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"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США

"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США - 04.07.2025 Украина.ру

"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США

Дональд Трамп приостановкой поставок оружия из США на Украину подчеркнул бесполезность европейских партнёров Киева в условиях СВО. Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский

2025-07-04T17:58

2025-07-04T17:58

2025-07-04T17:58

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"Еще один важный аспект второй в этом году остановки поставок оружия из США - бесполезность Европы, в частности петушков из Франции, Британии и Германии. Коалиция желающих может только громко говорить, но на реальные действия не способна. Трамп это просчитал, и использовал информационный шантаж европейцев против них самих", - констатировал депутат Верховной Рады Украины.Дубинский, находясь в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению, выявил в истории с очередной приостановкой поставок оружия из США на Украину ещё один аспект проигрыша трансатлантических партнёров."Пытаясь принудить США действовать активнее угрозой занять их место на поле боя и в решении вопросов национальной безопасности в Европе - европейцы переиграли самих себя. Вот Трамп и “напихал” им по полной", - констатировал украинский оппозиционер.Ранее он обращался к президенту США с заявлениями об организации концлагерей на Украине, коррупции в высоких кабинетах Киева и услужливости Владимира Зеленского перед политическими врагами Дональда Трампа.Вскоре после вступления в должность президента США Дональд Трамп подверг ревизии политический курс своего предшественника Джозефа Байдена и останавливал поставки вооружений на Украину, санкционированные предыдущей администрацией белого дома.Тем временем Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела состоявшиеся накануне переговоры в публикации Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США Следите за новостями на сайте Украина.ру

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