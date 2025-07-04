https://ukraina.ru/20250704/armiyu-rossii-budut-vstrechat-s-tsvetami-kto-videl-zelenskogo-bez-shtanov-dushitelnitsa-iz-ttsk-1064670785.html

Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК

Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК - 04.07.2025 Украина.ру

Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК

И другие скандалы недели - в нашем материале.

2025-07-04T20:03

2025-07-04T20:03

2025-07-04T20:04

эксклюзив

украина

россия

москва

владимир зеленский

трамп и зеленский

рада

сбу

сизо

петр порошенко

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Мобилизация! ТЦК!Эти слова вызывают практически у каждого украинца (из "простых", не "элитных") злобу, тревогу. Да уже, без преувеличения, ненависть.С нескрываемым восторгом воспринимает народ на Украине удары российских дронов по ТЦК. Сначала ударили по Криворожскому, на родине Зеленского. Следующим был удар по Полтавскому ТЦК.Списки "на мобилизацию", как все надеются, сгорели вместе с компьютерами.Пишут в соцсетях так: "если Россия разрушит ТЦК, то на Украине её армию будут встречать с караваями и цветами". Всё к этому и идёт!Армия освободителейВот что пишет депутат Рады Артём Дмитрук (бежал за рубеж, так как подвергался угрозам жизни из-за защиты православной церкви):"Российская армия объективно выступает союзником народа Украины. Более того, сегодня она действует как освободительная сила. Это больше не кажется дежурным штампом или пропагандой. Вдумайтесь в это!Уровень ненависти к ТЦК в обществе зашкаливает. Людей хватают на улицах, на рабочих местах, в больницах. Отрывают от семей, ломают судьбы, отправляют на убой.Точечные удары по структурам ТЦК - это вклад в освобождение Украины. Это шаг к демонтажу террористического аппарата."Дайте им другую форму!Даже обычные вояки жалуются на то, что их принимают по форме за "ТЦКашников"."Идёшь по городу, и ловишь взгляды ненависти. Не знаешь, может, со спины сейчас прилетит."Но они не требуют отменить мобилизацию, нет. Требуют "отдельную форму для ТЦК". Чтобы не путали.В этом, между прочим, отчётливо проявляется национальный характер. Сделайте так, чтобы лично мне было нормально. На общество - наплевать.Интересные цифрыДепутаты Рады приводят две интересные цифры:30 процентов "мобилизованных" уходят в СЗЧ (самовольно оставил часть) прямо из учебки.Почему же не бегут все, кого поймали? Ведь добровольцев в украинской армии давно нет. Об этом тоже открыто и откровенно говорят.Всё пополнение укровойска сегодня - пойманные буквально в шортах мужики. "Вышел за хлебом", был пойман и на следующий день он уже в учебке.Никого не волнует: возраст, болезни, тем более не волнует нежелание служить.На это есть два ответа. Во-первых, чтобы уйти в СЗЧ, надо дать денег кому-то из охраны. Бежать же тоже не так просто.А во-вторых, нужна поддержка семьи. Она есть не всегда.Украинским женщинам часто всё равно. И даже, страшно сказать, им выгодно, если мужа заберут в армию. Деньги опять же будут какие-никакие идти супруге."Что ж, он будет под кроватью лежать, а я его буду кормить?" - вот так откровенно тоже пишут в соцсетях жёны новых "укровоинов".Хай идёт!Это невероятный "женский феномен" Украины. Можно попытаться в это вдуматься. Но нет, невозможно.Ничего личного, как говорится. Просто так выгоднее.Не все, конечно, так поступают. Но если почитать соцсети и поговорить с оставшимися на Украине знакомыми, окажется, что очень многие. Это уже тенденция.Люди просто озверели от войны.И вот вторая цифра: количество разводов на Украине, если жена уехала зарубеж, а муж остался на Украине - 90 процентов!Поэтому бегут не все. Куда бежать? Кто будет содержать "под кроватью"? Хорошо, если есть другие родственники."Пусть русские бомбанут!"Поэтому так рады ударам по ТЦК в народе. Ну, может, хоть на какое-то время оставят в покое."