерала Гудкова.
"Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома. Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления, но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", — отметил Путин.
Он попросил почтить память Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания.
Также Путин сообщил, что сегодня, 6 июля, подписал указ о награждении Героя России Михаила Гудкова второй "Золотой Звездой".
"В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды Героя России Гудкова будет носить филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе – в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии", — заявил путин.
Он также сообщил, что руководство страны сделает всё, чтобы поддержать семью Гудкова, родных и близких его боевых товарищей.