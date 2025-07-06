https://ukraina.ru/20250706/boets-s-pozyvnym-stalin-otvetil-pochemu-svo-dlitsya-tak-dolgo-1064692953.html
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго - 06.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.
2025-07-06T18:00
2025-07-06T18:00
2025-07-06T18:00
сво
вс рф
в десятку
видео
иосиф сталин
александр чаленко
украина.ру
новости
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064692344_111:0:924:610_1920x0_80_0_0_efdcbf545729fba2ebaa0c49afe5721b.jpg
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
2025-07-06T18:00
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PT0M38S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео, иосиф сталин, александр чаленко, украина.ру, новости
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео, Иосиф Сталин, Александр Чаленко, Украина.ру, Новости
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.
2025-07-06T18:00
true
PT0M38S
Боец с позывным "Сталин" ответил, почему СВО длится так долго
"Мы просто бережём своих пацанов", - коротко прокомментировал военнослужащий с позывным "Сталин.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.