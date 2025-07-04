"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США - 04.07.2025 Украина.ру
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"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США
"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США - 04.07.2025 Украина.ру
"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США
Дональд Трамп приостановкой поставок оружия из США на Украину подчеркнул бесполезность европейских партнёров Киева в условиях СВО. Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский
2025-07-04T17:58
2025-07-04T17:58
новости
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украина
киев
дональд трамп
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада
сизо
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"Еще один важный аспект второй в этом году остановки поставок оружия из США - бесполезность Европы, в частности петушков из Франции, Британии и Германии. Коалиция желающих может только громко говорить, но на реальные действия не способна. Трамп это просчитал, и использовал информационный шантаж европейцев против них самих", - констатировал депутат Верховной Рады Украины.Дубинский, находясь в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению, выявил в истории с очередной приостановкой поставок оружия из США на Украину ещё один аспект проигрыша трансатлантических партнёров."Пытаясь принудить США действовать активнее угрозой занять их место на поле боя и в решении вопросов национальной безопасности в Европе - европейцы переиграли самих себя. Вот Трамп и “напихал” им по полной", - констатировал украинский оппозиционер.Ранее он обращался к президенту США с заявлениями об организации концлагерей на Украине, коррупции в высоких кабинетах Киева и услужливости Владимира Зеленского перед политическими врагами Дональда Трампа.Вскоре после вступления в должность президента США Дональд Трамп подверг ревизии политический курс своего предшественника Джозефа Байдена и останавливал поставки вооружений на Украину, санкционированные предыдущей администрацией белого дома.Тем временем Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела состоявшиеся накануне переговоры в публикации Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, сизо, всу, военная помощь, военная помощь украине, сво, новости сво сейчас, торговля оружием, оружие, франция, британия, германия, ес, украина-ес, украина-нато, нато, международная политика
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"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США

17:58 04.07.2025
 
© Getty Images Фото: Трамп и Зеленский
Фото: Трамп и Зеленский
© Getty Images
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Дональд Трамп приостановкой поставок оружия из США на Украину подчеркнул бесполезность европейских партнёров Киева в условиях СВО. Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский
"Еще один важный аспект второй в этом году остановки поставок оружия из США - бесполезность Европы, в частности петушков из Франции, Британии и Германии. Коалиция желающих может только громко говорить, но на реальные действия не способна. Трамп это просчитал, и использовал информационный шантаж европейцев против них самих", - констатировал депутат Верховной Рады Украины.
Дубинский, находясь в киевском СИЗО по политически мотивированному обвинению, выявил в истории с очередной приостановкой поставок оружия из США на Украину ещё один аспект проигрыша трансатлантических партнёров.
"Пытаясь принудить США действовать активнее угрозой занять их место на поле боя и в решении вопросов национальной безопасности в Европе - европейцы переиграли самих себя. Вот Трамп и “напихал” им по полной", - констатировал украинский оппозиционер.
Ранее он обращался к президенту США с заявлениями об организации концлагерей на Украине, коррупции в высоких кабинетах Киева и услужливости Владимира Зеленского перед политическими врагами Дональда Трампа.
Вскоре после вступления в должность президента США Дональд Трамп подверг ревизии политический курс своего предшественника Джозефа Байдена и останавливал поставки вооружений на Украину, санкционированные предыдущей администрацией белого дома.
Тем временем Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела состоявшиеся накануне переговоры в публикации Трамп: Сегодня у нас не было никакого прогресса. О чём говорили президенты России и США
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