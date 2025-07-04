https://ukraina.ru/20250704/komandira-211-y-brigady-vsu-budut-sudit-za-pokryvatelstvo-pytok-voennosluzhaschikh-1064705160.html

Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих

Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих - 04.07.2025 Украина.ру

Командира 211-й бригады ВСУ будут судить за покрывательство пыток военнослужащих

Перед судам предстанет командир 211 бригады ВСУ, покрывавший издевательства над находившимися у него в подчинении военнослужащими. Об этом 4 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины.

2025-07-04T22:03

2025-07-04T22:03

2025-07-04T22:03

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ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении комбрига, не реагировавшего на факты издевательств и пыток над вверенными ему военнослужащими."По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир достоверно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не принял никаких мер реагирования. Установлено, что старший лейтенант систематически бил, унижал и истязал подчиненных. Известно, что он является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замалчивать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы. В результате - вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства", - рассказали в ГБР.По оценке ведомства, подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине армии в условиях вооруженного конфликта.Командиру инкриминируют уголовное преступление - бездействие военной власти в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.ГБР сообщило о "подозрении" командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над солдатами.До этого командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковник Олег Побережнюк попадал в поле зрения следователей по факту отправки военнослужащих бригады на строительство частного дома в Хмельницкой области. Также были вскрыты факты издевательств над военнослужащими бригады и вымогательств у них денег. В деле фигурировал начштаба этой бригады подполковник Валерий Пастух. Ведомство установило также, что Украинский комбат выплатил подчинённой более $40 тыс за фиктивное участие в боях "на передке" Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела проблему в публикации Армию России будут встречать с цветами! Кто видел Зеленского "без штанов"? Душительница из ТЦК Следите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, гбр, офис генпрокурора, вооруженные силы украины, пытки, армия, дедовщина, издевательства, криминал, сво, коррупция