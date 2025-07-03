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Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа
Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа - 03.07.2025 Украина.ру
Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США, а также обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке и переговорный процесс по Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков
2025-07-03T20:43
2025-07-03T20:43
2025-07-03T20:43
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переговоры по украине 2025
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Президенты России и США провели беседу по телефону. Беседа продолжалась почти час и в ней были разные темы.Ушаков сообщил, что Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что "Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности"."Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", — сказал Ушаков.Также среди обсуждаемых президентами тем была ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом, сообщает РБК. Вопрос личной встречи президентов не обсуждался при том, что она, по словам Ушакова, "витает в воздухе".Путин объявил о предстоящем звонке из Вашингтона 3 июля в Москве во время посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Ранее на эту тему: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине - Ушаков Следите за новостями на сайте Украина.ру
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Помощник президента России рассказал о беседе Путина и Трампа
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США, а также обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке и переговорный процесс по Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков
Президенты России и США провели беседу по телефону. Беседа продолжалась почти час и в ней были разные темы.
Ушаков сообщил, что Путин поздравил коллегу с отмечаемым завтра в США Днем независимости и отметил, что "Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности".
"Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", — сказал Ушаков.
Также среди обсуждаемых президентами тем была ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом, сообщает РБК. Вопрос личной встречи президентов не обсуждался при том, что она, по словам Ушакова, "витает в воздухе".
Путин объявил о предстоящем звонке из Вашингтона 3 июля в Москве во время посещения выставки в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
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