А если русские бомбанут половину ТЦК?" - с надеждой задают риторические вопросы в сетях.Это было бы очень хорошо, потому что ситуация всё хуже.Ловля мужчин, это отмечают многие, происходит всё более ожесточённо. На фронте катастрофически не хватает вояк.Как же Зеленский будет выпрашивать деньги и оружие? Как будут наживаться связанные с ним коррупционными схемами западные политики?Вон финский президент Стубб опять заявляет: "надо поддерживать Украину", надо давать больше оружия и денег.То есть опять "Давайте просто воевать", как сказал Зеленскому весной 2022 Борис Джонсон.Это циничный расчёт: Украина занимается поставками мужчин, западные "кураторы" дают денег и оружия. Естественно, наживаются все.При абсолютной несопоставимости величины "гешефта", напрашивается сравнение. А чем украинские женщины, бросающие своих мужей ради выгоды, отличаются от Стубба и Джонсона?А мобилизация тем временем только "крепчает", на радость Стуббу.Душительница из ТЦК- Почему же нас боятся? - лицемерно удивляется зам начальника Винницкого ТЦК Оксана Янчак, - мне непонятно, почему человек не идёт в центр комплектации (ТЦК) по повестке?Недавно Оксану Янчак задержали в связи с тем, что она прямо в ТЦК чуть не задушила "уклониста". Кто бы мог подумать? Хрупкая миловидная женщина, и внезапно - такая сила, такая звериная хватка."Уклонист" отказывался подписывать контракт."Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать", - подумала Оксана Янчак и набросилась на жертву, как волчица.Удивительно, но дело дошло до ареста сотрудницы ТЦК. Обычно в таких случаях официальные лица на Украине отмахиваются: да это всё фейки, неправда, это снято на "Луганскфильме".Оксана Янчак откупилась: 1 миллион гривен перекочевал в руки украинского "правосудия", и она... снова "пакует" мужчин в армию.Наверное, теперь будет душить аккуратнее, не оставляя видимых следов на шее жертвы.Но конечно, не только Оксана Янчак легко откупается от украинских судов. Правда, люди повыше и залоги дают побольше.Вице-премьер под следствиемНа Украине - новый феноменальный случай. Вице-премьер правительства Чернышов вышел из зала суда под залог 120 миллионов гривен.Где же он нашёл такую сумму? Задают вопрос депутаты и журналисты. Это отдельная история, будут разбираться.Но интересно другое: впервые на Украине есть вице-премьер, который находится под следствием, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном обогащении.Теперь решают, что делать. Возможно, вообще придётся упразднить "министерство единства", созданное специально "под Чернышова".Дело в том, что Чернышов - близкий друг Зеленского, по прозвищу "Нос". Они знакомы ещё со времён "Квартала-95". Чернышов вёл многие дела Зеленского, в том числе в Москве.Это человек из очень близкого круга Зеленского - Ермака. Его жена - подруга Елены Зеленской.Как же украинский суд мог выйти на такого уважаемого человека? Самого "Носа"? Вице-премьер - это вторично. Мало ли таких вице на Украине. А вот близкий друг "семьи" - это серьёзно.Конечно, раскопали и дали ход этому делу американцы. Зеленскому постепенно показывают : вот что будет с твоими "кошельками", Зе.Будем следить. Что будет дальше с "делом Чернышова". Это "черная метка" Зеленскому. Будут раскручивать дальше или спустят на тормозах?Страшная месть. Посадит ли Зеленский Порошенко*Ну а Зеленский пытается (возможно, напоследок? Или готовится всё-таки к выборам?) отомстить как можно большему количеству людей, которые видели его в прошлом в совсем другой роли.Неизвестно, заказывал ли предыдущий президент, Пётр Порошенко, Зеленского на "корпоративы". Но безусловно, он бывал в местах, где "Зе" веселил высоких гостей.Однако в данном случае причина ненависти к Порошенко другая. Вот как Порошенко сам говорит в интервью английской "Таймс":"Зеленский ненавидит меня на биологическом, на клеточном уровне."Конечно, дело не в этом. Ненависть биологическая, может, и есть. Но основное - расчёт. Зеленский преследует "Пороха", чтобы расчистить для себя электоральное поле перед выборами.Порошенко - его прямой конкурент, прямее многих других.Украинские журналисты и политологи не исключают "посадку Порошенко" перед выборами. Если они будут, конечно.Ведь сегодня Зеленский практически полностью повторяет лозунги самого Порошенко.Армия. Мова. Вира.Зеленский хочет бесконечного предложения войны.Зеленский "отменяет" русский язык так, как и не снилось во времена Порошенко.И конечно, церковь.Репрессии в отношении ЦерквиПредставителей православной церкви он преследует с яростью и злобой, которой, конечно же, не было во времена, как теперь все понимают, "травоядного" Порошенко.По всей Украине специальные боевики "от СБУ" вламываются в церкви, отбирают храмы, выгоняют прихожан. То, что храмы потом стоят пустые - никого не волнует. Это даже "хорошо". Это, видимо, цель Зеленского: убрать религию из жизни общества.Кстати, а сам он прихожанин какой церкви?Этого никто не знает!Да, в синагоге Киева (бывшее помещение Кукольного театра) для него зарезервировано место с табличкой "Президент Украины Зеленский". Но был ли он там хоть раз?Последнее преступление Зеленского, который уже столько раз нарушил Конституцию Украины, что список составит несколько десятков, наверное, томов - лишение гражданства Украины митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской православной церкви.Как можно лишить гражданства, которое было получено по праву рождения? Таких случаев в Конституции не предусмотрено.Ну если на Украине в рекламе дронов снимается "Иисус Христос", в хитоне, как положено, управляет дроном. То о чём вообще можно говорить?В углу, понятное дело, хихикают Вова и Лена Зеленские, прихожане неизвестно какой церкви.Есть и ещё новые санкции от Зеленского. Их с каждым днём всё больше. Под них попадают депутаты Рады, артисты, журналисты, обычные люди.Отдельная категория - те, кто видел Зеленского раньше - ну, скажем так, "без штанов".Что вы делали до 2019 года?Если вы заказывали Вову Зеленского на корпоратив, то ждите теперь беды.Украинский олигарх Онищенко попал "под санкции".Он так прямо и пишет: "берегись выступавшего на корпоративах."И советует "приготовиться всем, кто заказывал корпоративы с Зеленским"Онищенко рассказывает ещё интересные подробности: он "давал 2 миллиона долларов" на выборы Зеленского.То есть был в составе "общака олигархов", которые привели на Украине к власти послушную, как им казалось, марионетку.Это же Вова! Тот, который перед ними ногами дрыгал, пел и танцевал.И где они теперь? В СИЗО, как Коломойский и Шуфрич. За рубежом, как Онищенко, Фирташ, Ахметов, Боголюбов и множество других.Их активы на Украине деловито кромсают под себя американцы с англичанами. "Смешной Вова" вводит против них всё новые санкции.Недальновидные дураки. Но всё, поезд уже ушёл.А закончить хочется всё-таки небольшим смешным и позитивным скандалом. Бывают и такие на Украине.Вызываем дух императора!Некая организация дала разрешение на выезд из Украины нескольким мужчинам.Все они благополучно покинули родную землю. Перекрестились, наверное.И наверное, тихо сказали "премного благодарны, государь император!"Дело в том, что выяснилось: на разрешении на выезд стояла подпись императора Александра Третьего. На выезд из страны. Скопировали с исторических документов.Организация оказалась несуществующей. Как она оказалась в базе данных? Коррупция, конечно же.Украина и коррупция - это абсолютные синонимы.Но в данном случае надо отдать должное изобретательности группы уклонистов.Дух императора благословил их на спасение. По крайней мере, они точно должны теперь в это поверить, после успешного побега.Александр Третий - государь - освободитель украинских граждан из их ужасной страны-тюрьмы.О других особенностях жизни на Украине - в статье Елены Мурзиной "Киев - самый опасный город", "Салфеточная коалиция" сдаёт Украину и даже пограничники бегут из страны*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, рада, сбу, сизо, петр порошенко