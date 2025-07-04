"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины

Заявления Украины о якобы подброшенных во время обмена телах российских военных являются частью пропагандисткой кампании, направленной на оправдание собственных неудач. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко