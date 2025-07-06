https://ukraina.ru/20250706/lukavye-tsifry-pochemu-uvelichenie-voennykh-raskhodov-stran-nato-do-5--ot-vvp-privedet-k-fashizatsii-1064752492.html

Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества

Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества - 06.07.2025 Украина.ру

Лукавые цифры. Почему увеличение военных расходов стран НАТО до 5 % от ВВП приведет к фашизации общества

13,5 трлн рублей или 6,3% от ВВП. Так выглядят оборонные расходы России. С 2021 года они выросли почти в 2,5 раза, но в ближайшие годы будут сокращаться, что уже анонсировал президент Путин.

2025-07-06T13:15

2025-07-06T13:15

2025-07-06T13:15

германия

сша

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Одновременно лидеры стран-членов НАТО согласились с предложением Дональда Трампа увеличить военные расходы до 5% от ВВП, выйдя на этот целевой показатель к 2035 году.Самое время понять, угрожает ли желание стран НАТО тратить больше своих денег армии России.2%: отличники и отстающиеВ годы первой каденции Трампа ему удалось добиться от стран-членов НАТО роста военных расходов до 2%, сломив первоначальное сопротивление. Несмотря на все идеологические разногласия, администрация Байдена не стала отменять решения Трампа, продемонстрировав по этому вопросу такую же преемственность, как и по проблематике санкционного давления на Китай.В итоге, к концу 2024 года, только 8 из 32 стран-членов НАТО не уложились в 2% норматив. Это Испания (1,24%), Бельгия (1,29%), Люксембург (1,3%), Словения (1,37%), Канада (1,45%), Португалия (1,46%), Италия (1,5%) и Хорватия (1,86%). 6 стран из 32 превысили норматив 2%, а Польша и вовсе стала рекордсменом, преодолев отметку в 4,07% трат на оборону относительно ВВП.Трамп считает, что сохранение 2% норматива — "это ужасно" и требует 5%. Но эти 5% весьма хитрые, так как 1,5% можно будет потратить на инфраструктуру или обеспечение кибербезопасности. Таким образом, "чистые" военные расходы к 2035 году должны составить 3,5%. А 1,5% можно тратить на мосты, дороги, порты, аэродромы или связь.Ни одна страна кроме Польши в этот 3,5% норматив в 2024 году не укладывалась. И даже США с запредельными расходами на ВПК и армию — их расходы в 2024 году на оборону составили 3,19%. Относительно ВВП их обошли Латвия (3,39%) и Эстония (3,41%).Поэтому даже если отталкиваться от абстрактных процентов от ВВП, то взятые на себя отдельными странами обязательства выглядят нереализуемыми.Самой отстающей стране-члену НАТО — Испании — нужно будет в ближайшие 10 лет утроить расходы на оборону, которые сейчас составляют 1,24% от ВВП.ВВП не показательОднако расходы на что-либо относительно ВВП являются весьма лукавым показателем, так как ВВП является стоимостью всех произведенных товаров, работ и услуг в стране за определённое время. А государственные расходы финансируются из госбюджета, объём которого составляет лишь часть от ВВП.ВВП США в 2024 году превысил 29,18 трлн долларов, а расходная часть федерального бюджета составила лишь 6,8 трлн долларов. ВВП Германии в 2024 году — 4,65 трлн долларов, а бюджет — 476 млрд евро. Таким образом, госбюджет США составляет 23,3% от их ВВП, а для Германии этот показатель равен 10,24%.Таким образом, хоть и расходы на оборону измеряются относительно ВВП, но этот показатель слабо иллюстрирует их тяжесть для госбюджетов. Дональд Трамп после проведенной Илоном Маском финансовой "оптимизации" увеличил бюджет Пентагона на 150 млрд долларов, доведя его до 1 трлн долларов. Власти Германии в прошлом году — впервые за 30 лет — довели расходы на оборону до 2% от ВВП или 90,5 млрд евро.Получается, что 1 трлн военных расходов США (3,19% от ВВП) составляет 21,5% расходов федерального бюджета, а в случае с Германией 2% от ВВП уже составляют 19,01% от расходов госбюджета. Нагрузка уже немалая, а на показатель в 3,5% ни США, ни Германия не вышли.Какой ценойПредположим, что как в Вашингтоне, так и Берлине преисполнены решимости взять 3,5% отметку. США с этой задачей справятся — им нужно немного, да и дополнительный триллион госдолга им уже погоды не делает. Поэтому их вынесем за скобки. А вот европейцам будет сложнее. Тем не менее, взять 3,5% можно за счёт:1. Органического роста ВВП и доходов государственного бюджета;2. Увеличения размера государственного долга;3. Перераспределения расходов госбюджета;4. Махинаций, приписок и очковтирательства.Но если мы предположим, что ФРГ решит в миг, то есть уже к следующему году, выйти на 3,5% чистых расходов на оборону от ВВП, то ей для этого придётся нарастить военные расходы федерального бюджета с текущих 90,5 млрд до 162,7 млрд евро или 34,18% от госбюджета. Для понимания: 90,5 млрд военных расходов ФРГ не тянет и дефицит госбюджета Германии в 2024 году превысил 118,8 млрд евро.Но если растянуть этот рост расходов на 10 лет, но он будет не таким тяжёлым и шокирующим. Но какими темпами будет расти (и будет ли вообще) расти экономика Германии в ближайшие 10 лет мы не знаем. Экстраполяция данных за прошлый год в данном случае нам мало чем поможет, так как с доступными энергоносителями в Германии беда и конкуренция на внешних рынках становится всё тяжелее для немецкой промышленности. К слову, с третьего квартала 2023 года ВВП Германии не растёт, а сокращается. Для обеспечения экономического роста потребуется найти недорогие энергоносители и лишить Китай его высокотехнологичной промышленности. Обе задачи выглядят нереализуемыми.