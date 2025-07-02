https://ukraina.ru/20250702/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-svoem-boevom-kreschenii-1064559354.html
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении - 02.07.2025 Украина.ру
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу
2025-07-02T20:00
2025-07-02T20:00
2025-07-02T20:00
сво
вс рф
реплика
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064559029_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a34306bc4bb8fa16163101727f88219.jpg
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как обращать страх в свою пользу
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как обращать страх в свою пользу
2025-07-02T20:00
true
PT1M18S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу
2025-07-02T20:00
true
PT1M18S
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.