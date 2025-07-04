Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих - 04.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250704/komandira-211-y-brigady-vsu-budut-sudit-za-pokryvatelstvo-pytok-voennosluzhaschikh-1064705160.html
Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих
Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих - 04.07.2025 Украина.ру
Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих
Перед судам предстанет командир 211 бригады ВСУ, покрывавший издевательства над находившимися у него в подчинении военнослужащими. Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2025-07-04T22:03
2025-07-04T22:03
новости
украина
россия
гбр
офис генпрокурора
вооруженные силы украины
пытки
армия
дедовщина
издевательства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg
ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении комбрига, не реагировавшего на факты издевательств и пыток над вверенными ему военнослужащими."По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир достоверно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не принял никаких мер реагирования. Установлено, что старший лейтенант систематически бил, унижал и истязал подчиненных. Известно, что он является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замалчивать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы. В результате - вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства", - рассказали в ГБР.По оценке ведомства, подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине армии в условиях вооруженного конфликта.Командиру инкриминируют уголовное преступление - бездействие военной власти в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.ГБР сообщило о "подозрении" командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над солдатами.До этого командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковник Олег Побережнюк попадал в поле зрения следователей по факту отправки военнослужащих бригады на строительство частного дома в Хмельницкой области. Также были вскрыты факты издевательств над военнослужащими бригады и вымогательств у них денег. В деле фигурировал начштаба этой бригады подполковник Валерий Пастух. Ведомство установило также, что Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке" Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК Следите за новостями на сайте Украина.ру
украина
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dcc97db2e42a00787747baeefe7d4722.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, гбр, офис генпрокурора, вооруженные силы украины, пытки, армия, дедовщина, издевательства, криминал, сво, коррупция
Новости, Украина, Россия, ГБР, Офис генпрокурора, Вооруженные силы Украины, пытки, Армия, дедовщина, издевательства, криминал, СВО, коррупция

Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих

22:03 04.07.2025
 
© freedome.org.ua
© freedome.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Перед судам предстанет командир 211 бригады ВСУ, покрывавший издевательства над находившимися у него в подчинении военнослужащими. Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.
ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении комбрига, не реагировавшего на факты издевательств и пыток над вверенными ему военнослужащими.
"По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир достоверно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не принял никаких мер реагирования. Установлено, что старший лейтенант систематически бил, унижал и истязал подчиненных. Известно, что он является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замалчивать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы. В результате - вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства", - рассказали в ГБР.
По оценке ведомства, подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине армии в условиях вооруженного конфликта.
Командиру инкриминируют уголовное преступление - бездействие военной власти в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.
ГБР сообщило о "подозрении" командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над солдатами.
До этого командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковник Олег Побережнюк попадал в поле зрения следователей по факту отправки военнослужащих бригады на строительство частного дома в Хмельницкой области. Также были вскрыты факты издевательств над военнослужащими бригады и вымогательств у них денег. В деле фигурировал начштаба этой бригады подполковник Валерий Пастух.
Ведомство установило также, что Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"
Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК
Следите за новостями на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияГБРОфис генпрокурораВооруженные силы УкраиныпыткиАрмиядедовщинаиздевательствакриминалСВОкоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:20Арсеналы США пустеют: Крапивник раскрыл реальное положение дел с поставками оружия Украине
22:03Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих
22:00Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов
21:31Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над тремя областями
21:23Украинское оружие будут производить в Дании
20:44Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке"
20:19ОЗХО игнорирует данные России о применении ВСУ химоружия
20:03Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК
20:00Военком, полицейский и врач на троих спасали николаевских уклонистов от мобилизации
20:00Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника 1:47
19:41Сотрудника СИЗО Ровно вовлекли в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой
19:30Владимир Брутер о признании Исламского Эмирата: Афганистан - это Талибан, а России нужен стабильный юг
19:11Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам
18:55"Счёт 1:0 в пользу России": после разговора с Путиным Трамп осознает важные моменты и позвонит Зеленскому
18:46"Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля
18:33"Невозможно защититься белым пальто": окружение Зеленского требует от Кабмина отчёта за ПВО и укрытия
18:00"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон 1:44
17:58Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом
17:58"Бесполезность Европы": украинский парламентарий выявил выгоды Трампа от остановки поставок оружия из США
17:25"Запад зря старался": российские военные используют брошенные ВСУ окопы и бункеры под Новоселкой
Лента новостейМолния