Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго - 06.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго - 06.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.
2025-07-06T18:00
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сво
вс рф
в десятку
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иосиф сталин
александр чаленко
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
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60
сво, вс рф, в десятку, видео, видео, иосиф сталин, александр чаленко, украина.ру, новости
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео, Иосиф Сталин, Александр Чаленко, Украина.ру, Новости
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.
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Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго

18:00 06.07.2025
 
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"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
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