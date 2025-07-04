https://ukraina.ru/20250704/pochemu-azerbaydzhanskaya-neft-teryaet-pozitsii-na-mirovom-rynke--versiya-eksperta-1064632196.html

Почему азербайджанская нефть теряет позиции на мировом рынке — версия эксперта

Почему азербайджанская нефть теряет позиции на мировом рынке — версия эксперта - 04.07.2025 Украина.ру

Почему азербайджанская нефть теряет позиции на мировом рынке — версия эксперта

Добыча нефти в Азербайджане неуклонно снижается, что ставит под вопрос амбициозные планы страны по расширению экспорта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-04T03:30

2025-07-04T03:30

2025-07-04T03:30

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игорь юшков

нефть

рынок

экспорт

ресурсы

энергетика

добыча

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Эксперт объяснил это истощением месторождений и отсутствием масштабных новых проектов. "На внутренний рынок уходит стабильно 6 миллионов тонн. Значит, на экспорт остается не более 24 миллионов — это очень скромные показатели", — добавил он.Юшков подчеркнул, что без серьезных инвестиций в разведку новых месторождений ситуация будет только ухудшаться. "Какого-то развития азербайджанского нефтегазового сектора в ближайшие годы ждать не приходится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html

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новости, азербайджан, россия, игорь юшков, нефть, рынок, экспорт, ресурсы, энергетика, добыча