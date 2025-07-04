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"Он дал Путину карт-бланш". Как на Украине реагируют на переговоры президентов России и США

"Он дал Путину карт-бланш". Как на Украине реагируют на переговоры президентов России и США - 04.07.2025 Украина.ру

"Он дал Путину карт-бланш". Как на Украине реагируют на переговоры президентов России и США

В четверг вечером состоялся телефонный разговор между президентами США и РФ, в ходе которого обсуждалась также ситуация на Украине. Это был уже шестой разговор Трампа и Путина с момента возвращения Трампа в Белый дом.

2025-07-04T14:28

2025-07-04T14:28

2025-07-04T14:28

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сша

россия

дональд трамп

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офис президента

мид

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владимир зеленский

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По сообщениям американских СМИ, президент США призвал к скорейшему прекращению огня, в ответ на что российский президент заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но будет добиваться устранения всех первопричин конфликта.В "незалежной" всегда с опаской смотрят на такие контакты, подозревая, что судьбу Украины решают "кулуарно" без участия Зеленского. Накануне переговоров американские СМИ сообщили о приостановке поставок вооружений из США, что некоторые украинские комментаторы расценили тоже как результат предыдущих договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.Однако, на том основании, что Трамп остался не очень доволен результатами переговоров, украинское издание "Страна" делает вывод, что это бьет по конспирологической теории о том, что якобы Трамп и Путин обо всем уже по Украине договорились, и сейчас идет принуждение к этим договоренностям Зеленского.В то же время блогер Анатолий Шарий считает, что разочарование Трампа разговором - на самом деле часть игры."Если обстрелы будут усиливаться, если Трамп сильно разочарован Путиным, а оружия для того, чтобы помочь Киеву нет, значит, какой закономерный вывод? Конечно, это надо заканчивать. Надо заканчивать на переговорах в Стамбуле. Другого выхода нет. Я думаю, мы наблюдаем часть все той же игры", - пишет Шарий, интерпретируя поведение Трампа по результатам переговоров.Поскольку в ночь на пятницу 4 июля Киев подвергся массированному удару дронов и ракет, Зеленский и Telegram-каналы Офиса президента сразу же заявили о том, что они связаны именно с телефонными переговорами президентов. Украинский МИД пытается представить это, как некое "неуважение" к Трампу, зная о его честолюбии. Зеленский утверждает, что удары во время переговоров демонстрируют, что это Россия, дескать, не собирается заканчивать войну.Примечательно, что Зеленский в этом контексте заявил о "жесткой и бессонной ночи" в связи с ударами по Киеву, хотя сам находится в Дании. Зеленский, комментируя этот звонок, подчеркнул, что между Трампом и Путиным "не так много общих тем", поскольку это "очень разные люди".Большая политика – это в целом далеко не клуб людей по интересам со схожими характерами. Но в этом комментарии кроется ревность Зеленского к таким переговорам. Словно отвергнутая барышня, надувая губки, "не понимает", о чем другие могут говорить между собой, а также опасается, что ее обсуждают "за глаза".Украинский журналист-националист Виталий Портников, комментируя телефонные переговоры президентов, утверждает, что ситуация развивается по сценарию Путина, а не Трампа. Также, по мнению Портникова, Дональд Трамп якобы вполне не против российских ударов по украинским объектам. "Он изменил свою собственную позицию, он убеждал своих европейских партнеров и президента Украины в том, что он никогда не был сторонником безусловного прекращения огня. Это ложь, и он по сути дал Путину карт-бланш на удары по Украине, на продолжение военных действий во время проведения мирных переговоров", - говорит Портников в эфире львовского телеканала NTA. Он также отмечает, что телефонными звонками Трамп как бы снял запрет и европейским лидерам звонить Путину, нарушая "изоляцию" России.Однако украинский политолог Михаил Чаплыга видит в этом лишь дежурный протокольный разговор без каких-либо прорывных результатов. "Трамп, чтоб сбить волну внутреннего недовольства после нехороших заголовков, позвонил Путину. Чисто протокольный разговор, суть которого простая - я "усадил" вас за стол... теперь без меня... когда произойдет перелом у одной из сторон – маякуйте", - считает Чаплыга.Опальный депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что лидеры РФ и США в любом случае договорятся по Украине, а Зеленского поставят уже перед фактом. "Разговор Трампа с Путиным — предтеча разговора Трампа с Зеленским (если он вообще будет). Это означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия", - пишет Дубинский.Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя переговоры, отмечает, что Трамп публично дистанцируется от войны, называя её "войной Байдена", и таким образом минимизирует личную ответственность за затяжной конфликт. Параллельно в США, по его словам, обсуждаются энергетические сделки с Москвой и возможность ослабления санкций, что уже вызывает беспокойство в ЕС, где опасаются возможного "раздела" энергетического рынка между США и РФ.Бортник также не считает, что США полностью не отказываются от Украины, а тактика Трампа - это часть многоходовой игры, где американская администрация стремится извлечь максимум тактических преимуществ. "Скорее всего, после разговора с Зеленским резкой смены позиции США не произойдет. Трамп будет продолжать использовать военную и экономическую поддержку как инструмент для политического торга. Варианты развития событий включают частичное размораживание поставок вооружений", - добавил политолог.В целом же мнения в Киеве относительно переговоров расходятся. Одни недовольны самим фактом переговоров. Другие – удовлетворены разочарованием Трампа, хотя и те, и другие сознают, что на публику выносится далеко не всё, о чем говорят лидеры государств.О том, что говорят о телефонном разговоре Путина и Трампа эксперты в своих соцсетях - в статье Виктории Титовой "Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США"

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эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, офис президента, мид, сизо, владимир зеленский