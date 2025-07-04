Сверхзвуковые "Герани" и "Черника-2": Алехин раскрыл, как новые дроны молотят ВСУ под Сумами - 04.07.2025 Украина.ру
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Сверхзвуковые "Герани" и "Черника-2": Алехин раскрыл, как новые дроны молотят ВСУ под Сумами
Сверхзвуковые "Герани" и "Черника-2": Алехин раскрыл, как новые дроны молотят ВСУ под Сумами - 04.07.2025 Украина.ру
Сверхзвуковые "Герани" и "Черника-2": Алехин раскрыл, как новые дроны молотят ВСУ под Сумами
Российские войска активно применяют модернизированные БПЛА "Герань-3" и "Черника-2", которые кардинально меняют баланс сил на Сумском направлении Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-04T00:00
2025-07-04T22:47
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Новое поколение российских беспилотников демонстрирует беспрецедентную эффективность в зоне СВО. "Герань-3", оснащённая турбореактивным двигателем, развивает скорость до 600 км/ч, а при пикировании — до 800 км/ч, что делает её практически неуязвимой для ПВО противника."Это маленький реактивный самолёт, способный мгновенно поражать цели", — подчеркнул Алехин. Уже под Конотопом эти дроны уничтожили пункт дислокации 58-й бригады ВСУ и склады с украинскими БПЛА.Не менее опасна и "Черника-2", которая, несмотря на скромные размеры, обладает уникальной системой автоматического наведения. "Она атакует без связи с оператором, что критично в условиях РЭБ", — пояснил эксперт.Оба типа дронов успешно нарушают логистику ВСУ, срывая поставки боеприпасов и ротацию войск. "Уссурийские десантники уничтожают десятки единиц техники ежедневно", — резюмировал собеседник издания.
https://ukraina.ru/20250702/gotovy-li-vy-voevat-s-rossiey-ischenko-o-tom-kak-formirovalas-antirossiyskaya-ideologiya-ukrainy-1064542051.html
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новости, сумы, конотоп, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, бпла, fpv-дрон, дроны, беспилотники, спецоперация, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, украина, война, рэб, логистика
Новости, Сумы, Конотоп, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, БПЛА, fpv-дрон, дроны, беспилотники, Спецоперация, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Украина, война, РЭБ, логистика

Сверхзвуковые "Герани" и "Черника-2": Алехин раскрыл, как новые дроны молотят ВСУ под Сумами

00:00 04.07.2025 (обновлено: 22:47 04.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска активно применяют модернизированные БПЛА "Герань-3" и "Черника-2", которые кардинально меняют баланс сил на Сумском направлении Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Новое поколение российских беспилотников демонстрирует беспрецедентную эффективность в зоне СВО. "Герань-3", оснащённая турбореактивным двигателем, развивает скорость до 600 км/ч, а при пикировании — до 800 км/ч, что делает её практически неуязвимой для ПВО противника.
"Это маленький реактивный самолёт, способный мгновенно поражать цели", — подчеркнул Алехин. Уже под Конотопом эти дроны уничтожили пункт дислокации 58-й бригады ВСУ и склады с украинскими БПЛА.
Не менее опасна и "Черника-2", которая, несмотря на скромные размеры, обладает уникальной системой автоматического наведения. "Она атакует без связи с оператором, что критично в условиях РЭБ", — пояснил эксперт.
Оба типа дронов успешно нарушают логистику ВСУ, срывая поставки боеприпасов и ротацию войск. "Уссурийские десантники уничтожают десятки единиц техники ежедневно", — резюмировал собеседник издания.
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 03:15
"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология УкраиныЗаявления Украины о якобы подброшенных во время обмена телах российских военных являются частью пропагандисткой кампании, направленной на оправдание собственных неудач. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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