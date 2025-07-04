Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке" - 04.07.2025 Украина.ру
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Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"
Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке" - 04.07.2025 Украина.ру
Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"
На Украине будут судить командира батальона, который незаконно выплатил подчинённой более 1,7 млн ​​грн (около $41 тыс). Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2025-07-04T20:44
2025-07-04T20:44
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Перед судом предстанет комбат одной из воинских частей, дислоцированных на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики."Он организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчинённой, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - заявили в ведомстве.Обвинительный акт направлен в суд."Следствием установлено, что с января 2023 по ноябрь 2024 командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях на Донетчине. На самом деле женщина всё это время находилась в Днепропетровской области и не выполняла должностные обязанности по должности. На основании фальсифицированных документов ей безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение, предусмотренное для военнослужащих на передовой. Общая сумма незаконных выплат превысила 1,7 млн. гривен", - рассказали в ГБР.Комбата обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подлоге документов, пособничестве в уклонении от военной службы, бездействии во время военного положения. Его подчинённая обвиняется в уклонении от службы и присвоении средств в больших размерах во время военного положения. Санкции статей УК предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.Тем временем стало известно, что Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, гбр, всу, потери всу, коррупция, криминал, сво, новости сво сейчас
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ГБР, ВСУ, потери ВСУ, коррупция, криминал, СВО, новости СВО сейчас

Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"

20:44 04.07.2025
 
© Фото : ГБР УкраиныУкраинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"
Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях на передке - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ГБР Украины
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На Украине будут судить командира батальона, который незаконно выплатил подчинённой более 1,7 млн ​​грн (около $41 тыс). Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Перед судом предстанет комбат одной из воинских частей, дислоцированных на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
"Он организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчинённой, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - заявили в ведомстве.
Обвинительный акт направлен в суд.
"Следствием установлено, что с января 2023 по ноябрь 2024 командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях на Донетчине. На самом деле женщина всё это время находилась в Днепропетровской области и не выполняла должностные обязанности по должности. На основании фальсифицированных документов ей безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение, предусмотренное для военнослужащих на передовой. Общая сумма незаконных выплат превысила 1,7 млн. гривен", - рассказали в ГБР.
Комбата обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подлоге документов, пособничестве в уклонении от военной службы, бездействии во время военного положения. Его подчинённая обвиняется в уклонении от службы и присвоении средств в больших размерах во время военного положения. Санкции статей УК предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Тем временем стало известно, что Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации
Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК
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Заголовок открываемого материала
20:44Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"
20:19ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия
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