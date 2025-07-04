https://ukraina.ru/20250704/voenkom-politseyskiy-i-vrach-na-troikh-spasali-nikolaevskikh-uklonistov-ot-mobilizatsii-1064703203.html

Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации

Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации - 04.07.2025 Украина.ру

Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации

Перед судом предстанут трое участников организованной группы в Николаеве, которая за доллары США выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.

2025-07-04T20:00

2025-07-04T20:00

2025-07-04T20:01

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"В группу входили командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и директор местной больницы", - рассказали в ГБР.Группа выдавала фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. Полицейский подыскивал уклонистов, в сговоре с военкомом и медиком они оформляли фиктивные диагнозы, позволявшие клиентам избежать службы в ВСУ."Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.В феврале 2025 года все участники группы были задержаны во время передачи им взятки.Полицейского уволили, военкома отравили в воинскую часть, а о судьбе директора больницы ГБР сообщить нечего.Ранее Выяснилось, в каких гостсруктурах Украины было больше всего лжеинвалидов Накануне стало известно, что Трое харьковчан смогли сбежать в Румынию Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации "Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны

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новости, украина, николаев, сша, гбр, уклонисты, мобилизация, всу, военкомат, военком, коррупция, сво