https://ukraina.ru/20250706/boets-s-pozyvnym-stalin-otvetil-pochemu-svo-dlitsya-tak-dolgo-1064692953.html

Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго

Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго - 06.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго

"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.

2025-07-06T18:00

2025-07-06T18:00

2025-07-06T18:00

сво

вс рф

в десятку

видео

иосиф сталин

александр чаленко

украина.ру

новости

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго 2025-07-06T18:00 true PT0M38S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео, иосиф сталин, александр чаленко, украина.ру, новости