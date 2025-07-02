"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении - 02.07.2025 Украина.ру
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении - 02.07.2025 Украина.ру
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу
2025-07-02T20:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как обращать страх в свою пользу
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как обращать страх в свою пользу
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сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении
"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу
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"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении

20:00 02.07.2025
 
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"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.
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