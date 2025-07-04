https://ukraina.ru/20250704/katastrofa-pvo-ukraina-ostanetsya-bez-raket-uzhe-etoy-zimoy--voennyy-ekspert-nazval-sroki-1064704836.html

Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки

Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки - 04.07.2025 Украина.ру

Катастрофа ПВО: Украина останется без ракет уже этой зимой — военный эксперт назвал сроки

Американские запасы ракет для систем ПВО "Пэтриот" стремительно сокращаются, что ставит под угрозу защиту украинского неба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-04T23:00

2025-07-04T23:00

2025-07-04T23:00

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"Конечно, у США ракеты для "Пэтриота" заканчиваются. Они выкупали их у азиатских союзников и отправляли на Украину и в Израиль", - констатировал эксперт. Он отметил, что текущего производства явно недостаточно для покрытия потребностей.Крапивник выразил особую озабоченность состоянием систем морского базирования "Иджис". "Они заявили о расходе 25% боекомплекта за 12 дней ирано-израильского конфликта. Мне кажется, потрачено гораздо больше", - заявил он.Эксперт подчеркнул, что проблемы с ПВО носят системный характер. "Украина получает разное оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник. "Пэтриоты" могут защитить только Киев, но не всю страну", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250704/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-ukrainskie-bpla-nad-tremya-oblastyami-1064704536.html

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