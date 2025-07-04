Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки - 04.07.2025 Украина.ру
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Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки
Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки - 04.07.2025 Украина.ру
Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки
Американские запасы ракет для систем ПВО "Пэтриот" стремительно сокращаются, что ставит под угрозу защиту украинского неба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-04T23:00
2025-07-04T23:00
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"Конечно, у США ракеты для "Пэтриота" заканчиваются. Они выкупали их у азиатских союзников и отправляли на Украину и в Израиль", - констатировал эксперт. Он отметил, что текущего производства явно недостаточно для покрытия потребностей.Крапивник выразил особую озабоченность состоянием систем морского базирования "Иджис". "Они заявили о расходе 25% боекомплекта за 12 дней ирано-израильского конфликта. Мне кажется, потрачено гораздо больше", - заявил он.Эксперт подчеркнул, что проблемы с ПВО носят системный характер. "Украина получает разное оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник. "Пэтриоты" могут защитить только Киев, но не всю страну", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250704/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-ukrainskie-bpla-nad-tremya-oblastyami-1064704536.html
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новости, украина, сша, россия, станислав крапивник, украина.ру, пво, ракеты, зрк patriot, израиль, оружие, вооружения, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, США, Россия, Станислав Крапивник, Украина.ру, ПВО, ракеты, ЗРК Patriot, Израиль, оружие, вооружения, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки

23:00 04.07.2025
 
© Фото : ГСЧС Киева
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ГСЧС Киева
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Американские запасы ракет для систем ПВО "Пэтриот" стремительно сокращаются, что ставит под угрозу защиту украинского неба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Конечно, у США ракеты для "Пэтриота" заканчиваются. Они выкупали их у азиатских союзников и отправляли на Украину и в Израиль", - констатировал эксперт. Он отметил, что текущего производства явно недостаточно для покрытия потребностей.
Крапивник выразил особую озабоченность состоянием систем морского базирования "Иджис". "Они заявили о расходе 25% боекомплекта за 12 дней ирано-израильского конфликта. Мне кажется, потрачено гораздо больше", - заявил он.
Эксперт подчеркнул, что проблемы с ПВО носят системный характер. "Украина получает разное оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник.
"Пэтриоты" могут защитить только Киев, но не всю страну", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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