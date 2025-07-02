https://ukraina.ru/20250702/agata-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-o-svoem-boevom-kreschenii-1064559354.html

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении - 02.07.2025 Украина.ру

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о своем боевом крещении

"Если ты нормальный, будешь бояться. Важно то, как ты умеешь пользоваться этим страхом", - поделилась с нашим изданием "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат". Она также рассказала, как обращать страх в свою пользу

2025-07-02T20:00

2025-07-02T20:00

2025-07-02T20:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как с помощью Mavic удаётся обнаружить врага.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как обращать страх в свою пользу "Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как обращать страх в свою пользу 2025-07-02T20:00 true PT1M18S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, реплика, видео, видео