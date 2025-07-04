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Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"

Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке" - 04.07.2025 Украина.ру

Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"

На Украине будут судить командира батальона, который незаконно выплатил подчинённой более 1,7 млн ​​грн (около $41 тыс). Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.

2025-07-04T20:44

2025-07-04T20:44

2025-07-04T20:44

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Перед судом предстанет комбат одной из воинских частей, дислоцированных на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики."Он организовал незаконное начисление дополнительных выплат своей подчинённой, которая фактически не находилась в районе боевых действий", - заявили в ведомстве.Обвинительный акт направлен в суд."Следствием установлено, что с января 2023 по ноябрь 2024 командир оформлял документы об участии военнослужащей в боевых действиях на Донетчине. На самом деле женщина всё это время находилась в Днепропетровской области и не выполняла должностные обязанности по должности. На основании фальсифицированных документов ей безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение, предусмотренное для военнослужащих на передовой. Общая сумма незаконных выплат превысила 1,7 млн. гривен", - рассказали в ГБР.Комбата обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подлоге документов, пособничестве в уклонении от военной службы, бездействии во время военного положения. Его подчинённая обвиняется в уклонении от службы и присвоении средств в больших размерах во время военного положения. Санкции статей УК предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.Тем временем стало известно, что Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК Следите за новостями на сайте Украина.ру

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