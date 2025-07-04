Почему азербайджанская нефть теряет позиции на мировом рынке — версия эксперта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе
Добыча нефти в Азербайджане неуклонно снижается, что ставит под вопрос амбициозные планы страны по расширению экспорта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
"Пик добычи нефти в Азербайджане был в 2010 году — 50 миллионов тонн. В 2023 году добыли всего 30 миллионов. Объемы продолжают снижаться", — констатировал Юшков.
Эксперт объяснил это истощением месторождений и отсутствием масштабных новых проектов. "На внутренний рынок уходит стабильно 6 миллионов тонн. Значит, на экспорт остается не более 24 миллионов — это очень скромные показатели", — добавил он.
Юшков подчеркнул, что без серьезных инвестиций в разведку новых месторождений ситуация будет только ухудшаться. "Какого-то развития азербайджанского нефтегазового сектора в ближайшие годы ждать не приходится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 19:45Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасноАзербайджан вторичен по отношению к Турции. В Турции есть люди с далеким горизонтом стратегического планирования, потому что там влиятельные семьи остались еще со времен Османской империи, которые остаются частью турецкой элиты. В Азербайджане, кроме семьи Алиевых, нет элиты, которая бы создавала какой-то проект будущего.
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