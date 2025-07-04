Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации - 04.07.2025 Украина.ру
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Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации
Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации - 04.07.2025 Украина.ру
Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации
Перед судом предстанут трое участников организованной группы в Николаеве, которая за доллары США выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2025-07-04T20:00
2025-07-04T20:01
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"В группу входили командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и директор местной больницы", - рассказали в ГБР.Группа выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. Полицейский подыскивал уклонистов, в сговоре с военкомом и медиком они оформляли фиктивные диагнозы, позволявшие клиентам избежать службы в ВСУ."Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.В феврале 2025 года все участники группы были задержаны во время передачи им взятки.Полицейского уволили, военкома отравили в воинскую часть, а о судьбе директора больницы ГБР сообщить нечего.Ранее Выяснилось, в каких гостсруктурах Украины было больше всего лжеинвалидов Накануне стало известно, что Трое харьковчан смогли сбежать в Румынию Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации "Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, николаев, сша, гбр, уклонисты, мобилизация, всу, военкомат, военком, коррупция, сво
Новости, Украина, Николаев, США, ГБР, уклонисты, мобилизация, ВСУ, военкомат, военком, коррупция, СВО

Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации

20:00 04.07.2025 (обновлено: 20:01 04.07.2025)
 
© Фото : ГБР УкраиныВоенком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации
Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ГБР Украины
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Перед судом предстанут трое участников организованной группы в Николаеве, которая за доллары США выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
"В группу входили командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и директор местной больницы", - рассказали в ГБР.
Группа выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. Полицейский подыскивал уклонистов, в сговоре с военкомом и медиком они оформляли фиктивные диагнозы, позволявшие клиентам избежать службы в ВСУ.
"Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.
В феврале 2025 года все участники группы были задержаны во время передачи им взятки.
Полицейского уволили, военкома отравили в воинскую часть, а о судьбе директора больницы ГБР сообщить нечего.
Ранее Выяснилось, в каких гостсруктурах Украины было больше всего лжеинвалидов
Накануне стало известно, что Трое харьковчан смогли сбежать в Румынию
Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации "Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны
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