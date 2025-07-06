https://ukraina.ru/20250706/vs-dlya-pobedy-itogi-6-iyulya-1064766997.html

Всё для победы. Итоги 6 июля

Всё для победы. Итоги 6 июля - 06.07.2025 Украина.ру

Всё для победы. Итоги 6 июля

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками форума Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию""

2025-07-06T18:00

2025-07-06T18:00

2025-07-06T18:03

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россия

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Выступая перед участниками форума "Всё для Победы", организованного Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"" президент России Владимир Путин указал, что россияне вместе являются колоссальной, несокрушимой силой в своей правоте и единстве."Дорогие друзья, "Всё для Победы!" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени - борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся. Так и будет. Потому что вместе мы - колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве", — отметил Путин.Он поблагодарил миллионы людей, для кого девиз "Всё для Победы!" стал призывом и руководством к действию."Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз "Всё для Победы!" стал призывом и руководством к действию, всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам – настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи, защиту Родины, всем, кто перечисляет деньги, собирает вещи, одежду, бытовую технику, предметы обихода, буквально отдаёт своё, формируя целые гуманитарные колонны, чтобы поддержать жителей Донбасса и Новороссии, наших приграничных регионов", — заявил президент России.Он указал, что за три года в акцию "Всё для Победы!" включились миллионы россиян, ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, множество трудовых коллективов."В общей сложности было собрано, как сейчас рассказали, 54,5 млрд народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции. В том числе свыше 45 млрд – по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику – квадрокоптеры, аптечки, более 14 тыс. автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое", — отметил Путин.Он особо обратил внимание на то, что всё это сделано только в рамках одной акции "Всё для Победы!". При этом общественная поддержка гораздо более масштабна, всенародна, в ней участвует вся Россия."Во всех регионах создаются волонтёрские братства, в рамках общественных и частных инициатив открываются мастерские, цеха, целые производства. Люди объединяются в народные полки так называемые, как сейчас показали, швейные батальоны – швейбаты. К слову, если посчитать общую площадь изготовленных ими одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 млн квадратных метров", — указал Путин.Он также сообщил, что отлично себя зарекомендовал и активно действует "Кулибин-клуб" – созданный совместно с Минобороны РФ. Путин указал, что ознакомился с некоторыми разработками российских изобретателей, новаторов, талантливых технарей и был впечатлён."В таких народных КБ, порой просто "на коленке", в гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое "железо" наших противников из стран НАТО", — заявил президент России.По его словам, это так эффективно, поскольку напрямую связано с воюющими на фронте."Вы, ваши коллеги, товарищи знают, где надо, что надо, в какое время года надо, именно к этому приспосабливают, и это эффективно работает. Это не какая-то поставка из-за бугра, это то, что сейчас востребовано и делается, причём делается талантливыми людьми. Это очень здорово. Я хочу ещё раз за это поблагодарить", — отметил Путин.Он сообщил, что только Народным фронтом поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам."По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд. Правильно, пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки. Вместо того, чтобы развивать свои системы здравоохранения, а там много проблем, мы знаем это хорошо, системы ЖКХ те же самые, поднимать заработные платы и так далее, но и трудоустраивать мигрантов, которые в большом количестве туда переселяются, именно трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно. Не всегда получается. И везде много проблем подобного рода, у нас тоже, но у них гораздо более острые. И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них", — указала Путин.Обратил Путин и на информационный фланг. По его словам, в народных "кибердружинах" уже 60 тыс. "закалённых, опытных бойцов"."Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае: бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя, выявляют вредоносный контент, разоблачают враньё и ложь, пресекают информационные провокации, направленные против единства нашего общества, межнационального и межрелигиозного согласия. Это важнейшее направление работы", — подчеркнул Путин.Президент России также указал, что многие представители творческих профессий – популярные музыканты, певцы, актёры – создают и включают в свой репертуар новые яркие произведения о любви к Родине, о российских героях и воинах, выступают перед ними в составе агитбригад, "а сердца бойцов согревают тёплые детские письма из всех регионов России". И здесь россияне, подчеркнул Путин, должны поблагодарить преподавателей школ — это их заслуга."Повторю, наши Вооружённые Силы, участники и ветераны специальной военной операции, их родные и близкие получают поистине всеобщую, всенародную поддержку. Сегодня вся страна является единым, сплочённым народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в Победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем, ради этого ребята воюют на фронте", — указал Путин.Он поблагодарил членов Общероссийского народного фронта и пожелал им успехов.Также во время своего выступления на форуме Путин рассказал о тех, кто отдал жизнь за Отечество."Второго июля на боевом посту, должен сказать об этом, погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Кстати, уроженец Донецкой области. Настоящий русский офицер, он с первых дней участвовал в специальной военной операции, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая покрыла себя славой в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях, вместе со своими боевыми товарищами защищала и освобождала Курскую землю", — отметил Путин.Он подчеркнул, что 155-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты будет носить имя генерала Гудкова."Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома. Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления, но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", — отметил Путин.Он попросил почтить память Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания.Также Путин сообщил, что сегодня, 6 июля, подписал указ о награждении Героя России Михаила Гудкова второй "Золотой Звездой"."В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды Героя России Гудкова будет носить филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе – в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии", — заявил путин.Он также сообщил, что руководство страны сделает всё, чтобы поддержать семью Гудкова, родных и близких его боевых товарищей.О военных расходах Запада — в статье Ивана Лизана "Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, иван лизан, народный фронт, нато, вмф