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"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия

"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия - 04.07.2025 Украина.ру

"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия

Вопросы о деньгах и противовоздушной защите Киева возникли во фракции Владимира Зеленского. Их 4 июля представила публике член "Слуги народа" Марьяна Безуглая

2025-07-04T18:33

2025-07-04T18:33

2025-07-04T19:02

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марьяна безуглая

дональд трамп

кабмин

слуга народа

пво

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Вопросы у парламентария возникли к Юлии Свириденко, которую в Киеве открыто называют сменщиков Дениса Шмыгаля в кресле главы Кабмина Украины.Безуглая в опубликованном письме к Свириденко продемонстрировала своеобразное понимание орфографии и пунктуации, а также стиля делового общения."Ставьте вопрос — почему у нас до сих пор нет эшелонированной системы ПВО, почему до сих пор нет технических требований к укрытиям, почему в Киеве нет модульных укрытий, почему в Киеве местный бюджет в 130 млрд грн тратится на непонятно что? Почему вы молчите, каким тогда Вы будете премьером, шило-на-мыло??? Невозможно защититься белым пальто в такой ситуации и ограничиться постиками про стойкость. Действуйте, пани вице-премьерка!" - заявила Безуглая.Накануне в Киеве были отмечены пожары и токсичные задымления, ставшие следствием массированной атаки российских БПЛА.Владимир Зеленский выразил обеспокоенность паузой в оружейных поставках из США. Он провёл 4 июля обсуждение проблемы снабжения украинской армии системами ПВО и боеприпасами с президентом США Дональдом Трампом.Тем временем "Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США Следите за новостями на сайте Украина.ру

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