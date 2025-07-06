Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00 - 06.07.2025 Украина.ру
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Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00
Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00 - 06.07.2025 Украина.ру
Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00
В воскресенье 6 июля телеграм-канал Украина.ру опубликовал сводку новостей к полудню.
2025-07-06T11:59
2025-07-06T12:01
новости
россия
нижний новгород
швеция
сергей лавров
владимир путин
мария захарова
росавиация
минтранс
аэропорты
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Среди новостей к этому часу:🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации;🟥 Все аэропорты постепенно возвращаются в плановый режим работы, сообщает Минтранс РФ. Российские и зарубежные рейсы обслуживают согласно графику на день. Пассажирам предоставили еду, воду и места для отдыха. Очереди сохраняются лишь в кассах, уточнили в ведомстве;🟦 Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС. Он представляет Россию на саммите. Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи;🟦 Посол Швеции будет вызван в МИД РФ в связи с нападением на российское торгпредство в Стокгольме, сообщила РИА Новости Мария Захарова;🟦 Украинское военное формирование "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) пропагандирует милитаризм и фашизм среди населения, пишет немецкая газета Junge Welt. Cвастика Wolfsangel, являющаяся символом бригады, изображена на многих товарах в Украине, среди которых одежда, игрушки и товары для дома, отмечает издание.*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористическойБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, нижний новгород, швеция, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, росавиация, минтранс, аэропорты, авиасообщение, нацисты, неонацисты, дипломатические отношения, брикс
Новости, Россия, Нижний Новгород, Швеция, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова, Росавиация, Минтранс, аэропорты, авиасообщение, нацисты, неонацисты, дипломатические отношения, БРИКС

Российские аэропорты возвращаются в плановый режим работы: новости к 12:00

11:59 06.07.2025 (обновлено: 12:01 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Филипп Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Филипп Кочетков
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В воскресенье 6 июля телеграм-канал Украина.ру опубликовал сводку новостей к полудню.
Среди новостей к этому часу:
🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации;
🟥 Все аэропорты постепенно возвращаются в плановый режим работы, сообщает Минтранс РФ. Российские и зарубежные рейсы обслуживают согласно графику на день. Пассажирам предоставили еду, воду и места для отдыха. Очереди сохраняются лишь в кассах, уточнили в ведомстве;
🟦 Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС. Он представляет Россию на саммите. Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи;
🟦 Посол Швеции будет вызван в МИД РФ в связи с нападением на российское торгпредство в Стокгольме, сообщила РИА Новости Мария Захарова;
🟦 Украинское военное формирование "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) пропагандирует милитаризм и фашизм среди населения, пишет немецкая газета Junge Welt. Cвастика Wolfsangel, являющаяся символом бригады, изображена на многих товарах в Украине, среди которых одежда, игрушки и товары для дома, отмечает издание.
*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической
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