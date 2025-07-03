https://ukraina.ru/20250703/pomoschnik-prezidenta-rossii-rasskazal-o-besede-putina-i-trampa-1064632336.html

Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа

Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа - 03.07.2025 Украина.ру

Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США, а также обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке и переговорный процесс по Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков

2025-07-03T20:43

2025-07-03T20:43

2025-07-03T20:43

новости

сша

россия

ближний восток

владимир путин

юрий ушаков

дональд трамп

переговоры

переговоры по украине 2025

чем закончились переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061898040_0:33:994:592_1920x0_80_0_0_1f3635036108f028b8b9adf6a2cf6bff.jpg

Президенты России и США провели беседу по телефону. Беседа продолжалась почти час и в ней были разные темы.Ушаков сообщил, что Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что "Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности"."Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", — сказал Ушаков.Также среди обсуждаемых президентами тем была ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом, сообщает РБК. Вопрос личной встречи президентов не обсуждался при том, что она, по словам Ушакова, "витает в воздухе".Путин объявил о предстоящем звонке из Вашингтона 3 июля в Москве во время посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Ранее на эту тему: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине - Ушаков Следите за новостями на сайте Украина.ру

сша

россия

ближний восток

украина

иран

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, ближний восток, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, переговоры, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров, сво, украина, иран, израиль