В любом случае, для покрытия таких расходов придётся прибегать к заимствованиям. По итогам 2024 года госдолг Германии вырос на 57 млрд евро и составил 2,69 трлн евро или 62,5% от ВВП. Дальнейший рост задолженности неизбежно — вопрос лишь во времени — приведёт к долговому кризису. Трамп о него споткнулся, когда развязал торговую войну против всего мира, а затем обнаружил, что доходность по облигациям растёт из-за запаниковавшей Японии, принявшейся их распродавать.Следовательно, придётся прибегать к политике "пушки вместо масла". Но маслом в данном случае не отделаешься: придётся резать социальные расходы. А это означает, что власти будут заниматься фашизацией общества, обосновывая необходимость урезания социальных расходов и роста военных трат, а общество будет отвечать властям непредсказуемым голосованием на любых выборах. Проще говоря, политические кризисы в странах ЕС станут абсолютной нормой, а их режимы будут стремительно двигаться к построению демократуры — тоталитарных государств с демократическими слоганами.И это только количественные показатели. А есть ещё и качественные — стоимость и себестоимость вооружений, их тактико-технические характеристики, а также структура собственности ВПК.Количество ≠ качествоРост военных расходов в 1,5 раза не означает того, что самих систем вооружения станет больше в 1,5 раза.Во-первых, как США, так и ЕС опустошили свои арсеналы. В 2025 году ВС РФ громят уже третью итерацию ВСУ: первая располагала своей техникой, вторая была воссоздана благодаря поставкам советской техники из стран НАТО, а третья уже комплектуется "зоопарком" разных машин преимущественно западного образца и то всего обещанного страны НАТО передать не в состоянии. Прежде чем военные потенциалы стран НАТО возрастут, придётся восполнить убыль техники и боеприпасов, то есть ВПК стран НАТО какое-то время будет работать на склад.Во-вторых, практика СВО показала, что по мере исчерпания арсеналов, стоимость каждого отдельного изделия (особенно это касается снарядов) лишь увеличивалась. Здесь всё строго в рамках рыночной экономики: повышенный спрос при том же предложении приводит к росту цен. Поэтому освоить компаниям от ВПК дополнительные 1,5% чистых военных расходов будет несложно: главное обосновать рост цен.В-третьих, в структуре западного ВПК нет никаких перемен: он остаётся вотчиной публичных компаний, чьи менеджеры обеспокоены финансовыми показателями, а не количественными. Менеджеру куда важнее капитализация, чем способность производить больше снарядов и машин за меньшие деньги. Это касается как США, так и Европы. Чтобы всерьёз изменить философию управления военными предприятиями потребуется их национализировать, а это практически невозможно. В тех же США нормой является практика попеременной работы то на корпорации, то на федеральное правительство. И никакой Трамп изменить это не в силах: это даже более глубокий пласт "глубинного государства", чем вашингтонская бюрократия.При этом европейский ВПК распределён между десятками стран, а управляется на национальном уровне, тогда как глобальные задачи ставят наднациональные структуры (НАТО, Еврокомиссия). Это затрудняет управление и перевооружение. О проблеме с кадрами, технологиями и сложности строительства новых предприятий можно не рассуждать — всё и так понятно.Быть насторожеТаким образом, честным путём выйти на 3,5% "чистых" расходов на ВПК странам НАТО будет крайне непросто. Для этого потребуется наращивать долг, сокращать социальные расходы, фашизировать общество и бесконечно хитрить со статистикой. 8 из 32 стран даже на 2% выйти не смогли — им просто не от кого обороняться (Испания расположена очень далеко от России), при выходе на 3,5% клуб стран-саботажников станет ещё больше. О 5% и вовсе можно не размышлять. При этом количество не тождественно качеству, а рост расходов не гарантирует снижение себестоимости.Это не означает, что в России можно расслабиться и махнуть рукой на военную активность стран НАТО. Отнюдь, за ней нужно пристально наблюдать, концентрируя внимание не на абсолютных показателях расходов, а не объёмах производства в штуках и себестоимости каждого изделия. Важно, чтобы страны ЕС не научились производить недорогие снаряды и технику, а запредельно дорогие пусть и дальше делают на радость менеджерам и акционерам.Поэтому России нужно "ловить момент": решать вопрос с Украиной, минимизировать угрозы у своих границ и сокращать военные расходы, подобравшиеся к 40% от общих расходов федерального бюджета, проводя по окончании СВО военную реформу с учётом проведенной работы над ошибками и корректировки военной теории фронтовой практикой.В чем изменились взгляды Трампа на Украину - в статье Евгении Кондаковой "Либо запутался, либо воплощает хитрый план. Позиция Трампа по Украине становится всё более противоречивой"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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германия, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, впк, ес