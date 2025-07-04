"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне - 04.07.2025 Украина.ру
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"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне
"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне - 04.07.2025 Украина.ру
"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне
Беспилотники с оптоволоконным каналом управления останутся актуальными до появления массовых лазерных систем поражения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T05:45
2025-07-04T05:45
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юрий кнутов
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бпла
дроны
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"Дроны на оптоволокне будут применяться до тех пор, пока не появится большое количество недорогих боевых лазеров, либо электромагнитных пушек", — заявил специалист. Он пояснил, что такие системы смогут мгновенно выжигать электронику или уничтожать БПЛА кинетическим воздействием.Сейчас, по словам эксперта, лазеры в основном выводят из строя оптику дронов: "Выжигают матрицу, дрон становится слепым... либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта".Перспективные системы энергетического оружия уже тестируются в разных странах, но их массовое внедрение — вопрос ближайших лет."Сейчас лазеры в основном работают по оптике, вводят из строя камеры дронов... Его либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/pozyvnoy-stalin-kak-ukrainskie-operatory-bpla-pomogli-nam-v-krynkakh-unichtozhit-ikh-i-ikh-drony-1064590532.html
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новости, россия, украина, сша, юрий кнутов, геннадий алехин, бпла, дроны, fpv-дрон, сво, спецоперация, пушка, беспилотники, вс рф, оружие, военная техника, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости
Новости, Россия, Украина, США, Юрий Кнутов, Геннадий Алехин, БПЛА, дроны, fpv-дрон, СВО, Спецоперация, пушка, беспилотники, ВС РФ, оружие, военная техника, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости

"Выжигают матрицу, дрон становится слепым": Кнутов рассказал, почему устаревают БПЛА на оптоволокне

05:45 04.07.2025
 
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Беспилотники с оптоволоконным каналом управления останутся актуальными до появления массовых лазерных систем поражения Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Дроны на оптоволокне будут применяться до тех пор, пока не появится большое количество недорогих боевых лазеров, либо электромагнитных пушек", — заявил специалист. Он пояснил, что такие системы смогут мгновенно выжигать электронику или уничтожать БПЛА кинетическим воздействием.
Сейчас, по словам эксперта, лазеры в основном выводят из строя оптику дронов: "Выжигают матрицу, дрон становится слепым... либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта".
Перспективные системы энергетического оружия уже тестируются в разных странах, но их массовое внедрение — вопрос ближайших лет.
"Сейчас лазеры в основном работают по оптике, вводят из строя камеры дронов... Его либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Позывной Сталин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 03:18
Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроныОператор БПЛА - позывной "Сталин", который сейчас преподает в школе "Архангел", где обучают будущих дроноводов - рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Крынках, в Часов Яре и в Алешках
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