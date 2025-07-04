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"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия
"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия - 04.07.2025 Украина.ру
"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия
Вопросы о деньгах и противовоздушной защите Киева возникли во фракции Владимира Зеленского. Их 4 июля представила публике член "Слуги народа" Марьяна Безуглая
2025-07-04T18:33
2025-07-04T18:33
2025-07-04T19:02
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кабмин
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Вопросы у парламентария возникли к Юлии Свириденко, которую в Киеве открыто называют сменщиков Дениса Шмыгаля в кресле главы Кабмина Украины.Безуглая в опубликованном письме к Свириденко продемонстрировала своеобразное понимание орфографии и пунктуации, а также стиля делового общения."Ставьте вопрос — почему у нас до сих пор нет эшелонированной системы ПВО, почему до сих пор нет технических требований к укрытиям, почему в Киеве нет модульных укрытий, почему в Киеве местный бюджет в 130 млрд грн тратится на непонятно что? Почему вы молчите, каким тогда Вы будете премьером, шило-на-мыло??? Невозможно защититься белым пальто в такой ситуации и ограничиться постиками про стойкость. Действуйте, пани вице-премьерка!" - заявила Безуглая.Накануне в Киеве были отмечены пожары и токсичные задымления, ставшие следствием массированной атаки российских БПЛА.Владимир Зеленский выразил обеспокоенность паузой в оружейных поставках из США. Он провёл 4 июля обсуждение проблемы снабжения украинской армии системами ПВО и боеприпасами с президентом США Дональдом Трампом.Тем временем "Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, киев, сша, украина, трамп и зеленский, марьяна безуглая, дональд трамп, кабмин, слуга народа, пво, зрк patriot, бомбоубежища, сво, денис шмыгаль
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"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия
18:33 04.07.2025 (обновлено: 19:02 04.07.2025)
Вопросы о деньгах и противовоздушной защите Киева возникли во фракции Владимира Зеленского. Их 4 июля представила публике член "Слуги народа" Марьяна Безуглая
Вопросы у парламентария возникли к Юлии Свириденко, которую в Киеве открыто называют сменщиков Дениса Шмыгаля в кресле главы Кабмина Украины.
Безуглая в опубликованном письме к Свириденко продемонстрировала своеобразное понимание орфографии и пунктуации, а также стиля делового общения.
"Ставьте вопрос — почему у нас до сих пор нет эшелонированной системы ПВО, почему до сих пор нет технических требований к укрытиям, почему в Киеве нет модульных укрытий, почему в Киеве местный бюджет в 130 млрд грн тратится на непонятно что? Почему вы молчите, каким тогда Вы будете премьером, шило-на-мыло??? Невозможно защититься белым пальто в такой ситуации и ограничиться постиками про стойкость. Действуйте, пани вице-премьерка!" - заявила Безуглая.
Накануне в Киеве были отмечены пожары и токсичные задымления, ставшие следствием массированной атаки российских БПЛА.
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность паузой в оружейных поставках из США. Он провёл 4 июля обсуждение проблемы снабжения украинской армии системами ПВО и боеприпасами с президентом США Дональдом Трампом.
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