https://ukraina.ru/20250706/rossiyskie-aeroporty-vozvraschayutsya-v-planovyy-rezhim-raboty-novosti-k-1200-1064750652.html

Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00

Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00 - 06.07.2025 Украина.ру

Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00

В воскресенье 6 июля телеграм-канал Украина.ру опубликовал сводку новостей к полудню.

2025-07-06T11:59

2025-07-06T11:59

2025-07-06T12:01

новости

россия

нижний новгород

швеция

сергей лавров

владимир путин

мария захарова

росавиация

минтранс

аэропорты

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Среди новостей к этому часу:🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации;🟥 Все аэропорты постепенно возвращаются в плановый режим работы, сообщает Минтранс РФ. Российские и зарубежные рейсы обслуживают согласно графику на день. Пассажирам предоставили еду, воду и места для отдыха. Очереди сохраняются лишь в кассах, уточнили в ведомстве;🟦 Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС. Он представляет Россию на саммите. Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи;🟦 Посол Швеции будет вызван в МИД РФ в связи с нападением на российское торгпредство в Стокгольме, сообщила РИА Новости Мария Захарова;🟦 Украинское военное формирование "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) пропагандирует милитаризм и фашизм среди населения, пишет немецкая газета Junge Welt. Cвастика Wolfsangel, являющаяся символом бригады, изображена на многих товарах в Украине, среди которых одежда, игрушки и товары для дома, отмечает издание.*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористическойБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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