https://ukraina.ru/20250704/vyzhigayut-matritsu-dron-stanovitsya-slepym-knutov-rasskazal-pochemu-ustarevayut-bpla-na-optovolokne-1064635552.html
"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне
"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне - 04.07.2025 Украина.ру
"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне
Беспилотники с оптоволоконным каналом управления останутся актуальными до появления массовых лазерных систем поражения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T05:45
2025-07-04T05:45
2025-07-04T05:45
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"Дроны на оптоволокне будут применяться до тех пор, пока не появится большое количество недорогих боевых лазеров, либо электромагнитных пушек", — заявил специалист. Он пояснил, что такие системы смогут мгновенно выжигать электронику или уничтожать БПЛА кинетическим воздействием.Сейчас, по словам эксперта, лазеры в основном выводят из строя оптику дронов: "Выжигают матрицу, дрон становится слепым... либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта".Перспективные системы энергетического оружия уже тестируются в разных странах, но их массовое внедрение — вопрос ближайших лет."Сейчас лазеры в основном работают по оптике, вводят из строя камеры дронов... Его либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/pozyvnoy-stalin-kak-ukrainskie-operatory-bpla-pomogli-nam-v-krynkakh-unichtozhit-ikh-i-ikh-drony-1064590532.html
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Новости, Россия, Украина, США, Юрий Кнутов, Геннадий Алехин, БПЛА, дроны, fpv-дрон, СВО, Спецоперация, пушка, беспилотники, ВС РФ, оружие, военная техника, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости
"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне
Беспилотники с оптоволоконным каналом управления останутся актуальными до появления массовых лазерных систем поражения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов