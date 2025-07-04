https://ukraina.ru/20250704/tramp-segodnya-u-nas-ne-bylo-nikakogo-progressa-o-chm-govorili-prezidenty-rossii-i-ssha-1064681143.html

Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США

Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США - 04.07.2025 Украина.ру

Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США

Очередной разговор президентов Путина и Трампа состоялся 3 июля. По их итогам впервые лидер США остался недоволен беседой: "Я разочарован Путиным. Я не думаю, что он готов закончить войну и это плохо. Сегодня я буду разговаривать с президентом Зеленским. Это война Байдена, а не моя".

2025-07-04T14:05

2025-07-04T14:05

2025-07-04T14:05

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вооруженные силы украины

эксклюзив

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На этом фоне Трамп объявил, что продолжит поставки оружие на Украину. Собственно, это было ожидаемым и прогнозируемым решением. О чём еще говорили во время телефонного разговоры главы России и США – анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаПожалуй, впервые Дональд Трамп заявил, что ему не понравился разговор с Владимиром Путиным. "У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Еще мы говорили о войне с Украиной. И я не доволен. Сегодня у нас не было никакого прогресса", - отметил он. Президент США также отметил, что продолжит поставки оружия на Украину. "Мы даем оружие Украине. Мы работаем с ними, чтобы им помочь. Мы должны быть уверен, что у нас самих будет достаточно", - указал он. Он отметил, что Байден опустошил США, раздавая оружие Украине, подход изменился и учитывает обеспеченность самих Штатов. Кроме того, Трамп отметил, что готов лично участвовать в переговорах с Ираном. "Иран хочет говорить. Думаю, они хотят говорить со мной, и время для этого пришло. Думаю, они хотят встретиться. Имею в виду, я знаю, что они хотят встретиться. И если будет необходимо, то я сделаю это. Но вовлечен Стив Уиткофф, глубоко вовлечен. И он фантастически работает", - отметил Трамп. Сегодня у Трампа будет разговор с Зеленским. Но уже сейчас можно сказать, что он если и не теряет полностью интерес к Украине, то понимает, что его ресурс тут, мягко говоря, ограничен и свое влияние что на Путина, что на Зеленского он переоценил. Однако, в отличие от Байдена, совсем рвать с Россией он не будет. Это вне его повестки.Политолог Максим ЖаровТрамп бьется головой о Кремль и этим, естественно, недоволен. Кремль представил свою версию разговора Путина и Трампа первым. И после последовавшего только через 6 часов (!) после разговора комментария Трампа, становится понятно, почему.Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня. — Дональд Трамп.Из этого комментария Трампа и комментариев Юрия Ушакова также становится понятно, почему Кремль на этот раз решил "пойти на обгон" Трампа в анонсировании этого разговора. "Домогательства" Трампа относительно прекращения огня в украинском конфликте — дело довольно неприятное, а значит эту неприятность надо как можно быстрее проскочить. Сразу после разговора с Путиным Трампу с большим трудом удалось протащить через Конгресс его "большой и красивый законопроект". Трамп очень этому рад и поэтому Кремль надеется, что на радостях от этого Трамп проскочит мимо необходимости отметить своё недовольство состоявшимся разговором каким-то негативным действием против России. Ближайшие дни покажут, что удалась ли Кремлю эта нехитрая манипуляция Трампом или нет.Украинский политик Виктор АндрусивНаконец-то битва за Трампа закончилась Сражение, продолжавшееся с начала избрания Трампа, за то, кто больше не хочет мира закончилось. Провальный разговор Путина и Трампа окончательно поставил точку в этом вопросе. Наконец Трамп публично признал, что человеком, не желающим завершать войну, является именно Путин. А это значит, что больше не имеют смысла разговор о "прекрасном парне", с которым можно заключить соглашение. Более того, сегодняшний массовый удар по Киеву на фоне эксперимента с остановкой поставок вооружения был прямым плевком в лицо американского президента. А как мы с вами прекрасно знаем, мало кто в мире может сравниться с масштабами его самолюбия. Так что на столе у ​​Трампа остался только один вариант: жесткие санкции и поставки вооружения. В ближайшие недели этот процесс запустится.Военкор Алексей ЖивовВчера Путин и Трамп поговорили по телефону. Наша сторона дала устами Ушакова развернутый комментарий, из которого вообще не понятно, о чем говорили президенты. Мол говорили и говорили, не вашего ума дело. Трамп был более конкретен, заявив, что прогресса по украинскому вопросу президенты не достигли, а значит позиции Кремля остаются незыблемыми. Также президент США заявил, что Штаты продолжат поставлять оружие Украине, но с оглядкой на свои стратегические запасы.Публицист Андрей ПерлаЛично Трампу нужен не "мир на Украине". Ему нужно быть победителем. Но так как чистая победа за явным преимуществом нигде, ни на одной войне, которую он ведёт, невозможна, он должен реализоваться через миротворчество. При этом оружия у него - конечное количество. Надо выбирать, куда его отправить. В какую войну инвестировать. Где страшнее проиграть. Пока ему кажется страшнее проиграть на Ближнем Востоке.Украинский политический аналитик Дмитрий КорнейчукНа самом деле неизвестно, о чем реально говорят Трамп и Путин. Но в дипломатии есть одно правило: если нет результатов - то никто ни с кем не общается. Поэтому терзают меня смутные подозрения, что Трамп подыгрывает явно не нам. Как и Байден с Обамой…Только в Вашингтоне знают реальные цели Путина в этой войне. Возможно, нас плавно подводят принять эти условия. И мне думается, что цель там вовсе не в том, чтобы отдать Путину 4 области…Историк Павел ДанилинНе имеет никакого значения, прекратил ли Трамп военную помощь Украине, или не прекратил. Потому что, как выясняется после разговора Трампа и Путина, американский президент может возобновить военную помощь Украине в любой момент (да и вообще - публично уверяет, что не прекращал ее). России же важно не сиюминутное решение о прекращении (временном или даже мнимом) помощи Украине, а устранение первопричин конфликта, и в США это прекрасно (судя по ранним высказываниям Вэнса и Трампа-младшего) знают.А уж как мы, Трампушка, тобой разочарованы. Ты же мог и можешь стать миротворцем. Для этого нужно всего лишь приказать своей обдолбанной кокаином шавке перестать убивать русских и хохлов. Все. Больше ничего не надо. Приказать, сообщив, что, если кокаиновый гетман не послушается, то все его грязное белье будет вывешено на публику, все его счета заморожены, а сам он станет фигурантом десятка уголовных дел.Политик Дмитрий ВасилецТрамп объявил, что продолжает поставки НАТОвской ЧВК "ВСУ" оружие, несмотря на истерику в прессе. Всё как обычно, буря в стакане нужна была для определённых сигналов недо-Рейху, мол будете тормозить с проведением выборов, будут последствия. Можно прогнозировать выборы уже этой осенью, объявят о них, полагаю, в этом месяце. Что только Трамп с британским монархом не сделают, для сохранения своей частной собственности, вернее сохранения украинской государственности. Хотя постойте, это ведь одно и то же.Некоторые подробности разговора Путина и трампа - в статье "Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа"

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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив