"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне

Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны

Оператор БПЛА - позывной "Сталин", который сейчас преподает в школе "Архангел", где обучают будущих дроноводов - рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Крынках, в Часов Яре и в Алешках